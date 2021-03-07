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Промес: «Хейтеры дают мне энергию. Хочу снова сделать „Спартак“ первым»

07 марта 2021, 15:21

Нападающий Квинси Промес прокомментировал свое возвращение в «Спартак».

Для чего я вернулся? Снова сделать «Спартак» первым. Опять взять в руки кубок. Я знаю, хватает тех, кто сомневается и говорит: «О, Промес решил все повторить, но так не бывает». А для меня это вызов. Я знаю, на что способен. И хочу стать чемпионом со «Спартаком» во второй раз. И в третий.

Мое возвращение — неудачная затея? А разве не говорили то же самое, когда я приехал в Россию первый раз? Не говорили, что я не стану чемпионом? Что не выиграю Суперкубок? Что не уеду в Европу? Что я средний игрок? Но у меня все получилось, я стал победителем и лучшим бомбардиром. Теперь моя задача — снова развеять все сомнения. Хейтеры дают мне энергию. Они мне необходимы! Без них неинтересно.

Я остаюсь позитивным. У нас впереди десять матчей и есть шансы забраться на самое высокое место. В том числе на первое. Это ведь возможно! Но для начала я очень хочу, чтобы в воскресенье мы добились положительного результата.

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Все комментарии
протон1
протон1
07 марта в 22:20
все верно сказал.)
dzvinka
dzvinka ответ Красно Синий воин (раскрыть)
07 марта в 22:12
языком трепать не пером перед родственниками размахивать)))
ахахаха
mortid
mortid ответ ФК Зенит всея Руси (раскрыть)
07 марта в 20:03
Потому что в тех странах нет игроков уровня Дзюбы со статусом лучшего в стране :D А здесь что? зажравшиеся, ленивые пешеходы, против которых можно феерить.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Красно Синий воин (раскрыть)
07 марта в 19:13
Да, свистеть не мешки ворочить. Но сколько поражений у команды. Может это не серьезно, но ему надо что-то сказать перед бывшим клубом и перед бывшим будущим клубом. Не знаю. Это Спартак. Он так устроен, хотя при Романцеве я не помню чтоб журналисты обращали внимание на то, как и кто из спартаковцев что сказал.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Gahi (раскрыть)
07 марта в 18:24
Кононов даже конкретно сроки говорил и где оказались его желания? Над такими заявлениями уже давно только смеются, очередной претендент на позор вот и всё!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
07 марта в 18:20
Ну наконец то ты дал реальную оценку происходящему!! Пока только шалабольство, а на выходе ноль.
Промес в последнее время языком хорошо работает, но лучше бы на поле показывал, что от него ждут.
Кстати вас самих то не бесит "обещание" в стиле "4 месяца" и "я сделаю Спартак великим"
Да и потом что скажет Промес когда опозорится? Я Я хотел сделать Спартак первым, но мне помешали.........
Цирк, да и только...
Gahi
Gahi
07 марта в 18:16
В словах Промеса большое желания проявить себя и вести команду Спартак за собой. Видимо сам клуб Спартак придаёт ему ту энергию и желание которого ему так не хватало в Аяксе и тем более в Севилье. Матч с Краснодаром должен показать насколько слова Промеса соответствует его стремлению, стать тем кем Квинси хочет видеть себя в Спартаке. Удачи
Красно Синий воин
Красно Синий воин
07 марта в 18:11
Языком трепать не мешки ворочить.
zooveterinar
zooveterinar
07 марта в 18:09
66 тебе в 76у, на сухую, а не хейтер, може зашевелишся!!!
Romkurch
Romkurch
07 марта в 17:48
Пока Промес ничего для этого не сделал.
makkie
makkie
07 марта в 17:46
Ждём от Промеса результативных действий на поле.
Пока чем больше интервью в Спартаке - тем хуже игра.
Надо исправляться, должно же быть самолюбие!
steelhead
steelhead
07 марта в 17:22
Промис, ну какие у тебя могут быть хейтеры? Ты отлично играл за мясо, уехал в другой чемп, на повышение. С чего тебя хейтить то?
Байкал-38.
Байкал-38.
07 марта в 17:06
После таких заявлении можно не переживать за позор Промеса!!! Челу реально башню снесло, позор будет конкретным, Но будет как всегда оправдание...
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Evilhuman (раскрыть)
07 марта в 16:54
Пусть будет хороший футбол. Пусть Спартак не сыграет в красивый футбол, но если игроки будут отдавать себя, желать победить, болельщики сразу почувствуют это. Болельщики не прощают только безволие. когда команда равнодушно сдает игру. когда им все равно. Пусть выходят и играют за победу. Большинство болельщиков живет в режиме работа дом дом работа. Футбол это маленький праздник. Пусть выходят и бьются. Главное показать, что им не все равно, что им нравится футбол, что им не плевать на болельщиков.
Evilhuman
Evilhuman ответ Василий Корнечук (раскрыть)
07 марта в 16:45
Пусть победит сильнейший, лишь бы футбол был интересный, но мне кажется быки не уступят, им тоже нужно реабилитироваться
gen.v3trov
gen.v3trov ответ entrepreneour (раскрыть)
07 марта в 16:43
Ну попасть в ле тоже надо не мало усилий приложить
158nactux
158nactux ответ 25процентный клоун (раскрыть)
07 марта в 16:42
Привет Браге!!!
oFANATo
oFANATo
07 марта в 16:42
CSKA2012
CSKA2012
07 марта в 16:38
Пока только обещания раздает )
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты
07 марта в 16:31
Спартак первым сделал юбилей Симоняна. Промеска много на себя берет.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 марта в 16:30
Как в прошлом туре, промес, 9+5 минут и ноль ударов, смешно.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Evilhuman (раскрыть)
07 марта в 16:29
это психотерапия. Вы не понимаете .Сами не поднимут себе настроение, никто им настроение не поднимет. Пусть настраиваются. Болельщики ждут от Спартака хорошего футбола. Пусть они не будут показывать красивый футбол, но выложиться в матче с Краснодаром обязаны. Пусть Спартак победит. Не для Федуна. Для болельщиков.
Рязань 062
Рязань 062
07 марта в 16:29
кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали!!!
158nactux
158nactux ответ ФК Зенит всея Руси (раскрыть)
07 марта в 16:26
хотелка не выросла...
Evilhuman
Evilhuman
07 марта в 16:21
До чего ж они в тарасовке любят языками мести, цорны, газизовы, тедески, промесы, мантра за мантрой, на выхлопе пшик
berda2003
berda2003
07 марта в 16:19
болеет, видно ветеренар нужен...
Сп62
Сп62
07 марта в 16:17
Надо было начинать с последнего предложения. Для нас сейчас важна именно эта победа. Удачи и победы сегодня.
158nactux
158nactux
07 марта в 16:12
    Ironigor
    Ironigor
    07 марта в 16:10
    Никак нарциссизмом попахивает !? Кто похвалит меня лучше всех. Время покажет на что ты способен, птица - говорун. Слова пустота , делай дела, работой и голами на поле доказывать надо!!! Всем добра !!!
    Союзник противников
    Союзник противников
    07 марта в 16:09
    Ур-ря,ур-ря,ур-р-я-а-а-а!
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