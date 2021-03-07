Джанаев: «Некоторые люди кидали в меня снежки во время матча с „Ростовом“»

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07 марта 2021, 10:42

Голкипер «Сочи» рассказал, что во время матча 21-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0) в него кидали снежки с трибун стадиона.

Некоторые люди кидали снежки в меня, было такое. Не знаю, почему, ничего плохого я не делал, всегда пытался отдаваться здесь на 110 процентов. Еще раз говорю, в большинстве своем я знаю ростовских болельщиков, это люди с душой, которые переживают за свою команду. Я их очень сильно люблю и был рад их всех сегодня видеть.

Напомним, что Джанаев выступал за «Ростов» с 2014 по 2017 год.