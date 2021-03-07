Развилка для Холанда, Санчо и Погба. Кадровые решения, которые отделяют МЮ от чемпионства

Богатый клуб мечтает о прорыве в АПЛ.
Можно сегодня в дерби обыграть «Манчестер Сити» хоть 7:0, но когда отрыв в таблице равен 14 очкам, то один матч ничего для МЮ не изменит. Гвардиола уже прошел фазу необдуманных осечек, его команда попытается обыграть соседей в АПЛ впервые за четыре поединка.
Но преимущество «горожан» в таблице не значит, что у «Манчестер Юнайтед» нет будущего. Достаточно серии правильных трансферов, как показал опыт «Ливерпуля» — не ошибались со ставками на Мане, Салаха, Алиссона и ван Дейка, и «золото» АПЛ светит тому, кто давно не побеждал.
Сульшеру предстоит принять ряд ключевых кадровых решений, причем как продаж, так и покупок.
Давида Де Хеа пора отпустить?
Жена Давида решила рожать в Испании, и теперь Де Хеа вынужден будет провести какое-то время на карантине, пропустит пару матчей. Раньше годами рвался в «Реал», сделку сорвали, вратарь взял огромные деньги в МЮ и совершал грубые ошибки. Хендерсона неслучайно вернули, и хотя Дин не отвоевал место в основе, помним о Доннарумме, что летом станет свободным агентом. Как вариант для «Манчестер Юнайтед». А Де Хеа заинтересовал «Ювентус» и ПСЖ. «Дьяволам» нужен голкипер вроде младшего Шмейхеля в чемпионском сезоне «Лестера» – чтобы сыграл без помарок. Де Хеа не всегда так умеет.
Кого выбрать в напарники Магуайру?
Давид Алаба пока не подписал контракт с «Реалом», но будет свободным агентом. Рамос не объявил о решении, а появление в Манчестере такого чемпиона может мотивировать не только Магуайра. Успех «Манчестер Сити» с Диашем показал, как важно угадать с лидером линии обороны. Магуайр не ведет за собой, нужен руководитель. Возможно, у Варана есть такие амбиции? В любом случае Линделеф и Байи – не чемпионские варианты, охотятся за многими, начиная с Кунде из «Севильи».
Поля Погба пора отпустить на волю?
Нет у него полной свободы самовыражения в МЮ. И никогда не было, ведь этот клуб не подходит Полю стилистически. «Ювентус», где отдавали четкие приказы, но разрешали импровизировать – его команда, но не англичане. Сразу увидели, но раз Райола задрал стоимость контракта футболиста, то француз стал заложником МЮ, а клуб – заложником аппетитов игрока. Погба не стал лидером, а попытки Сульшера запихнуть его на левый фланг от безысходности. Чемпион мира обязательно выдаст парочку удачных матчей и, скорее всего, запросит новый контракт – нет другого клуба, которому нужен за 100 млн евро. Но эти отношения как были ошибкой, так и остались.
Не стоит трогать Ван-Биссаку и Шоу?
У МЮ есть фланговые защитники в стиле клуба. Только Ван-Биссака – Эвра наоборот, не атакует, а шикарно отбирает мяч. А Шоу – Невилл наоборот, собрал 5 ассистов в АПЛ. Специфика игры Сульшера такова, что Аарон и Люк хороши, когда хватает выносливости. Кто-то изящный, вроде Теллеса, рискует быть непонятым и испортить обычно нестабильную линию обороны. По пропущенным мячам МЮ ниже «Вест Хэма» и «Астон Виллы». В идеальном мире можно подумать об Алабе на левом фланге, но Давид может пригодиться в центре защиты.
Добротные хавбеки лучше звездных?
Фред и МакТоминэй не супервезды, хотя ценные и дорогие футболисты с огромным набором плюсов. Они лучше в опорной зоне, чем Погба, и дополняют Бруну Фернандеша. Потребности португальца заставят Сульшера отказаться от безумных идей с привлечением новичков еще и в центр поля? Возможно, ведь видим, как не повезло «Ливерпулю» с Алькантарой, хотя казалось, что это идеальная сделка. Если бы Киммиху надоело играть за «Баварию», если бы он рвался в МЮ – нет вопросов, надо брать. Но Бруну тянет одеяло на себя, важно окружить его рабочими лошадками, которые не перессорятся между собой.
Санчо нужен или вингеров хватает?
Многих просмотрели – Грилиша, Гризманна, но акцент обычно был на Санчо. Разговоры о Джейдоне усилились, поскольку молодой англичанин из школ «Манчестер Сити» и «Уотфорда» набрал форму. Пропустил игру против «Баварии», но снова забивает, раздает голевые передачи. МЮ нужны крутые исполнители, чтобы в матче без пенальти и подвигов Бруну другой игрок брал инициативу на себя, не позволял терять очки против «Кристал Пэлас», «Шеффилда» или ВБА. «Дьяволам» порой проще против соседа по таблице, чем против середняка. Не хватает яркости, а Санчо может ее добавить. Парни из «Боруссии» Д не всегда на новом месте играют ярко, но допускаем исключение, ведь Джейдон вернется домой.
На острие атаки не хватает Холанда?
Гвардиола похвалил «Манчестер Юнайтед» накануне дерби, упомянул все линии и отметил центрального форварда:
Они сильны во всех линиях. В обороне, в центре поля. Плеймейкер Бруну Фернандеш. В атаке Джеймс, Рэшфорд, Марсьяль. Опытный Кавани, меня восхищает вся его карьера. Ребята, это «Манчестер Юнайтед». Все время «Юнайтед» являлся топ-клубом.
И все-таки топ-клуб должен выигрывать большие трофеи. Нынешний состав МЮ вылетел из группы ЛЧ, а в чемпионате Англии давно не подбирается к чемпионству. Может стать вторым, как во времена Моуриньо, но смотрите на отрыв «Манчестер Сити» — колоссальный. У Сульшера даже нет таких ребят, как Шмейхель, Морган, Хут, Варди, Канте, Олбрайтон и Марез, которые выдали идеальный сезон с Раньери.
Кавани – крутой, но ему много лет. Так что без трансферов и усиления сложно представить «Манчестер Юнайтед» чемпионом Англии 2022 года. Значит, нужна ключевая ставка на центрального нападающего. Рэшфорду, Фернандешу и Санчо, если заиграют вместе, нужен безжалостный палач в штрафной площади. Первый кандидат – Холанд, с которым Сульшер постоянно общается. Хотя есть также Кейн, уставший без трофеев в составе «шпор», разыгрался Андре Силва.
МЮ выручает, что у клуба большие доходы – четвертые в мире, выше, чем у «Ливерпуля». Прошлый финансовый год завершили с убытком, но деньги есть. Вот только их важно грамотно потратить, ведь терпение фанатов не железное. «Красные дьяволы» медленно идут к созданию чемпионской команды. Пора ускорятся, ведь МЮ — клуб, что может потратить 21 млн евро на 18-летнего ивуарийца из молодежной команды «Аталанты».
Посмотрим, дозреют ли до титула в ближайшие годы. Но пока реет знамя Фергюсона над «Олд Траффорд» — туда можно заманивать игроков уровня Бруну. Но Фернандешу нужна поддержка. И «Ливерпуль», и МС – команды звезд, там далеко не все зависит лично от Салаха или Де Брюйне. МЮ нужен похожий подход для серьезной борьбы за первое место, ведь второй в таблице – тоже проигравший.