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«Боруссия» М проиграла 5 матчей подряд после объявления об уходе Розе

06 марта 2021, 19:39
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)0 : 1Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Боруссия» Менхенгладбах потерпела поражение в матче против «Байера» (0:1) в 24-м туре Бундеслиги.

Для гладбахского клуба это уже пятое поражение кряду. Стоит отметить, что неудачная серия команды началась после того, как было официально объявлено об уходе главного тренера Марко Розе в дортмундскую «Боруссию» летом.

В 24 турах Бундеслиги «Боруссия» М набрала 33 очка и идет на 10-й строчке.

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Альфамен
Альфамен
06 марта в 21:34
В Германии прям мода на подобного рода объявления,зачем они в принципе нужны,я не понимаю,но они постоянно есть.
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
06 марта в 20:21
Объявлять об уходе это не самая умная идея.

Все начинают понимать, что этот тренер хромая утка; так для чего стараться? Травмой рисковать, вообще напрягаться.

Если у руководства не хватает мозгов это осознать -- то команду неминуемо накрывает волна унизительных поражений.

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Придёт новый тренер -- вот перед его глазами все станут стремится показать себя.

Это элементарная азбука. Изумляет, что хоть кто-то, причастный к Футболу, этого не соображает.
КЭТиК
КЭТиК
06 марта в 20:18
Крах команды какой-то.
drug01
drug01
06 марта в 19:55
Самый плохой результат
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