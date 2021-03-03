«Зенит» вне конкуренции, «Спартак» на уровне «Сочи». 5 самых результативных команд РПЛ

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вчера, 16:53

Считаем голы и проводим перепись авторов.

- За 20 матчей чемпионата России только 5 команд забили 30+ голов.

- Средняя результативность РПЛ после двух третей турнирной дистанции — 2.53 гола в среднем за игру. Это самый высокий показатель результативности с сезона-2013/14, когда забивали в среднем 2.55 гола за матч.

- Самая скупая на голы команда Премьер-Лиги — «Ротор», который отличился только 12 раз в 20 матчах (0.6 в среднем).

- Помимо «Ротора», еще четыре команды в чемпионате России забивают в среднем меньше гола за игру: «Тамбов», «Урал», «Арсенал» и «Уфа». Результативность «Ахмата» — ровно «единица», 20 забитых мячей в 20 матчах.

- Сразу у четырех команд РПЛ 26 голов после 20 туров: «Ростов», «Динамо», «Рубин» и «Химки» расположились в таблице результативности вслед за первой пятеркой, о которой поговорим подробнее.

- У «Ротора» самое высокое в РПЛ соотношение набранных очков на один гол — 1.42 (17 очков при 12 забитых мячах). На втором месте «Локомотив» с показателем 1.35 (31 очко при 23 голах). Худший по этому показателю «Краснодар» — 0.84 (31 очко и 37 голов).

- Только у «Зенита» средний показатель результативности выше 2, а именно — 2.25 гола за игру.

Топ-5 результативных линий РПЛ

5 место. «Сочи» — 32 гола (1.6 в среднем за игру)

Лучший бомбардир: Кристиан Нобоа — 8 голов

Футболистов с голами: 11

Карта результативности (голы — матчи):

0 — 2 матча

1 — 9 матчей

2 — 6 матчей

3 — 1 матч

4 — 2 матча

«Сочи» — главное открытые текущего сезона, команда Владимира Федотова после двух третей турнирной дистанции занимает третью строчку, отставая от идущего вторым ЦСКА всего лишь на один балл. «Сочи» борется за путевку в Лигу чемпионов, кто мог себе такое представить в начале чемпионата? «Барсы» идут так высоко во многом благодаря продуктивным действиям в атаке, основная угроза исходит только от Нобоа (8 голов), Заболотного (5), Бурмистрова (5) и Юсупова (4), а всего забивали 11 футболистов, хотя одного из них уже нет в команде (речь о Дмитрии Полозе). Только в двух матчах подопечные Федотова ушли с поля без гола, остальные 18 матчей — с результативными действиями в атаке.

4 место. «Спартак» — 33 гола (1.65 в среднем за игру)

Лучшие бомбардиры: Эсекель Понсе и Джордан Ларссон — 8 голов

Футболистов с голами: 9

Карта результативности (голы — матчи):

0 — 3 матча

1 — 6 матчей

2 — 8 матчей

3 — 2 матча

4 — 0 матчей

5 — 1 матч

В первых 12 турах «Спартак» ни разу не уходил с поля без гола, а потом на «Открытие Арену» приехал «Ростов» и подарил «красно-белым» первый «сухарь» в атаке. В последних турах у команды Доменико Тедеско большие проблемы с результативностью: только один гол в трех матчах, да и тот выдумали Ловрен и Лунин, сами спартаковцы имеют к нему весьма косвенное отношение.

21 гол из 33 (64%, почти две трети) забили три форварда — Ларссон, Понсе и Соболев. Если нападающие на сухом пайке, других вариантов у «Спартака» не так много, а следующий важный бомбардир — центральный защитник Самуэль Жиго (3 гола). У «Спартака» очень скучная в плане результативных действий полузащита, а без голевого вклада средней линии сложно рассчитывать на что-то серьезное на турнирной дистанции.

3 место. ЦСКА — 35 голов (1.75 в среднем за игру)

Лучший бомбардир: Никола Влашич — 8 голов

Футболистов с голами: 13

Карта результативности (голы — матчи):

0 — 3 матча

1 — 6 матчей

2 — 6 матчей

3 — 4 матча

4 — 0 матчей

5 — 1 матч

В отличие от «Спартака», полузащитники ЦСКА забивают много: у Влашича больше всех голов, а на втором месте Константин Кучаев (6 точных ударов). Зато к форвардам есть вопросы, от них «армейцы» как раз ждут больше результативности, особенно от «золотого актива» Федора Чалова и зимнего новичка Саломона Рондона, который знает, как забивать в РПЛ . Венесуэлец непременно должен увеличить рекордное число забивавших футболистов ЦСКА (у остальных команд меньше футболистов с голами) — сейчас их 13. А ведь еще не отличался в этом сезоне Марио Фернандес. Тоже непорядок.

2 место. «Краснодар» — 37 голов (1.85 в среднем за игру)

Лучший бомбардир: Маркус Берг — 9 голов

Футболистов с голами: 11

Карта результативности (голы — матчи):

0 — 5 матчей

1 — 7 матчей

2 — 2 матча

3 — 3 матча

4 — 0 матчей

5 — 2 матча

6 — 0 матчей

7 — 1 матч

Даже этих цифр достаточно, чтобы сформировать образ «Краснодара»: это команда настроения, даже не помышляющая о стабильности. 17 своих голов, то есть почти половину, «быки» забили в трех ярких матчах против «Химок» (7:2), «Ротора» (5:0) и «Локомотива» (5:0). В то же время у команды Мурада Мусаева сразу 5 игр без забитых мячей, причем среди них ни одной нулевой ничьей, сплошь поражения. Ну, и место «Краснодара» в таблице знаем: южане застряли в середине и рискуют впервые за несколько лет остаться без еврокубков.

1 место. «Зенит» — 45 голов (2.25 в среднем за игру)

Лучшие бомбардиры: Артём Дзюба и Сердар Азмун — 11 голов

Футболистов с голами: 12

Карта результативности (голы — матчи):

0 — 3 матча

1 — 6 матчей

2 — 3 матча

3 — 5 матчей

4 — 1 матч

5 — 1 матч

6 — 1 матч

Лучшие бомбардиры «Зенита», Дзюба и Азмун, по совместительству являются и лучшими снайперами РПЛ , как и в прошлом сезоне. На двоих форварды забили половину голов «Зенита», а тройку самых результативных игроков команды замыкает Александр Ерохин (3 гола). У остальных расписавшихся на чужих воротах 3 точных удара или меньше, разочаровывает результативность Малкома и Дриусси, забивших по одному мячу.