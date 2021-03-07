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Рахимов: «Красная карточка сломала многое в нашей игре»

07 марта 2021, 16:22
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов подвёл итоги матча 21-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).

Мы рассчитывали на большее. Если взять начало встречи, то «Уфа» действовала весьма уверенно. Конечно, красная карточка сломала многое в нашей игре, пришлось больше думать об обороне. Надо отдать должное ребятам, они постарались сделать всё, чтобы соперник не смог поразить наши ворота в такой ситуации. Допускали очень много брака при переходе из обороны в атаку, но действия в защите отнимали достаточное количество сил. Заработанное очко для нас очень важно, такой результат придаст уверенности футболистам.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
07 марта в 18:54
что там ломать? всё тобой уже сломано...
ДСА
ДСА
07 марта в 18:05
Ничья не на пользу всем.
Anisovich
Anisovich
07 марта в 17:47
С таким тренером Уфе не видать удачи.
Сварожич
Сварожич
07 марта в 17:28
Результат по матчу...
Ironigor
Ironigor
07 марта в 17:26
Как бы не было, молодцы Уфа , боролись до конца!!! Всем добра!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
07 марта в 17:17
Игру не карточка сломала, а тот, кто ее получил.
mihaluch
mihaluch
07 марта в 16:42
Успевают очко брать пока поля покрыты снегом.
MaxRnD
MaxRnD
07 марта в 16:28
А вы и в этой на 3-0 Урал крутануть хотели ?
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