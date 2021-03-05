Конте: «„Интер“ в очень хорошем положении, но каждая игра — это битва»

Главный тренер «Интера» прокомментировал победу над «Пармой» (2:1) в матче 25-го тура Серии А и высказался о текущей ситуации в чемпионате.

Я не думаю, что игра была некрасивой. Мы забили два гола и имели множество других шансов увеличить преимущество. При этом мы знаем, что «Парма» всегда доставляла нам проблемы, у них сильные игроки и прекрасный тренер. «Парма» заслуживает комплиментов. Думаю, у них есть всё необходимое, чтобы спастись от вылета.

Мы пропустили гол, которого можно было избежать, но при этом я не думаю, что Хандановичу пришлось много раз спасать наши ворота.

Мы находимся в очень хорошей позиции. Безусловно, это значительный прогресс в сравнении с прошлым сезоном. Но мы также знаем, что каждая игра это битва и что мы можем потерять очки в матче с любым соперником. Вот почему мы никогда не должны никого недооценивать.