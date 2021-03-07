Промес: «Хейтеры дают мне энергию. Хочу снова сделать „Спартак“ первым»

Нападающий прокомментировал свое возвращение в «Спартак».

Для чего я вернулся? Снова сделать «Спартак» первым. Опять взять в руки кубок. Я знаю, хватает тех, кто сомневается и говорит: «О, Промес решил все повторить, но так не бывает». А для меня это вызов. Я знаю, на что способен. И хочу стать чемпионом со «Спартаком» во второй раз. И в третий.

Мое возвращение — неудачная затея? А разве не говорили то же самое, когда я приехал в Россию первый раз? Не говорили, что я не стану чемпионом? Что не выиграю Суперкубок? Что не уеду в Европу? Что я средний игрок? Но у меня все получилось, я стал победителем и лучшим бомбардиром. Теперь моя задача — снова развеять все сомнения. Хейтеры дают мне энергию. Они мне необходимы! Без них неинтересно.

Я остаюсь позитивным. У нас впереди десять матчей и есть шансы забраться на самое высокое место. В том числе на первое. Это ведь возможно! Но для начала я очень хочу, чтобы в воскресенье мы добились положительного результата.