Мусаев — о возможной отставке: «Это вопрос к руководству»

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Спартака» в 21-м туре РПЛ не стал отвечать на вопрос о возможном уходе со своего поста.
Не рассматривался ли вопрос об отставке? Это вопрос к руководству клуба.
Ранее «быки» вылетели из Лиги Европы от загребского «Динамо». На данный момент команда опустилась на 8-е место в турнирной таблице чемпионата России.
А наших с крупной победой! В атаке умнички. Зашита-как была прозодной двон, так и осталась. Повезло что у быков мяч в ворота не шел. Мог бы другой счет на табло быть...
А наших с крупной победой! В атаке умнички. Зашита-как была прозодной двон, так и осталась. Повезло что у быков мяч в ворота не шел. Мог бы другой счет на табло быть...
Сначала два быстрых, хороших, ошеломляющих соперника гола от спартака. Потом быки собрались и выглядели просто великолепно, что и привело к голу в ворота спартака. Далее желание отыграться Краснодару сыграло на руку москвичам и они подловили южан на контратаке и вот тут Краснодар поплыл окончательно...
Сначала два быстрых, хороших, ошеломляющих соперника гола от спартака. Потом быки собрались и выглядели просто великолепно, что и привело к голу в ворота спартака. Далее желание отыграться Краснодару сыграло на руку москвичам и они подловили южан на контратаке и вот тут Краснодар поплыл окончательно...