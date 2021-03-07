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Федотов: «Сейчас лучшее поле в Сочи, приезжайте сюда»

07 марта 2021, 10:46
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал итоги матча 21-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

У природы нет плохой погоды, бывало и похуже в нашей футбольной практике. Год на год не приходится все-таки. По сумме двух матчей с «Ростовом» мы прошли в следующую стадию (смеется). В этой игре мы приложили максимум усилий, чтобы добиться победы, гол забили, но, к сожалению, его не засчитали. Были еще предпосылки, мы чуть поострее выглядели. Но так сложилось, боевая ничья в непростых погодных условиях и на очень сложном поле. На поле было две команды, которые хотели победить, приложили максимум усилий и мастерства, насколько возможно было в этих условиях. Был азартный, обоюдоострый футбол, думаю, что зрителям он доставил удовольствие.

Что касается мартовских матчей, то мы вспоминаем старые кадры, и по прошествии 50 лет мало что изменилось — травы нигде нет, суровые погодные условия остались. Видим, что даже в Ростове, где, казалось бы, погода более-менее благоприятствует росту травы, ее нет, потому что были сильные морозы в этом году. Мы смотрим Москву — там тоже травы нет. Сейчас лучшее поле в Сочи, приезжайте к нам.

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ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси ответ stanichnik (раскрыть)
07 марта в 16:02
Вы живёте слухами и байками. Вам бы уточнить стоимость "Лужников" -- у вас наступило бы прояснение. А потом добавить к этой сумме те деньги, которые стОит участок драгоценной московской земли, отданной властями Федуну под строительство коммерческой недвижимости плюс "Открытие".

Хотя, зачем вам факты?

-

А так -- вы мои слова не опровергли: стадионы Москвы это второсортные спортзалы, над которыми даже г. Сочи посмеивается, не говоря уж о настоящих городах с реально крутыми стадионами мирового уровня.
stanichnik
stanichnik ответ ФК Зенит всея Руси (раскрыть)
07 марта в 15:54
В Питере один стадион стоит, как все московские вместе взятые. Ну а стибрили, как Вы выразились, при его строительстве ещё столько же. Так что и здесь столица уступила своему оппоненту.
ФК Зенит всея Руси
ФК Зенит всея Руси
07 марта в 15:09
В Москве себе понастроили мелких, низкосортных стадиончиков, стыбрив почти все выделенные деньги -- вместо того, чтоб построить хотя бы один хороший стадион с закрывающейся крышей, способный укрыть и газон, и посетителей от лютого мороза или от жары с пылью.

Вот так и оказалась столица на обочине в этом важнейшем футбольном вопросе.
Аксинья
Аксинья ответ stanichnik (раскрыть)
07 марта в 14:25
и я про то же...
stanichnik
stanichnik ответ Аксинья (раскрыть)
07 марта в 13:36
У него уже было отлучение от судейства, как раз за работу на матче с участием Сочи в первом туре против Спартака.
stanichnik
stanichnik
07 марта в 13:32
В этом году мартовская поляна на Ростов-Арене гораздо лучше, чем год назад перед игрой с ЦСКА. А что касается лучшего поля, так Питер тоже может похвастать идеальным газоном.
Аксинья
Аксинья ответ Трезвый повар (раскрыть)
07 марта в 13:21
Для сочинцев могли бы и засчитать - просто Казарцев побоялся что могут перевести его этажом ниже...
Трезвый повар
Трезвый повар
07 марта в 11:31
Федотов говорит что забили гол и его к сожалению не засчитали. Он почему-то забыл сказать что гол забит из явного положения вне игры
Parma1972
Parma1972
07 марта в 11:21
Будете у нас на Колыме — милости просим
LOpp
LOpp
07 марта в 11:06
Каждый кулик хвалит свое болото
shlomo
shlomo
07 марта в 11:03
Ну да....в городе Сочи "темные ночи" и кроме моря есть еще и стадион с травой...
STVA 1
STVA 1
07 марта в 11:00
Да достал со своим поострее. Счёт на табло...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 марта в 10:50
В Питере тоже не плохое...
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