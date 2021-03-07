Рахимов: «Красная карточка сломала многое в нашей игре»

Главный тренер «Уфы» подвёл итоги матча 21-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).

Мы рассчитывали на большее. Если взять начало встречи, то «Уфа» действовала весьма уверенно. Конечно, красная карточка сломала многое в нашей игре, пришлось больше думать об обороне. Надо отдать должное ребятам, они постарались сделать всё, чтобы соперник не смог поразить наши ворота в такой ситуации. Допускали очень много брака при переходе из обороны в атаку, но действия в защите отнимали достаточное количество сил. Заработанное очко для нас очень важно, такой результат придаст уверенности футболистам.