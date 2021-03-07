Развилка для Холанда, Санчо и Погба. Кадровые решения, которые отделяют МЮ от чемпионства

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вчера, 12:51

Богатый клуб мечтает о прорыве в АПЛ .

Можно сегодня в дерби обыграть «Манчестер Сити» хоть 7:0, но когда отрыв в таблице равен 14 очкам, то один матч ничего для МЮ не изменит. Гвардиола уже прошел фазу необдуманных осечек, его команда попытается обыграть соседей в АПЛ впервые за четыре поединка.

Но преимущество «горожан» в таблице не значит, что у «Манчестер Юнайтед» нет будущего. Достаточно серии правильных трансферов, как показал опыт «Ливерпуля» — не ошибались со ставками на Мане, Салаха, Алиссона и ван Дейка, и «золото» АПЛ светит тому, кто давно не побеждал.

Сульшеру предстоит принять ряд ключевых кадровых решений, причем как продаж, так и покупок.

Давида Де Хеа пора отпустить?

Жена Давида решила рожать в Испании, и теперь Де Хеа вынужден будет провести какое-то время на карантине, пропустит пару матчей. Раньше годами рвался в «Реал», сделку сорвали, вратарь взял огромные деньги в МЮ и совершал грубые ошибки. Хендерсона неслучайно вернули, и хотя Дин не отвоевал место в основе, помним о Доннарумме, что летом станет свободным агентом. Как вариант для «Манчестер Юнайтед». А Де Хеа заинтересовал «Ювентус» и ПСЖ . «Дьяволам» нужен голкипер вроде младшего Шмейхеля в чемпионском сезоне «Лестера» – чтобы сыграл без помарок. Де Хеа не всегда так умеет.

Кого выбрать в напарники Магуайру?

Давид Алаба пока не подписал контракт с «Реалом», но будет свободным агентом. Рамос не объявил о решении, а появление в Манчестере такого чемпиона может мотивировать не только Магуайра. Успех «Манчестер Сити» с Диашем показал, как важно угадать с лидером линии обороны. Магуайр не ведет за собой, нужен руководитель. Возможно, у Варана есть такие амбиции? В любом случае Линделеф и Байи – не чемпионские варианты, охотятся за многими, начиная с Кунде из «Севильи».

Поля Погба пора отпустить на волю?

Нет у него полной свободы самовыражения в МЮ . И никогда не было, ведь этот клуб не подходит Полю стилистически. «Ювентус», где отдавали четкие приказы, но разрешали импровизировать – его команда, но не англичане. Сразу увидели, но раз Райола задрал стоимость контракта футболиста, то француз стал заложником МЮ , а клуб – заложником аппетитов игрока. Погба не стал лидером, а попытки Сульшера запихнуть его на левый фланг от безысходности. Чемпион мира обязательно выдаст парочку удачных матчей и, скорее всего, запросит новый контракт – нет другого клуба, которому нужен за 100 млн евро. Но эти отношения как были ошибкой, так и остались.

Не стоит трогать Ван-Биссаку и Шоу?

У МЮ есть фланговые защитники в стиле клуба. Только Ван-Биссака – Эвра наоборот, не атакует, а шикарно отбирает мяч. А Шоу – Невилл наоборот, собрал 5 ассистов в АПЛ . Специфика игры Сульшера такова, что Аарон и Люк хороши, когда хватает выносливости. Кто-то изящный, вроде Теллеса, рискует быть непонятым и испортить обычно нестабильную линию обороны. По пропущенным мячам МЮ ниже «Вест Хэма» и «Астон Виллы». В идеальном мире можно подумать об Алабе на левом фланге, но Давид может пригодиться в центре защиты.

Добротные хавбеки лучше звездных?

Фред и МакТоминэй не супервезды, хотя ценные и дорогие футболисты с огромным набором плюсов. Они лучше в опорной зоне, чем Погба, и дополняют Бруну Фернандеша. Потребности португальца заставят Сульшера отказаться от безумных идей с привлечением новичков еще и в центр поля? Возможно, ведь видим, как не повезло «Ливерпулю» с Алькантарой, хотя казалось, что это идеальная сделка. Если бы Киммиху надоело играть за «Баварию», если бы он рвался в МЮ – нет вопросов, надо брать. Но Бруну тянет одеяло на себя, важно окружить его рабочими лошадками, которые не перессорятся между собой.

Санчо нужен или вингеров хватает?

Многих просмотрели – Грилиша, Гризманна, но акцент обычно был на Санчо. Разговоры о Джейдоне усилились, поскольку молодой англичанин из школ «Манчестер Сити» и «Уотфорда» набрал форму. Пропустил игру против «Баварии», но снова забивает, раздает голевые передачи. МЮ нужны крутые исполнители, чтобы в матче без пенальти и подвигов Бруну другой игрок брал инициативу на себя, не позволял терять очки против «Кристал Пэлас», «Шеффилда» или ВБА . «Дьяволам» порой проще против соседа по таблице, чем против середняка. Не хватает яркости, а Санчо может ее добавить. Парни из «Боруссии» Д не всегда на новом месте играют ярко, но допускаем исключение, ведь Джейдон вернется домой.

На острие атаки не хватает Холанда?

Гвардиола похвалил «Манчестер Юнайтед» накануне дерби, упомянул все линии и отметил центрального форварда:

Они сильны во всех линиях. В обороне, в центре поля. Плеймейкер Бруну Фернандеш. В атаке Джеймс, Рэшфорд, Марсьяль. Опытный Кавани, меня восхищает вся его карьера. Ребята, это «Манчестер Юнайтед». Все время «Юнайтед» являлся топ-клубом.

И все-таки топ-клуб должен выигрывать большие трофеи. Нынешний состав МЮ вылетел из группы ЛЧ , а в чемпионате Англии давно не подбирается к чемпионству. Может стать вторым, как во времена Моуриньо, но смотрите на отрыв «Манчестер Сити» — колоссальный. У Сульшера даже нет таких ребят, как Шмейхель, Морган, Хут, Варди, Канте, Олбрайтон и Марез, которые выдали идеальный сезон с Раньери.

Кавани – крутой, но ему много лет. Так что без трансферов и усиления сложно представить «Манчестер Юнайтед» чемпионом Англии 2022 года. Значит, нужна ключевая ставка на центрального нападающего. Рэшфорду, Фернандешу и Санчо, если заиграют вместе, нужен безжалостный палач в штрафной площади. Первый кандидат – Холанд, с которым Сульшер постоянно общается. Хотя есть также Кейн, уставший без трофеев в составе «шпор», разыгрался Андре Силва.

МЮ выручает, что у клуба большие доходы – четвертые в мире, выше, чем у «Ливерпуля». Прошлый финансовый год завершили с убытком, но деньги есть. Вот только их важно грамотно потратить, ведь терпение фанатов не железное. «Красные дьяволы» медленно идут к созданию чемпионской команды. Пора ускорятся, ведь МЮ — клуб, что может потратить 21 млн евро на 18-летнего ивуарийца из молодежной команды «Аталанты».