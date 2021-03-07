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Мостовой: «Если „Спартак“ выиграет, то все скажут, что Тедеско молодец»

07 марта 2021, 13:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)6 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч 21-го тура РПЛ московской команды с «Краснодаром».

Здесь трудно спрогнозировать, «Спартак» очень нас удивил в последних играх. У «Краснодара» тоже довольно странная ситуация, поэтому мне проглядывается ничейный результат.

Если «Спартак» еще раз проиграет, то Тедеско досрочно уволят? Вряд ли, эта история уже надоела всем. Сначала Тедеско уходит, потом не уходит и остается до лета, там вложены большие деньги. Поэтому говорить о досрочном увольнении не приходится. Если «Спартак» проиграет, то будут говорить, что так получилось, оставьте Тедеско до конца сезона, какая разница. А если «Спартак» выиграет, то все скажут, что Тедеско молодец. У него очень хитрая и удобная позиция. Выиграли или проиграли — неважно, он все равно отдыхает.

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Evilhuman
Evilhuman
07 марта в 16:26
    Союзник противников
    Союзник противников
    07 марта в 16:18
    Невелико открытие;но я не понял,Мостовой за белых,али за красных?
    cska1948
    cska1948 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    07 марта в 16:17
    Да какая же это проблема? Четыре игры подряд для СпаМа проигрыш проблемой не был! А КАК выиграть - вот ПРОБЛЕМА для СпаМа!
    neukomm
    neukomm
    07 марта в 16:17
    Уф, да не позовут тебя в Спартак, Саша, успокойся!
    ФК Зенит всея Руси
    ФК Зенит всея Руси
    07 марта в 15:15
    Мостовой: «Если „Спартак“ выиграет, то все скажут, что Тедеско молодец»
    ==============

    Не-а.
    Не ВСЕ.

    Я наоборот скажу, что Тедеско молодец в любом случае, вот внимание: ТЕДЕСКО -- МОЛОДЕЦ!!!

    Потому что я очень доволен его 4-мя подряд проигрышами, и меня асболютно всё устраивает.

    Какой же Тедеско всё-таки молодец!
    :)))

    =

    Уговорите его, пожалуйста, остаться!
    makkie
    makkie
    07 марта в 14:50
    У него очень хитрая и удобная позиция. Выиграли или проиграли — неважно, он все равно отдыхает.
    __________________________

    Еще хитрее сам Мостовой.
    Когда Спартак выигрывает - он тут в комплиментах рассыпается, а в случае неудач начинает гнать на Тедеско и игроков.
    Преемник Ловчева )))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    07 марта в 14:33
    Все скажут - если ты такой провидец ,то иди и сам тренируй ,а не трепи !
    particular
    particular
    07 марта в 13:57, ред.
    Учитывая чехарду тренеров в Спартаке, необходимо в дальнейшем прописывать в контрактах штрафные санкции, что бы следующим персонажам было не повадно посредине сезоны лить сопли, расписываться в собственном бессилии, делая публичные заявления и ставить под удар завершение созона...
    13 RUS
    13 RUS
    07 марта в 13:51
    Какие же брехачи эти бывшие спартачи
    mihaluch
    mihaluch
    07 марта в 13:29
    В Спартаке бардак, спасибо Федуну.
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    07 марта в 13:28
    Что сделает Федун не знаю, ног многострадальные болелы Спартака начнут сбор сцаных тряпок и поганых мётел, готовиться к проводам Тедеско
    shlomo
    shlomo
    07 марта в 13:24
    Ну тут в чем можно согласиться с Сашей.....обе команды непредсказуемы и от них можно ожидать все что угодно....как одни так и другие могут сыграть в искрометный футбол, а могут прокатать вату все 90 минут.... на мой взгляд в этом матче повезет тому на чьей стороне будет "футбольная фортуна" (случайный отскок, случайный ляп и т.д. )....очень хочется надеяться, что матч пройдет без КК и судейско-ВАРовкой ошибки, чтобы мы наконец после матча обсудили тренерские задумки и игру футболистов....
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    07 марта в 13:17
    Вся проблема в том, что спартак не выиграет.
    Ironigor
    Ironigor
    07 марта в 13:13
    А раньше он был вообще Молодец??? Как он станет им после выигрыша над Краснодаром ??? При ключевом слове,- "Если " . Всем красивого футбола и добра !!!
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