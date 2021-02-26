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Матчи 1/4 финала Кубка России перенесены

26 февраля 2021, 15:08

Поединки 1/4 финала Кубка России перенесены со 2 и 3 марта на 7 и 8 апреля.

В данную стадию турнира пробились «Арсенал», «Динамо», ЦСКА, «Сочи», «Локомотив», «Ахмат» и «Крылья Советов». Перенесённый из-за непогоды матч 1/8 финала «Уфа» – «Урал» состоится 3 марта. После этого пройдёт жеребьёвка четвертьфинала турнира.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
26 февраля в 21:45, ред.
Был бы сейчас на soccere Napoleon, он бы нам столько поведал о противостоянии столичных команд в советский период.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
26 февраля в 17:24
А в советские времена был. Я год не помню, но помню советскую песню тех времен : "Едет прямо на Динамо вся Москва, позабыв о дожде". Незабываемые времена, когда в футболе не было столько прагматизма как сейчас, А был футбол- реально любимая игра миллионов. В каждом дворе играли до темна.
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
26 февраля в 16:35
Было бы здорово. Такого состава участников финала в истории российского футбола ещё не было ни разу!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
26 февраля в 16:17
Там чуть сложнее. Нужно еще определить хозяина поля в паре. А Урал и Уфа провели разное количество игр дома и на выезде. Хотя, в принципе. я не считаю задачу не разрешимой. Мечтаю о финале ЦДКА ( ЦСКА)-ДИНАМО, как в старые добрые времена.
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
26 февраля в 15:56, ред.
Доброго Здоровья Анатолий!
Восьмого участника четвертьфинала можно обозвать, "победитель пары Уфа-Урал", всего делов то. И проводи жеребьёвку хоть завтра.))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
26 февраля в 15:55
Зачем так планируется
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Wolverhampton (раскрыть)
26 февраля в 15:48
А ты знаешь, нам как то на этот факт фиолетово. Мы и не заметили... потерю бойца!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VAN ARM (раскрыть)
26 февраля в 15:47
А как проводить жеребьевку 3 марта, если неизвестен участник 1/4 финала? Или ты предлагаешь провести жеребьевку в день игры Уфа-Урал, а на следующий день 4 марта играть? Хорошая идея!
ДСА
ДСА
26 февраля в 15:44
Все думали что 2-3 марта наступит весна, а она не наступит.
VAN ARM
VAN ARM
26 февраля в 15:34
интересно кто пропихивает эту идею))
Futurista
Futurista
26 февраля в 15:27
Подождут когда Игорь поправится...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1240023/giner-evgeniy-cska?from=tab
Wolverhampton
Wolverhampton
26 февраля в 15:11, ред.
Клал я на них с высокой колокольни!
Как и на весь российский футбол!
oFANATo
oFANATo
26 февраля в 15:09
Началось в деревне утро.......
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