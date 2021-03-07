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Развилка для Холанда, Санчо и Погба. Кадровые решения, которые отделяют МЮ от чемпионства

вчера, 12:51
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Погба Поль
Погба Поль
Полузащитник
Де Хеа Давид
Де Хеа Давид
Вратарь
Холанд Эрлинг
Холанд Эрлинг
Нападающий
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Богатый клуб мечтает о прорыве в АПЛ.

Можно сегодня в дерби обыграть «Манчестер Сити» хоть 7:0, но когда отрыв в таблице равен 14 очкам, то один матч ничего для МЮ не изменит. Гвардиола уже прошел фазу необдуманных осечек, его команда попытается обыграть соседей в АПЛ впервые за четыре поединка.

Но преимущество «горожан» в таблице не значит, что у «Манчестер Юнайтед» нет будущего. Достаточно серии правильных трансферов, как показал опыт «Ливерпуля» — не ошибались со ставками на Мане, Салаха, Алиссона и ван Дейка, и «золото» АПЛ светит тому, кто давно не побеждал.

Сульшеру предстоит принять ряд ключевых кадровых решений, причем как продаж, так и покупок.

Давида Де Хеа пора отпустить?

Жена Давида решила рожать в Испании, и теперь Де Хеа вынужден будет провести какое-то время на карантине, пропустит пару матчей. Раньше годами рвался в «Реал», сделку сорвали, вратарь взял огромные деньги в МЮ и совершал грубые ошибки. Хендерсона неслучайно вернули, и хотя Дин не отвоевал место в основе, помним о Доннарумме, что летом станет свободным агентом. Как вариант для «Манчестер Юнайтед». А Де Хеа заинтересовал «Ювентус» и ПСЖ. «Дьяволам» нужен голкипер вроде младшего Шмейхеля в чемпионском сезоне «Лестера» – чтобы сыграл без помарок. Де Хеа не всегда так умеет.

Кого выбрать в напарники Магуайру?

Давид Алаба пока не подписал контракт с «Реалом», но будет свободным агентом. Рамос не объявил о решении, а появление в Манчестере такого чемпиона может мотивировать не только Магуайра. Успех «Манчестер Сити» с Диашем показал, как важно угадать с лидером линии обороны. Магуайр не ведет за собой, нужен руководитель. Возможно, у Варана есть такие амбиции? В любом случае Линделеф и Байи – не чемпионские варианты, охотятся за многими, начиная с Кунде из «Севильи».

Поля Погба пора отпустить на волю?

Нет у него полной свободы самовыражения в МЮ. И никогда не было, ведь этот клуб не подходит Полю стилистически. «Ювентус», где отдавали четкие приказы, но разрешали импровизировать – его команда, но не англичане. Сразу увидели, но раз Райола задрал стоимость контракта футболиста, то француз стал заложником МЮ, а клуб – заложником аппетитов игрока. Погба не стал лидером, а попытки Сульшера запихнуть его на левый фланг от безысходности. Чемпион мира обязательно выдаст парочку удачных матчей и, скорее всего, запросит новый контракт – нет другого клуба, которому нужен за 100 млн евро. Но эти отношения как были ошибкой, так и остались.

Не стоит трогать Ван-Биссаку и Шоу?

У МЮ есть фланговые защитники в стиле клуба. Только Ван-Биссака – Эвра наоборот, не атакует, а шикарно отбирает мяч. А Шоу – Невилл наоборот, собрал 5 ассистов в АПЛ. Специфика игры Сульшера такова, что Аарон и Люк хороши, когда хватает выносливости. Кто-то изящный, вроде Теллеса, рискует быть непонятым и испортить обычно нестабильную линию обороны. По пропущенным мячам МЮ ниже «Вест Хэма» и «Астон Виллы». В идеальном мире можно подумать об Алабе на левом фланге, но Давид может пригодиться в центре защиты.

Добротные хавбеки лучше звездных?

Фред и МакТоминэй не супервезды, хотя ценные и дорогие футболисты с огромным набором плюсов. Они лучше в опорной зоне, чем Погба, и дополняют Бруну Фернандеша. Потребности португальца заставят Сульшера отказаться от безумных идей с привлечением новичков еще и в центр поля? Возможно, ведь видим, как не повезло «Ливерпулю» с Алькантарой, хотя казалось, что это идеальная сделка. Если бы Киммиху надоело играть за «Баварию», если бы он рвался в МЮ – нет вопросов, надо брать. Но Бруну тянет одеяло на себя, важно окружить его рабочими лошадками, которые не перессорятся между собой.

Санчо нужен или вингеров хватает?

Многих просмотрели – Грилиша, Гризманна, но акцент обычно был на Санчо. Разговоры о Джейдоне усилились, поскольку молодой англичанин из школ «Манчестер Сити» и «Уотфорда» набрал форму. Пропустил игру против «Баварии», но снова забивает, раздает голевые передачи. МЮ нужны крутые исполнители, чтобы в матче без пенальти и подвигов Бруну другой игрок брал инициативу на себя, не позволял терять очки против «Кристал Пэлас», «Шеффилда» или ВБА. «Дьяволам» порой проще против соседа по таблице, чем против середняка. Не хватает яркости, а Санчо может ее добавить. Парни из «Боруссии» Д не всегда на новом месте играют ярко, но допускаем исключение, ведь Джейдон вернется домой.

На острие атаки не хватает Холанда?

Гвардиола похвалил «Манчестер Юнайтед» накануне дерби, упомянул все линии и отметил центрального форварда:

Они сильны во всех линиях. В обороне, в центре поля. Плеймейкер Бруну Фернандеш. В атаке Джеймс, Рэшфорд, Марсьяль. Опытный Кавани, меня восхищает вся его карьера. Ребята, это «Манчестер Юнайтед». Все время «Юнайтед» являлся топ-клубом.

И все-таки топ-клуб должен выигрывать большие трофеи. Нынешний состав МЮ вылетел из группы ЛЧ, а в чемпионате Англии давно не подбирается к чемпионству. Может стать вторым, как во времена Моуриньо, но смотрите на отрыв «Манчестер Сити» — колоссальный. У Сульшера даже нет таких ребят, как Шмейхель, Морган, Хут, Варди, Канте, Олбрайтон и Марез, которые выдали идеальный сезон с Раньери.

Кавани – крутой, но ему много лет. Так что без трансферов и усиления сложно представить «Манчестер Юнайтед» чемпионом Англии 2022 года. Значит, нужна ключевая ставка на центрального нападающего. Рэшфорду, Фернандешу и Санчо, если заиграют вместе, нужен безжалостный палач в штрафной площади. Первый кандидат – Холанд, с которым Сульшер постоянно общается. Хотя есть также Кейн, уставший без трофеев в составе «шпор», разыгрался Андре Силва.

МЮ выручает, что у клуба большие доходы – четвертые в мире, выше, чем у «Ливерпуля». Прошлый финансовый год завершили с убытком, но деньги есть. Вот только их важно грамотно потратить, ведь терпение фанатов не железное. «Красные дьяволы» медленно идут к созданию чемпионской команды. Пора ускорятся, ведь МЮ — клуб, что может потратить 21 млн евро на 18-летнего ивуарийца из молодежной команды «Аталанты».

Посмотрим, дозреют ли до титула в ближайшие годы. Но пока реет знамя Фергюсона над «Олд Траффорд» — туда можно заманивать игроков уровня Бруну. Но Фернандешу нужна поддержка. И «Ливерпуль», и МС – команды звезд, там далеко не все зависит лично от Салаха или Де Брюйне. МЮ нужен похожий подход для серьезной борьбы за первое место, ведь второй в таблице – тоже проигравший.

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Roger Young
Roger Young
вчера в 18:42
много проблем, а нормальных шагов к их решению нет. Да и хорошо. Такой МЮ радость для любого болельщика Ман-Сити
Медив
Медив ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
вчера в 17:44
Да ну... С судьями поработали, чтобы они не ставили совсем уж дикий трэш при игре рукой. В матче с Ливерпулем у Канте была более явная рука, вчера у Бернли в игре с Арсеналом вообще стопроцентная... Но как сказал вроде Рой Кин, после матча МЮ-Челси, если результат равной игры будет определять то, в чью руку случайно в штрафной отскочил мяч - то это уже явно не футбол.
И добавил: "Если хотите выиграть, покажите это хотя бы на поле... Как играл МЮ..., ну на победу так не играют".
А Сульшер в начале придумал давление Лэмпарда и Клоппа на судей на ровном месте, а теперь сам пытается давить на судей
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответ Медив (раскрыть)
вчера в 17:31
Шутки шутками, но пенальти после нытья Клоппа и Лэмпарда перестали давать. Причем в очевидных моментах, как с Одои, против Шеффилда два раза судья напортачил, не дав МЮ пенку так и Шеффилд забил с нарушением. В других матчах тоже пару раз плохо отсудил, чистый гол Магуаера против Бернли. Видно как на судей надавили статистикой, теперь боятся шумихи из-за этого, хотя Лестер , Брайтон и Челси получили больше и такое количество пенальти как у МЮ. До слов Клоппа МЮ заработал 11 пенальти в 25 играх (каждые 204 минуты), а после – два пенальти в 16 играх (каждые 720 минут). Выводы делайте сами.
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
вчера в 14:57, ред.
очень грамотный подбор есть маленькие нюансы но автор хорош в одном из своих я написал правду о Реале и Азар модераторы закрыли мне доступ
спасибо автору так держать
DXTK
DXTK
вчера в 14:22, ред.
Холанд в МЮ никогда не перейдет...........во первых он родился в Лидсе, во вторых его отец играл за Сити и тот же Лидс, а в третьих игрок МЮ Рой Кин как раз сломал его отца............ так что думаю с детсва он против МЮ.... и думаю этот парень даже за лярды не перейдет туда.....а Сульшер для него просто соотечественник и легендарный норвежский игрок не более........... если Холанд будет в АПЛ....то это будет Ливерпуль, МС в крайнем случаи Челси....
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:06
Восхищён автором статьи. Крайне грамотный разбор полётов. Не соглашусь немного по Санчо, я вижу более привлекательным вариант с Грилишем. Нам нужен хулиган на поле, новый Кин или Кантона. А то все размякли. И тогда МЮ даст прикурить многим.
Лингарда не возвращать. Мате и Матичу сказать спасибо за всё. Линделёфа продать в условный Шеффилд Юнайтед . Алаба (Рамос/Варан), Грилиш и Холланд. Добавить этих троих и МЮ станет чемпионом даже с Сульшером.
Но только ни один из них нынче в МЮ не пойдёт (( Тем более на всех них (кроме Грилиша) претендует Реал. Поэтому остаётся хотя бы Грилиш.
Медив
Медив
вчера в 13:45
Пеналек надо прикупить, а то после матча с Челси Сульшер говорил не про тактику( он не знает, что это), а про то, что МЮ не дали пенальку
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 13:42, ред.
Летом ТО будет тяжелым. Если Погба отпускать то нужен новый игрок в центр поля. При этом сейчас Райола можно сказать переобулся в последних интервью. У Ювентуса проблемы с финансами и футбольными результатами, поэтому они уже скорее думают о новом контракте с МЮ нежели об уходе. Состав и турнирные цели у МЮ не хуже чем у Ювентуса. Центрального защитника обязательно надо брать, Варана, Кунде не важно, но того кто быстрее Линделефа. Ну и Санчо/Холланд дилемма сразу двоих нереально купить. Притом на Эрлинда большой спрос, но и нельзя исключать что он может еще на год остаться в Боруссии. Самый реалистичный вариант покупка Санчо и продление Кавани на год. А через год покупка более молодого нападающего либо может быть прогресс Гринвуда на этой позиции. Про Де Хеа думаю в основном это спекуляции, почти в каждом топ-клубе хорошие вратари и не вижу чье место в основе он может занять.
edubokom
edubokom
вчера в 13:18
Конечно деньги решают всё. Но кто для игрока возраста Холланда может быть более привлекателен, чем мю? (я имею ввиду Англию)
shlomo
shlomo
вчера в 13:07
Спасибо за статью....в одно время Сульшера называют вторым Фергюсоном, но смог ли он до конца оправдать ожидания руководства и болельщиков...???...ну а теперь что же нужно сделать МЮ, чтобы снова подняться на пьедестал.... кажется и состав "супер" и подбор игрок-позиция хорошая, но...готов ли МЮ на генеральный ремонт, который, вполне возможно, займет даже не один год....уже сейчас нужно задуматься и четко решить кто нужен (чтобы оставить), кто нужен (чтобы прикупить)....МЮ великий клуб и мне нравится читать об истории, лучших игроках и важных моментах из прошлого и вот такого настоящего....
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