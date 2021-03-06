«Боруссия» М проиграла 5 матчей подряд после объявления об уходе Розе

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06 марта 2021, 19:39

«Боруссия» Менхенгладбах потерпела поражение в матче против «Байера» (0:1) в 24-м туре Бундеслиги.

Для гладбахского клуба это уже пятое поражение кряду. Стоит отметить, что неудачная серия команды началась после того, как было официально объявлено об уходе главного тренера в дортмундскую «Боруссию» летом.

В 24 турах Бундеслиги «Боруссия» М набрала 33 очка и идет на 10-й строчке.