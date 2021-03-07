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Мусаев — о возможной отставке: «Это вопрос к руководству»

07 марта 2021, 21:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)6 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от «Спартака» в 21-м туре РПЛ не стал отвечать на вопрос о возможном уходе со своего поста.

Не рассматривался ли вопрос об отставке? Это вопрос к руководству клуба.

Ранее «быки» вылетели из Лиги Европы от загребского «Динамо». На данный момент команда опустилась на 8-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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Все комментарии
Ganymed1
Ganymed1
08 марта в 12:04, ред.
К какому руководству физрук? будь мужиком и сам уйди.ты что ослеп совсем,что ты натворил с командой бездарь
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
08 марта в 12:02
Клоун с поросячьими глазками
Хиромант
Хиромант
08 марта в 11:13
Похоже пора Мусаеву вернуться в школу тренеров и посетить наконец те занятия, которые он в прошлый раз прогулял. А вообще такое ощущение, что диплом тренера он купил в переходе метро.
Санчо Панса
Санчо Панса
08 марта в 08:20
Уволят тебе Мурад и даже не сомневайся! В Кубке России и в Лиге Европы ваш путь закончен, а в РПЛ у вас все очень и очень плохо.
CSKA2012
CSKA2012
08 марта в 07:56
Будь ты мужиком, сам уйди!
13 RUS
13 RUS
08 марта в 07:11
Интересно Тедеску опять захотят оставить ?
13 RUS
13 RUS
08 марта в 07:09
Как все за трон держатся, лишь бы не уходить, что за мода пошла такая?
Остапчук 67
Остапчук 67
08 марта в 06:09
Сам должен подать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
08 марта в 05:25
Мусаев должен сам заявить о своей отставке.
Ислам0926
Ислам0926
08 марта в 01:39
У меня только одно объяснения что состав и тактику через Мусаева передает Галицкии и Мусаев не может подать в оставкк понимая что он не виноват и ждет когда Галицкий найграется в главного тренера и доверит ему быть тренером
Alexnvr
Alexnvr
08 марта в 00:59
Несколько раз писал что Мусаев не главный тренер. Галицкому стоит найти нормального тренера который и молодёжь поднимет и Мусаева поднатаскает и думать заставит.
Leha-ha50
Leha-ha50
07 марта в 23:28
112910415
112910415
07 марта в 22:54
но вопрос, конечно, задан !
виктор бочарников
виктор бочарников
07 марта в 22:54
К откровенно слабой обороне добавилась неуверенная вратарская линия,вратарь это не просто человек ловящий мяч,он руоводит и подсказывает обороне,а кем может руководить 19летний пацан? Тут трудно винить кого-то персонально,тут больше системные клубные ошибки,сезон для быков однозначно провален. Будем надеяться, что будет проведена большая работа над ошибками и мы увидим в следующем сезоне крепкий и уверенный в себе клуб,но тут важна позиция хозяина ее небходимо менять,инначе дальнейшего развития клуба не будет. С.Г.не раз говорил,что резултат для меня не важен,нужен стиль и красивый футбол -кто скажет,что сегодня они играли не красиво? - Красиво,но результата нет,а результат это то ради чего любой спортсмен пашет,независимо от вида спорта.
bsww
bsww
07 марта в 22:38
неужто так повлиял бывший спорт. директор Спартака, который за ничегонеделание в течении 4 месяцев вроде получил 400 млн, лишь бы свалил. Вот и этот не хочет уходить, ибо если сам уходит ничего не получит, а если уволят - получит компенсацию
Tostao
Tostao
07 марта в 22:38
Затянули с его отставкой. Давно уже всем было ясно, что это не уровень. Столько времени потеряно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
07 марта в 22:31
Вопрос , конечно, к руководству. А самому то почему не проявить качества мужика и уйти добровольно, честно признав, что не оправдал доверия и надежд. Эх, не джигит ты , Мурад.
Илья Соколов 1
Илья Соколов 1
07 марта в 22:25
Я за краснодар всей душой, но это уже не в какие варота! Мурад Олегович имейте совесть!
Gahi
Gahi
07 марта в 22:20
Неужели еврокубки отнимают столько сил у отечественных команд, что после этих игр, команды так долго приходят в себя, а иногда даже дольше обычного. Так что и Краснодару пришлось побывать в этой ситуации, но при любых обстоятельствах нужно находить в себе силы и возможности, чтобы вставать после сильного поражения и двигаться дальше. А то что касается судьбы тренера то несомненно как решит Галицкий так и будет, а нам только остаётся принять это решение и надеяться на то что Краснодар нас снова будет радовать своей игрой. Удачи
Илья Соколов 1
Илья Соколов 1
07 марта в 22:19
На*уй с пляжя!
Кирилыч
Кирилыч
07 марта в 22:18
Раньше симпатизировал Быкам. Нравился из футболл. Нацеленность, передачи, скорость, азарт.... В жтом сезоне ушло все....
А наших с крупной победой! В атаке умнички. Зашита-как была прозодной двон, так и осталась. Повезло что у быков мяч в ворота не шел. Мог бы другой счет на табло быть...
particular
particular
07 марта в 22:18, ред.
Пинок от руководства не станет для него спасением и не выправит его бесхребетность... Достоинство отсутствует напрочь...
Caniggia
Caniggia
07 марта в 22:17
Уже давно стало понятно, что сам Мусаев в отставку не подаст. Ну и отвечая на вопрос, он тоже сказал искренне, типа, пусть руководство решает, а я буду тупо работать и не уходить, даже если и до ПФЛ доведу команду.
25процентный клоун
25процентный клоун
07 марта в 22:17
Мусаев не знает как оборону построить
SHMEL
SHMEL
07 марта в 22:15
Даже и не знаю как оценивать этот матч...
Сначала два быстрых, хороших, ошеломляющих соперника гола от спартака. Потом быки собрались и выглядели просто великолепно, что и привело к голу в ворота спартака. Далее желание отыграться Краснодару сыграло на руку москвичам и они подловили южан на контратаке и вот тут Краснодар поплыл окончательно...
Qatar Airways
Qatar Airways
07 марта в 22:15
Следующим тренером Краснодара нужно поставить Ксению Собчак. Хуже при любом раскладе не будет, но интересно посмотреть как лошадь будет тренировать быков.
протон1
протон1
07 марта в 22:14
я думаю что галицкий и муса .... не знаю. другого быть не может. мысли уже на это уменя пошли. а так бы давно уволили его
протон1
протон1
07 марта в 22:13
90 процентов респондентов просят умоляют что бы мусу уволить. клуб рук куда сморит? пусть зайдут на этот много увжаемый сайт и посмотрят
Шуnя771
Шуnя771
07 марта в 22:09
Оставят.
Ironigor
Ironigor
07 марта в 22:08
Да уж, полное отсутствие самолюбия и мужского духа!!! Не думал что так всё запущено. Полное разочарование. А нам всем ДОБРА !!!!!
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