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Федун: «Мне понравилось, как играл „Краснодар“»

07 марта 2021, 22:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)6 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 21-го тура РПЛ.

Ради таких моментов и стоит заниматься футболом. Надо сказать, что «Краснодар» — очень комфортная для нас команда. И сама играет, и нам даёт. Могло быть и 8:2, могло быть и 10:3. Мы сегодня по-любому переиграли соперника. И удача сегодня тоже была на нашей стороне.

С чем связана такая катастрофа «Краснодара»? Вы это спросите у Галицкого, а не у меня. Мне понравилось, как играл «Краснодар».

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd
08 марта в 14:18
Комментарии лучше читать в мае, пока это так выплески эмоций...
Сп62
Сп62 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
08 марта в 13:40
А ты себе задай этот вопрос. Как бы ты на него ответил?
Красно Синий воин
Красно Синий воин
08 марта в 12:19
А где был Федун после прошлого тура Рубин- спартак?
Ему понравилось как играл Рубин?
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
08 марта в 11:19
спартак всегда был веселой командой ,когда ждешь победы проигрывает,когда не ждешь выигрывает
berda2003
berda2003
08 марта в 10:02
а фердун не хоче сняться с чемпионата? играть в таком слабом чемпионате недостойно 30реску и стамески...
Сов Армия
Сов Армия
08 марта в 09:28
А матч с ДИНАМО в кубке видно не понравился, раз не было таких комментариев
cska1948
cska1948
08 марта в 09:21
А кому бы не понравилась игра соперника, который пропускает по ШЕСТЬ мяЧей?!
entrepreneour
entrepreneour
08 марта в 08:46
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    08 марта в 08:21
    Еврейский очкастый тролль! Поражений и неудач твоему красно-белому детищу)
    Caniggia
    Caniggia
    08 марта в 08:21
    Олигарх московский постебался над олигархом краснодарским.
    ABir
    ABir
    08 марта в 08:10
    Действительно в этой игре у Краснодара было 2-3 почти 100% момента, чтобы изменить счёт, но не победить
    13 RUS
    13 RUS
    08 марта в 07:15
      Байкал-38.
      Байкал-38.
      08 марта в 06:33
      Я так думаю всем спартачам без исключения понравилось как играл Краснодар!
      А Федун юморист однако, Галицкий обтекай!
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      08 марта в 04:23
      Протроллил соперника
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      08 марта в 03:31
      Вроде как пошутил, а по сути - издевается.
      протон1
      протон1
      08 марта в 01:39
      потролил
      Terek-Anji
      Terek-Anji
      08 марта в 00:44
      Федуну надо уважительнее относиться к соперникам, а не прыгать от радости как-будто ЛЧ выиграли.

      Уверен многим понравилось как играл Спартак с Ливерпулем. Тогда Федун почему-то не высказывал радость по поводу игры Спартака.
      Night Spirit
      Night Spirit
      08 марта в 00:07
      Сниматься с чемпионата передумал уже?
      Джон Иванов 2
      Джон Иванов 2
      08 марта в 00:04, ред.
      Краснодару сейчас не хватает того Широкова, когда они раскатывали спартачей, а сегодня у Спартака появляются лидеры в лице легионеров, Зобнин пусть и дальше отдыхает... Но хотя против своих должен побегать
      VIC2
      VIC2
      07 марта в 23:48, ред.
      Федун прав, но это был не день "Краснодара"
      "Спартаку" просто повезло, когда не забили ему второй голешник
      "Краснодар" просто раскатывал "Спартак" в первом тайме
      И эти 6:1 ничего ещё не значат
      Надо просто посмотреть на защиту "Спартака" - это просто ДНО
      Я боюсь, что Шварц опять уделает Тедеско
      Одна надежда на атаку...
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      07 марта в 23:32
      Федун - мне нравится что у меня игрушка дороже , чем у Галицкого !
      Dima salev
      Dima salev
      07 марта в 23:20
      Не удивлюсь если следующий матч Спартак разгромно проиграет.
      виктор бочарников
      виктор бочарников
      07 марта в 23:12
      Есть с кого брать пример,учитесь пацаны.
      An Jo
      An Jo
      07 марта в 23:11
      Раз в год и палка стреляет.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      07 марта в 22:52
      Быки играли хорошо,но проиграли!
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      07 марта в 22:44, ред.
      Надо заметить , что забей Краснодар в начале второго тайма, когда мяч метался и Максименко прыгал в воротах, не извесно как бы все закончилось.
      Но и Спартак мог сразу и третий положить. Результат закономерен. Хотя у быков пол состава не играло, а игру показали в атаке добротную. Просто бывают черные дни.
      Ждем продолжения в следующем туре.
      ВПЕРЕД СПАРТАК !!!!!
      Ironigor
      Ironigor
      07 марта в 22:41
      Федун завуалировал свой восторг о Спатаке ,за счёт похвалы в адрес Краснодара. Ай да Лёня, ай да ..ин сын !!! Всем добра !!!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      07 марта в 22:37, ред.
      Хорошее интервью дал Федун, лучше полностью глянуть
      Ждем комментари червиченко, как все было на самом деле
      Capral
      Capral
      07 марта в 22:36, ред.
      Поздравляю Спартак с победой!!! Молодцы!!! А что еще радует, так это то, что некоторые, наиболее злостные ненавистники красно-белых, сейчас, рвут на себе волосы в бессильной злобе.... Лично, таких знаю.
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      07 марта в 22:35
      Краснодар играл слишком бесшабашно если можно так выразиться. С такой атакой как у Спартака надо играть более компактно и накрывать плотным прессингом
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