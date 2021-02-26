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Матчи ЦСКА – «Ахмат» и «Краснодар» — «Динамо» перенесены

26 февраля 2021, 16:48

В календарь РПЛ сегодня были внесены некоторые изменения.

Матч 21-го тура РПЛ ЦСКА – «Ахмат», который был запланирован на 8 марта в 19:00, перенесён на 6 марта (14:00 по мск времени). Перенос связан с решением Исполкома РФС об изменении сроков проведения 1/4 финала Кубка России – игры перенесены со 2-3 марта на 7-8 апреля.

Матч 23-го тура «Краснодар» – «Динамо» же состоится 18 марта и начнётся в 19:00.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Beekeeper (раскрыть)
27 февраля в 06:11
Ну да. Девочки наши все. Что ради пилотки не сделаешь.
Beekeeper
Beekeeper ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
27 февраля в 00:47
все будут пьяны и никто не пойдет на футбол, а то девочки обидеться )))
pomor45
pomor45
26 февраля в 22:03
Народ в суть не вникает, а сразу ищет выгоду, свою руку, блат, админресурс и т.п. сильного против слабого. Обязательно с притеснением слабого. Иначе российскую житуху представить не может.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
26 февраля в 20:53
А с чего вдруг образовались все эти переносы? Зачем кубковые игры переносили?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ stanichnik (раскрыть)
26 февраля в 20:13
Они возможно нарушили регламент РПЛ.
Матчи переносятся, утвержденные исполкомом в следующих случаях:
Промежуток между предыдущим и последующим матчем менее 48 часов.
Форс-мажорные обстоятельства(аварии, землетрясения и т.п).
Участие в еврокубках.
Погодные условия при низкой температуре.
Другие обстоятельства не могут являться причиной для переноса матча.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
26 февраля в 19:15
А тут и подозревать нечего). Просто прихоть и тепличные условия. Захотелось так и все). Просто. Понимаешь? Просто 8 Марта. И перенос тут кубкового матча просто так, так для солидарности. Галицкий, когда отказывал вице-президенту, тем более).
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
26 февраля в 19:02
Так черным по русски все написано. Ладно бы перенесли на более поздний срок, можно было что то "заподозрить", но перенесли то на более ранний.
Санчо Панса
Санчо Панса
26 февраля в 18:43
Ясно, понятно. Может это и на руку ЦСКА)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
26 февраля в 18:30
Ты мне лучше объясни, какой смысл переносить матч? Какие форс-мажорные обстоятельства в 8 Марта?)
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
26 февраля в 18:28
А вот не уходит Симонян , сидит как приклеенный .
Кстати , а чего все спартачи на Гинера набросились??? Перенесли же два матча, а не только армейцев.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
26 февраля в 18:14, ред.
Я бы на месте Симоняна ушел бы давно с РФС. Сколько лет ему знаешь? Навряд ли он там, что-то решает. Скорее всего, чтобы Гинера не заносило сильно). Надеясь , что он уважает старость. Ещё начнет камнями кидаться, обещая кому-нибудь проломить голову, ну, или застрелиться).
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
26 февраля в 18:08, ред.
А Симонян там в роли свадебного генерала??? Хватит и одного спартача .
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ stanichnik (раскрыть)
26 февраля в 18:06
А Федун в исполком не водит??? Он за всех значит пятерых и голосовал. Но там над ними еще и Симонян.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
26 февраля в 18:01
Ты думаешь мне не известен состав исполкома?!)).
Гинера протащил, как и Федуна Дюков, в исполком. У него есть такие полномочия и он воспользовался этими опциями.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
26 февраля в 17:49
С составом исполкома ознакомься. Гинер не сам себя выбрал . Не Федуна же выбирать , который то сниматься с чемпионата хочет, то клуб болельщикам передать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
26 февраля в 17:48
А во-первых, в этом штабе есть вице-президент , лицо повыше Гинера ( Симонян), а, во вторых в этом штабе еще 7 человек.
stanichnik
stanichnik ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
26 февраля в 17:29
Начнём с того, что мне вообще не понятен смысл изменения сроков проведения матчей, о чем я написал ранее. А почему Гинер, так это и коню понятно(присказка, к ЦСКА не относится), ведь он, а не Федун, входит в штаб управленцев нашего футбола, к нему и вопросы.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ stanichnik (раскрыть)
26 февраля в 17:26
Гинеру везде дорога, Гинеру везде почет. Сами утверждают календарь, сами кроют потом для себя. Придет время, когда другой клуб попросит о переносе матча и новоявленный вице-президент, совмещающий должность главбуха, будет первым, кто будет психовать на просьбу.
STVA 1
STVA 1
26 февраля в 17:20
Чемп не успел начаться а уже перенос
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
26 февраля в 17:18
А я не вижу, в чем интерес Гинера. Поясни, если четвертьфиналы в апреле. Или , как обычно лозунг "Гинер все купил"?
stanichnik
stanichnik ответ cska vperiod (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля в 17:11
Скорее Гинер, Федуну по барабану, Спартак на Кубок не претендует, а повод, как написано в новости, 1/4 Кубка России.
112910415
112910415
26 февраля в 17:10
ой, что это ?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
26 февраля в 17:10
А чему удивляешься?). Тепличные условия и прихоти ещё никто не отменял). Просто смотри и запоминай, каким клубам переносят, когда и сколько раз.).
stanichnik
stanichnik
26 февраля в 17:08
А в чём, собственно, смысл переноса дат проведения этих матчей, если у Динамо три недели до игры, а у армейцев, вообще месяц.
КЭТиК
КЭТиК
26 февраля в 17:05
Ещё играть не начали, а календарь уже кроят.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 февраля в 16:56
Не понятно, почему именно эти два матча. Остальных календарь устраивает?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 февраля в 16:56
Ещё будет много переносов,привыкаем!
1bear
1bear
26 февраля в 16:50
зима на дворе - переносите на лето
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