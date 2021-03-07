Федотов: «Сейчас лучшее поле в Сочи, приезжайте сюда»

Главный тренер «Сочи» прокомментировал итоги матча 21-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

У природы нет плохой погоды, бывало и похуже в нашей футбольной практике. Год на год не приходится все-таки. По сумме двух матчей с «Ростовом» мы прошли в следующую стадию (смеется). В этой игре мы приложили максимум усилий, чтобы добиться победы, гол забили, но, к сожалению, его не засчитали. Были еще предпосылки, мы чуть поострее выглядели. Но так сложилось, боевая ничья в непростых погодных условиях и на очень сложном поле. На поле было две команды, которые хотели победить, приложили максимум усилий и мастерства, насколько возможно было в этих условиях. Был азартный, обоюдоострый футбол, думаю, что зрителям он доставил удовольствие.

Что касается мартовских матчей, то мы вспоминаем старые кадры, и по прошествии 50 лет мало что изменилось — травы нигде нет, суровые погодные условия остались. Видим, что даже в Ростове, где, казалось бы, погода более-менее благоприятствует росту травы, ее нет, потому что были сильные морозы в этом году. Мы смотрим Москву — там тоже травы нет. Сейчас лучшее поле в Сочи, приезжайте к нам.