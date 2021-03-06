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Петраков — о фильме «Стрельцов»: «Факты не те, капустой жонглируют»

06 марта 2021, 11:18

Бывший главный тренер «Торпедо» Валерий Петраков поделился мнением о фильме «Стрельцов».

Не понравился, бред какой-то. Факты не те, капустой жонглируют… Сериал и тот поинтереснее. Петров (актер, который сыграл главную роль — прим.) на Эдуарда Анатолича вообще не похож, скорее уж на Батанова.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
06 марта в 12:57
Посмотрел данный фильм и был несколько шокирован. Это не Стрельцов , а какой то собирательный образ футболиста . А уж если факты в большинстве своем искажены , то название хотя бы сменили, ведь от Стрельцова в фильме была только фамилия. Фильм больше напоминает мультфильм, компьютерные эффекты только добавили негатива. Совсем нет ощущения тех давних лет. Фильм явно не удался. Это мое сугубо личное мнение.
Всем здоровья.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
06 марта в 12:53
Не смотрел и смотреть не буду ,потому что и тут А. Петров ! Задолбали не по- детски его пихать во все фильмы .Куда ни плюнь -везде Петров , то он мент ,то он танкист ,теперь он футболист ....!!! Надоел хуже горькой редьки !
Байкал-38
Байкал-38
06 марта в 12:36
Не смотрел фильмы "Стрельцов" и "Яшин", да и не хочу. Документальные хроники и истории глазами очевидцев куда интереснее, чем кривляние и выпендрёж актёров.
Думаю людям заставшим эпоху советского футбола этих фильмов не понять, это скорее всего сказки для нынешних детей, подростков и будущих поколении.
Futurista
Futurista
06 марта в 12:18
Фильм и снят ради "капусты"...
Parma1972
Parma1972
06 марта в 11:33
К кино нужно относиться не как к куску жизни, а как к куску торта, а в тяжелом случае, когда кино российское,вместо торта совсем другая субстанция
CSKA2012
CSKA2012
06 марта в 11:31
Советую посмотреть сериал "В созвездии Стрельца" более интересный чем полнометражка и актерский состав лучше !)
cska1948
cska1948
06 марта в 11:29
Мне тоже хочется увидеть режиссёра этого фильма со всей дури бьющего ногой по кочану капусты! И в этом бреде про футбол принимал участие РФС!
ОПС
ОПС
06 марта в 11:28
Многим еще не понравился.
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