Шварц — о «Спартаке»: «Знаем, насколько это сильный соперник»

Наставник «Динамо» Сандро Шварц порассуждал о грядущем поединке против «Спартака» в чемпионате России после победы над «Тамбовом».
Я не считаю нас фаворитами в грядущем матче против «Спартака». Очень хорошо, что удалось выиграть три игры после возобновления чемпионата, но выделять нас в качестве фаворитов не стоит. Мы недавно встречались и знаем, насколько это сильный соперник.
Фомин пропустит эту игру, но дайте мне побольше времени, чтобы я ответил на этот вопрос. У нас впереди недельный цикл, мы рассматриваем несколько вариантов замены Фомина в центре поля.
Со Спартаком будет совсем другая игра, там не будет автобуса, и команды скорее всего будут играть в открытый футбол.
Со Спартаком будет совсем другая игра, там не будет автобуса, и команды скорее всего будут играть в открытый футбол.
А по Фомину: скорее всего Моро выдвинется вперёд к Шиме, а Каборе сыграет чистого опорника. Потеря пройдёт безболезненно.
А по Фомину: скорее всего Моро выдвинется вперёд к Шиме, а Каборе сыграет чистого опорника. Потеря пройдёт безболезненно.