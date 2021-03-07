Федун: «Мне понравилось, как играл „Краснодар“»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 21-го тура РПЛ .

Ради таких моментов и стоит заниматься футболом. Надо сказать, что «Краснодар» — очень комфортная для нас команда. И сама играет, и нам даёт. Могло быть и 8:2, могло быть и 10:3. Мы сегодня по-любому переиграли соперника. И удача сегодня тоже была на нашей стороне.

С чем связана такая катастрофа «Краснодара»? Вы это спросите у Галицкого, а не у меня. Мне понравилось, как играл «Краснодар».