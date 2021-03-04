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У Гризманна 9 ассистов в 2021 году — лучший результат среди игроков Ла Лиги

04 марта 2021, 20:14

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн сделал 9 голевых передач в 2021 году во всех турнирах.

Французский футболист является лучшим по этому показателю среди других игроков, выступающих за клубы из чемпионата Испании.

Ранее Гризманн отметился результативной передачей на Жерара Пике во вчерашней игре с «Севильей» в Кубке Испании (3:0).

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Все комментарии
Juventus CR7
Juventus CR7
04 марта в 23:12
С учётом игры Барселоны то ето сверх результат!
SHMEL258
SHMEL258
04 марта в 22:18
Отличный результат. Не всем быть бомбардирами,кто-то должен подносить снаряды.
Baggio R.
Baggio R. ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
04 марта в 21:14
Так не блещет реализацией, что забила гораздо больше остальных команд в Примере)
drug01
drug01
04 марта в 20:51
Результат хороший всё будет хорошо
Futurista
Futurista
04 марта в 20:46
Месси: Со мной мальчик, ассистент...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
04 марта в 20:31
Когда же ты забивать начнешь)
Ведь для этого и покупали. Но из убойных позиций умудряется промахиваться) Барселона в целом не блещет реализацией в этом сезоне, но Гриз особенно выделяется.
волгодон 2
волгодон 2
04 марта в 20:21
У Гризманна кроме ассистов могло бы быть много голов,а кое у кого больше ассистов,чем у него. Но пока так.
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