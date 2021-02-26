Матчи ЦСКА – «Ахмат» и «Краснодар» — «Динамо» перенесены

В календарь РПЛ сегодня были внесены некоторые изменения.
Матч 21-го тура РПЛ ЦСКА – «Ахмат», который был запланирован на 8 марта в 19:00, перенесён на 6 марта (14:00 по мск времени). Перенос связан с решением Исполкома РФС об изменении сроков проведения 1/4 финала Кубка России – игры перенесены со 2-3 марта на 7-8 апреля.
Матч 23-го тура «Краснодар» – «Динамо» же состоится 18 марта и начнётся в 19:00.
Матчи переносятся, утвержденные исполкомом в следующих случаях:
Промежуток между предыдущим и последующим матчем менее 48 часов.
Форс-мажорные обстоятельства(аварии, землетрясения и т.п).
Участие в еврокубках.
Погодные условия при низкой температуре.
Другие обстоятельства не могут являться причиной для переноса матча.
Матчи переносятся, утвержденные исполкомом в следующих случаях:
Промежуток между предыдущим и последующим матчем менее 48 часов.
Форс-мажорные обстоятельства(аварии, землетрясения и т.п).
Участие в еврокубках.
Погодные условия при низкой температуре.
Другие обстоятельства не могут являться причиной для переноса матча.
Кстати , а чего все спартачи на Гинера набросились??? Перенесли же два матча, а не только армейцев.
Кстати , а чего все спартачи на Гинера набросились??? Перенесли же два матча, а не только армейцев.
Гинера протащил, как и Федуна Дюков, в исполком. У него есть такие полномочия и он воспользовался этими опциями.
Гинера протащил, как и Федуна Дюков, в исполком. У него есть такие полномочия и он воспользовался этими опциями.