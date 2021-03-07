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Джанаев: «Некоторые люди кидали в меня снежки во время матча с „Ростовом“»

07 марта 2021, 10:42
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев рассказал, что во время матча 21-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0) в него кидали снежки с трибун стадиона.

Некоторые люди кидали снежки в меня, было такое. Не знаю, почему, ничего плохого я не делал, всегда пытался отдаваться здесь на 110 процентов. Еще раз говорю, в большинстве своем я знаю ростовских болельщиков, это люди с душой, которые переживают за свою команду. Я их очень сильно люблю и был рад их всех сегодня видеть.

Напомним, что Джанаев выступал за «Ростов» с 2014 по 2017 год.

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Аксинья
Аксинья
07 марта в 13:15
Пока ростовские болелы развлекались члены КДК довольно потирали руки и подсчитывали не то снежки, не то еще чего...
Сп62
Сп62
07 марта в 12:33
В семье не без урода. Это жизнь.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
07 марта в 12:03
Футбол это праздник,ростовчане добрые люди,просто хотели поиграть с тобой в игру,Кто первый попадет.Хотя и не попали.Вот питерцы в Шунина с первого раза попали,ла так,что 20 минут от радости не мог встать с газона.)
Трезвый повар
Трезвый повар
07 марта в 11:33
Я не кидал вчера снежки в Джанаева. Мы далеко от ворот сидели
R0100V
R0100V
07 марта в 10:47
Дауны есть везде
beefs
beefs
07 марта в 10:43
да это они заигрывали...
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