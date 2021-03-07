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Глебов: «Погода, мне кажется, всё-таки помешала нам добиться результата»

07 марта 2021, 11:40
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал итоги матча 21-го тура РПЛ против «Сочи» (0:0).

Погода, мне кажется, все-таки помешала нам добиться результата, потому что мы всю неделю готовились играть низом через короткие передачи. В обед увидели, что снег пошел, сразу появились мысли, что придется где-то перестраиваться. Первый тайм играли от простого, потому что видно было, что снег лежит и, когда отдаешь передачу, мяч застревает и дальше не идет. Поэтому решили сильно не рисковать и попробовать играть через длинные передачи, чтобы наши нападающие цеплялись, создавали моменты. Три момента стопроцентных в первом тайме мы точно создали.

После пропущенного с офсайда гола не было никакого страха, что игра может пойти не в ту сторону. У нас было три момента в первом тайме, как я говорил. У «Сочи» было пару моментов, первый как раз с незасчитанным голом и второй, когда они в штангу попали. Все, за всю игру два момента. Во втором тайме у них моментов, по-моему, не было.

Где-то настрой был и рядовой, потому что в прошлом сезоне наша молодежь проиграла 1-10. А так, на каждую игру мы выходим с одинаковым настроем на победу.

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MaxRnD
MaxRnD
07 марта в 15:48
В пользу бедных ...
berda2003
berda2003
07 марта в 12:00
посмотришь игру, потом почитаешь "писателей-теоретиков": "... снег пошел, сразу появились мысли, что придется где-то перестраиваться. Первый тайм играли от простого, потому что видно было, что снег лежит и, когда отдаешь передачу, мяч застревает и дальше не идет. Поэтому решили сильно не рисковать и попробовать играть через длинные передачи, чтобы наши нападающие цеплялись, создавали моменты."
и становится жаль эту овцу, которая бегала в стаде баранов, думая, что никто игру не смотрел...
ЮЗИК
ЮЗИК
07 марта в 11:59
Играли в равных условиях, не хватило мастерства
Трезвый повар
Трезвый повар
07 марта в 11:47
Погода для обеих команд была одинакова. Ростову помешали победить проблемы с составом
5 основных игроков отсутствовали - Осипенко, Байрамян, Норманн, Хошимото, Мамаев. Четверо их них вообще игроки центра поля. Вчера в полузащите Ростова играли молодые игроки старшему из которых 22 года
Было много желания и усердия, но мало мыслей и креатива
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