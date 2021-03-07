Шварц — о «Спартаке»: «Знаем, насколько это сильный соперник»

Наставник «Динамо» порассуждал о грядущем поединке против «Спартака» в чемпионате России после победы над «Тамбовом».

Я не считаю нас фаворитами в грядущем матче против «Спартака». Очень хорошо, что удалось выиграть три игры после возобновления чемпионата, но выделять нас в качестве фаворитов не стоит. Мы недавно встречались и знаем, насколько это сильный соперник.

Фомин пропустит эту игру, но дайте мне побольше времени, чтобы я ответил на этот вопрос. У нас впереди недельный цикл, мы рассматриваем несколько вариантов замены Фомина в центре поля.