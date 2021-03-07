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Кечинов: «Сейчас для „Спартака“ каждая игра решающая»

07 марта 2021, 16:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)6 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящем матче 21-го тура РПЛ против «Краснодара».

Как правило «Краснодар» и «Спартак» в матчах между собой всегда играют ярко. Обе команды стараются играть в атаку, даже если у «красно-белых» пока не очень получается. Мне бы очень хотелось, чтобы «Спартак» победил, вижу его фаворитом. Всё-таки у «Краснодара» очень много травмированных, а у «Спартака» наоборот должно быть желание. Сейчас для них каждая игра решающая, если команда Тедеско хочет бороться за медали.

Промес? Чудес не бывает, видно было, что пока он не до конца в форме. Но он мастер, который одним касанием может решить исход. Надеюсь, что он сегодня себя проявит и покажет лучшие качества.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
07 марта в 18:23
За второе место ещё можно побороться
Сп62
Сп62
07 марта в 18:12
И где ж ты отыскал такую традицию?
Красно Синий воин
Красно Синий воин
07 марта в 18:08
Так и у Краснодара каждая игра решающая.
КЭТиК
КЭТиК
07 марта в 18:06
Сыграют в ничейку.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 марта в 17:58
По традиции вся Россия болеет за Краснодар, быкам удачи!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 марта в 17:57
На этом этапе для всех команд каждая игра решающая а не только для спартака и даже для аутсайдеров.
Kaguzuti
Kaguzuti
07 марта в 17:46
Краснодар тоже на решающий матч приехал. Удачи ему!
marut
marut
07 марта в 17:33
А что до этого будто бы все проходные были
Сп62
Сп62 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
07 марта в 17:32
Так и должно быть.
Остапчук 67
Остапчук 67
07 марта в 17:28
Очередной провальный сезон - так вернее
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Сп62 (раскрыть)
07 марта в 17:20
🤣🤣🤣🤣оооочень боимся!!!😜😜
Союзник противников
Союзник противников
07 марта в 17:19
В чём смысл- "решающая"? Первое место не светит,лигичемпионское-тоже(скорее всего),вылет не грозит,тренера румыно-итало-немецкого увольнять не собираются до лета.В чём цимес???
Сп62
Сп62 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
07 марта в 17:17
Боитесь Спартак, значит уважаете.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Сп62 (раскрыть)
07 марта в 17:14
И по этому тоже!😜
Сп62
Сп62 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
07 марта в 17:04, ред.
За Краснодар, потому что Спартак вам на пятки наступает? Сами не справитесь?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 марта в 16:43
За Краснодар!
SHMEL
SHMEL
07 марта в 16:26
    STVA 1
    STVA 1
    07 марта в 16:16
    Спартак это непредсказуемый клуб
    Mangur
    Mangur
    07 марта в 16:14
    Удачи Краснодару.
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