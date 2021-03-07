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Шварц — о «Спартаке»: «Знаем, насколько это сильный соперник»

07 марта 2021, 19:50
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак13.03.2021 в 19:00 Не начался

Наставник «Динамо» Сандро Шварц порассуждал о грядущем поединке против «Спартака» в чемпионате России после победы над «Тамбовом».

Я не считаю нас фаворитами в грядущем матче против «Спартака». Очень хорошо, что удалось выиграть три игры после возобновления чемпионата, но выделять нас в качестве фаворитов не стоит. Мы недавно встречались и знаем, насколько это сильный соперник.

Фомин пропустит эту игру, но дайте мне побольше времени, чтобы я ответил на этот вопрос. У нас впереди недельный цикл, мы рассматриваем несколько вариантов замены Фомина в центре поля.

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mihey1971
mihey1971
08 марта в 10:01
2-0 нас устроит
stanichnik
stanichnik ответ Брулин (раскрыть)
07 марта в 22:01
Доброго Здоровья, Брулин!
Со Спартаком будет совсем другая игра, там не будет автобуса, и команды скорее всего будут играть в открытый футбол.
Gahi
Gahi
07 марта в 21:54
Сандро Шварц понимает что нужно быть внимательным к каждому слову ибо это при случае сработает против самого себя и команды в целом. Что касается предстоящего матча против Спартака то это будет совсем другая игра не та что была против Тамбова. Спартак после крупной победы над Краснодаром несомненно приобрёл нужную мотивацию, которая поможет команде намного увереннее играть против Динамо. Но ещё есть достаточно ошибок в игре Спартака особенно в защите, и если ими правильном воспользоваться то можно получить нужный результат. Но видимо над этим аспектом игры и будет работать тренерский штаб Спартака чтобы не повторять их в дальнейшем. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 марта в 21:51
Думаю ничейку скатают!
andromend
andromend
07 марта в 21:31
Со Спамом надо играть жестко(не значит грубо),они этого не любят.Будем надеяться,что Шварц разберется.
Dinamo
Dinamo ответ Брулин (раскрыть)
07 марта в 21:25
Так со Спартаком будет другая игра. Динамо точно отдаст мяч сопернику и будет играть на контратаках. А с Тамбовом просто упёрлись в автобус, да и было видно, что не включались в игру на сто процентов.

А по Фомину: скорее всего Моро выдвинется вперёд к Шиме, а Каборе сыграет чистого опорника. Потеря пройдёт безболезненно.
Брулин
Брулин
07 марта в 20:43
Шварц конечно молодец , победили тоже хорошо , но я ожидал от сегодняшней игры чего то более ! Ну да ладно ! Единственное что такая игра со Спартаком не прокатит :( Надеюсь что Сандро что то придумает еще
Вoлхв
Вoлхв
07 марта в 20:39
Ну думать уже надо...
ЮЗИК
ЮЗИК
07 марта в 20:31
Сильный на словах, на деле через раз
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 марта в 20:31
Там ещё судья будет играть за спартак походу федун снова навёл коны с ними.
sv_1969
sv_1969
07 марта в 20:19
Нет фаворита
ДСА
ДСА
07 марта в 20:18
Теперь всё будет по серьезному.
pomor45
pomor45
07 марта в 20:12
У нас все лидеры и сильны и слабы одновременно - два в одном.
shlomo
shlomo
07 марта в 20:06
Ну сильный, это не значит, что нужно за ранее сдаваться...
beefs
beefs
07 марта в 19:59
правильно, хвали соперника...
berda2003
berda2003
07 марта в 19:57
динамо сильней - обыграют.
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