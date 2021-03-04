У Гризманна 9 ассистов в 2021 году — лучший результат среди игроков Ла Лиги

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04 марта 2021, 20:14

Нападающий «Барселоны» сделал 9 голевых передач в 2021 году во всех турнирах.

Французский футболист является лучшим по этому показателю среди других игроков, выступающих за клубы из чемпионата Испании.

Ранее Гризманн отметился результативной передачей на Жерара Пике во вчерашней игре с «Севильей» в Кубке Испании (3:0).