Мостовой: «Если „Спартак“ выиграет, то все скажут, что Тедеско молодец»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч 21-го тура РПЛ московской команды с «Краснодаром».

Здесь трудно спрогнозировать, «Спартак» очень нас удивил в последних играх. У «Краснодара» тоже довольно странная ситуация, поэтому мне проглядывается ничейный результат.

Если «Спартак» еще раз проиграет, то Тедеско досрочно уволят? Вряд ли, эта история уже надоела всем. Сначала Тедеско уходит, потом не уходит и остается до лета, там вложены большие деньги. Поэтому говорить о досрочном увольнении не приходится. Если «Спартак» проиграет, то будут говорить, что так получилось, оставьте Тедеско до конца сезона, какая разница. А если «Спартак» выиграет, то все скажут, что Тедеско молодец. У него очень хитрая и удобная позиция. Выиграли или проиграли — неважно, он все равно отдыхает.