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Конте: «„Интер“ в очень хорошем положении, но каждая игра — это битва»

вчера, 05:30
ПармаЛоготип футбольный клуб Парма1 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу над «Пармой» (2:1) в матче 25-го тура Серии А и высказался о текущей ситуации в чемпионате.

Я не думаю, что игра была некрасивой. Мы забили два гола и имели множество других шансов увеличить преимущество. При этом мы знаем, что «Парма» всегда доставляла нам проблемы, у них сильные игроки и прекрасный тренер. «Парма» заслуживает комплиментов. Думаю, у них есть всё необходимое, чтобы спастись от вылета.

Мы пропустили гол, которого можно было избежать, но при этом я не думаю, что Хандановичу пришлось много раз спасать наши ворота.

Мы находимся в очень хорошей позиции. Безусловно, это значительный прогресс в сравнении с прошлым сезоном. Но мы также знаем, что каждая игра это битва и что мы можем потерять очки в матче с любым соперником. Вот почему мы никогда не должны никого недооценивать.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:49
Парму можно было обыгрывать без напряга!
Бубнин
Бубнин
вчера в 08:41
"Бывает, что мы выигрываем, а бывает, что нет. Но таков футбол. Мы должны это понимать. Когда ты проигрываешь, то теряешь очки. Поэтому надо забивать голы, надо играть в лучше, стараться выигрывать матчи."
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:31
Аутсайдера легче надо обыгрывать.
Gahi
Gahi
вчера в 06:02
Всё правильно нужно с уважением относиться к каждому сопернику. Удачи
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