Федун: «Мне понравилось, как играл „Краснодар“»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 21-го тура РПЛ.
Ради таких моментов и стоит заниматься футболом. Надо сказать, что «Краснодар» — очень комфортная для нас команда. И сама играет, и нам даёт. Могло быть и 8:2, могло быть и 10:3. Мы сегодня по-любому переиграли соперника. И удача сегодня тоже была на нашей стороне.
С чем связана такая катастрофа «Краснодара»? Вы это спросите у Галицкого, а не у меня. Мне понравилось, как играл «Краснодар».
Ему понравилось как играл Рубин?
Ему понравилось как играл Рубин?
А Федун юморист однако, Галицкий обтекай!
А Федун юморист однако, Галицкий обтекай!
Уверен многим понравилось как играл Спартак с Ливерпулем. Тогда Федун почему-то не высказывал радость по поводу игры Спартака.
Уверен многим понравилось как играл Спартак с Ливерпулем. Тогда Федун почему-то не высказывал радость по поводу игры Спартака.
"Спартаку" просто повезло, когда не забили ему второй голешник
"Краснодар" просто раскатывал "Спартак" в первом тайме
И эти 6:1 ничего ещё не значат
Надо просто посмотреть на защиту "Спартака" - это просто ДНО
Я боюсь, что Шварц опять уделает Тедеско
Одна надежда на атаку...
"Спартаку" просто повезло, когда не забили ему второй голешник
"Краснодар" просто раскатывал "Спартак" в первом тайме
И эти 6:1 ничего ещё не значат
Надо просто посмотреть на защиту "Спартака" - это просто ДНО
Я боюсь, что Шварц опять уделает Тедеско
Одна надежда на атаку...
Но и Спартак мог сразу и третий положить. Результат закономерен. Хотя у быков пол состава не играло, а игру показали в атаке добротную. Просто бывают черные дни.
Ждем продолжения в следующем туре.
ВПЕРЕД СПАРТАК !!!!!
Но и Спартак мог сразу и третий положить. Результат закономерен. Хотя у быков пол состава не играло, а игру показали в атаке добротную. Просто бывают черные дни.
Ждем продолжения в следующем туре.
ВПЕРЕД СПАРТАК !!!!!
Ждем комментари червиченко, как все было на самом деле
Ждем комментари червиченко, как все было на самом деле