Матчи ЦСКА – «Ахмат» и «Краснодар» — «Динамо» перенесены

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26 февраля 2021, 16:48

В календарь РПЛ сегодня были внесены некоторые изменения.

Матч 21-го тура РПЛ ЦСКА – «Ахмат», который был запланирован на 8 марта в 19:00, перенесён на 6 марта (14:00 по мск времени). Перенос связан с решением Исполкома РФС об изменении сроков проведения 1/4 финала Кубка России – игры перенесены со 2-3 марта на 7-8 апреля.

Матч 23-го тура «Краснодар» – «Динамо» же состоится 18 марта и начнётся в 19:00.