Петраков — о фильме «Стрельцов»: «Факты не те, капустой жонглируют»

Бывший главный тренер «Торпедо» Валерий Петраков поделился мнением о фильме «Стрельцов».
Не понравился, бред какой-то. Факты не те, капустой жонглируют… Сериал и тот поинтереснее. Петров (актер, который сыграл главную роль — прим.) на Эдуарда Анатолича вообще не похож, скорее уж на Батанова.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Думаю людям заставшим эпоху советского футбола этих фильмов не понять, это скорее всего сказки для нынешних детей, подростков и будущих поколении.
Думаю людям заставшим эпоху советского футбола этих фильмов не понять, это скорее всего сказки для нынешних детей, подростков и будущих поколении.