Петраков — о фильме «Стрельцов»: «Факты не те, капустой жонглируют»

Бывший главный тренер «Торпедо» поделился мнением о фильме «Стрельцов».

Не понравился, бред какой-то. Факты не те, капустой жонглируют… Сериал и тот поинтереснее. Петров (актер, который сыграл главную роль — прим.) на Эдуарда Анатолича вообще не похож, скорее уж на Батанова.