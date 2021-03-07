Глебов: «Погода, мне кажется, всё-таки помешала нам добиться результата»

Полузащитник «Ростова» прокомментировал итоги матча 21-го тура РПЛ против «Сочи» (0:0).

Погода, мне кажется, все-таки помешала нам добиться результата, потому что мы всю неделю готовились играть низом через короткие передачи. В обед увидели, что снег пошел, сразу появились мысли, что придется где-то перестраиваться. Первый тайм играли от простого, потому что видно было, что снег лежит и, когда отдаешь передачу, мяч застревает и дальше не идет. Поэтому решили сильно не рисковать и попробовать играть через длинные передачи, чтобы наши нападающие цеплялись, создавали моменты. Три момента стопроцентных в первом тайме мы точно создали.

После пропущенного с офсайда гола не было никакого страха, что игра может пойти не в ту сторону. У нас было три момента в первом тайме, как я говорил. У «Сочи» было пару моментов, первый как раз с незасчитанным голом и второй, когда они в штангу попали. Все, за всю игру два момента. Во втором тайме у них моментов, по-моему, не было.

Где-то настрой был и рядовой, потому что в прошлом сезоне наша молодежь проиграла 1-10. А так, на каждую игру мы выходим с одинаковым настроем на победу.