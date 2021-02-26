Матчи 1/4 финала Кубка России перенесены

Поединки 1/4 финала Кубка России перенесены со 2 и 3 марта на 7 и 8 апреля.
В данную стадию турнира пробились «Арсенал», «Динамо», ЦСКА, «Сочи», «Локомотив», «Ахмат» и «Крылья Советов». Перенесённый из-за непогоды матч 1/8 финала «Уфа» – «Урал» состоится 3 марта. После этого пройдёт жеребьёвка четвертьфинала турнира.
Восьмого участника четвертьфинала можно обозвать, "победитель пары Уфа-Урал", всего делов то. И проводи жеребьёвку хоть завтра.))
Восьмого участника четвертьфинала можно обозвать, "победитель пары Уфа-Урал", всего делов то. И проводи жеребьёвку хоть завтра.))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1240023/giner-evgeniy-cska?from=tab
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1240023/giner-evgeniy-cska?from=tab
Как и на весь российский футбол!
Как и на весь российский футбол!