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РПЛ представила календарь с 24-го по 30-й туры

06 марта 2021, 21:15

Российская Премьер-Лига представила расписание матчей чемпионата с 24-го по 30-й туры.

24-й тур

3 апреля (суббота)

14:00 «Ротор» – «Локомотив»
16:30 «Рубин» – «Сочи»
16:30 «Краснодар» – «Ахмат»
19:00 «Динамо» – «Уфа»

4 апреля (воскресенье)

14:00 «Урал» – «Арсенал»
16:30 «Тамбов» – ЦСКА
19:00 «Ростов» – «Спартак»

5 апреля (понедельник)

19:00 «Зенит» – «Химки»

7-8 апреля – 1/4 финала Кубка России

25-й тур

10 апреля (суббота)

14:00 «Химки» – «Тамбов»
16:30 «Уфа» – «Ахмат»
19:00 «Ростов» – «Рубин»

11 апреля (воскресенье)

14:00 «Арсенал» – «Краснодар»
16:30 «Динамо» – «Урал»
16:30 «Сочи» – «Зенит»
19:00 «Локомотив» – «Спартак»

12 апреля (понедельник)

19:00 ЦСКА – «Ротор»

26-й тур

17 апреля (суббота)

14:00 «Ахмат» – «Химки»
16:30 «Ротор» – «Динамо»
16:30 «Локомотив» – «Ростов»
19:00 «Краснодар» – «Зенит»

18 апреля (воскресенье)

12:00 «Урал» – «Рубин»
14:00 «Арсенал» – «Тамбов»
16:30 «Сочи» – ЦСКА
19:00 «Спартак» – «Уфа»

21-22 апреля – 1/2 финала Кубка России

27-й тур

24 апреля (суббота)

14:00 «Урал» – «Ахмат»
16:30 «Зенит» – «Ротор»
19:00 «Динамо» – «Химки»
19:00 «Тамбов» – «Локомотив»

25 апреля (воскресенье)

14:00 «Уфа» – «Сочи»
16:30 «Спартак» – ЦСКА
16:30 «Ростов» – «Арсенал»
19:00 «Рубин» – «Краснодар»

28-й тур

1 мая (суббота)

14:00 «Ротор» – «Ахмат»
14:00 «Химки» – «Урал»
16:30 ЦСКА – «Уфа»
19:00 «Краснодар» – «Сочи»

2 мая (воскресенье)

14:00 «Рубин» – «Динамо»
16:30 «Ростов» – «Тамбов»
19:00 «Зенит» – «Локомотив»

3 мая (понедельник)

16:30 «Арсенал» – «Спартак»

29-й тур

7 мая (пятница)

18:00 «Ахмат» – «Тамбов»
20:00 «Сочи» – «Ротор»

8 мая (суббота)

14:00 «Уфа» – «Зенит»
16:30 «Арсенал» – «Рубин»
16:30 «Локомотив» – «Динамо»
19:00 ЦСКА – «Краснодар»

10 мая (понедельник)

16:30 «Урал» – «Ростов»
19:00 «Спартак» – «Химки»

12 мая – финал Кубка России

30-й тур

16 мая (воскресенье)

14:00 «Ростов» – «Краснодар»
14:00 «Ахмат» – «Спартак»
14:00 «Динамо» – ЦСКА
14:00 «Локомотив» – «Урал»
14:00 «Тамбов» – «Зенит»
14:00 «Рубин» – «Ротор»
14:00 «Уфа» – «Арсенал»
14:00 «Химки» – «Сочи»

Ранее сообщалось, что матчи 1/4 финала Кубка России перенесены со 2 и 3 марта на 7 и 8 апреля.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 марта в 22:29
Календарь как календарь!😜
beefs
beefs
06 марта в 21:44
с первого разу слабо...
ДАША Д
ДАША Д
06 марта в 21:17
Ещё несколько раз поменяют.
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