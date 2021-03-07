Кечинов: «Сейчас для „Спартака“ каждая игра решающая»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящем матче 21-го тура РПЛ против «Краснодара».

Как правило «Краснодар» и «Спартак» в матчах между собой всегда играют ярко. Обе команды стараются играть в атаку, даже если у «красно-белых» пока не очень получается. Мне бы очень хотелось, чтобы «Спартак» победил, вижу его фаворитом. Всё-таки у «Краснодара» очень много травмированных, а у «Спартака» наоборот должно быть желание. Сейчас для них каждая игра решающая, если команда Тедеско хочет бороться за медали.

Промес? Чудес не бывает, видно было, что пока он не до конца в форме. Но он мастер, который одним касанием может решить исход. Надеюсь, что он сегодня себя проявит и покажет лучшие качества.