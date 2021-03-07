Мусаев — о возможной отставке: «Это вопрос к руководству»

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07 марта 2021, 21:42

Наставник «Краснодара» после поражения от «Спартака» в 21-м туре РПЛ не стал отвечать на вопрос о возможном уходе со своего поста.

Не рассматривался ли вопрос об отставке? Это вопрос к руководству клуба.

Ранее «быки» вылетели из Лиги Европы от загребского «Динамо». На данный момент команда опустилась на 8-е место в турнирной таблице чемпионата России.