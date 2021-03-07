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Тихонов — о новом тренере для «Спартака»: «Сейчас всё зависит от Федуна»

07 марта 2021, 20:06

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов посоветовал руководству клуба назначить на место главного тренера команды рулевого сборной России Станислава Черчесова.

Будь я на месте Федуна, то взял бы Черчесова. Он в сборной всё доказал. Да, после 4-5 поражений подряд было много негатива в его сторону. Вспомните, как убрали Черчесова, когда он занимал 2-е место. Как убрали Карпина, который также занимал 2-е место. Тогда 2-е место было неудобным. А сейчас задача попасть в двойку, тройку.

Сейчас всё зависит от Федуна. Пусть говорят, что российские тренеры плохие. Федун принимает решение, пускай Федун отвечает за результат.

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Байкал-38
Байкал-38
вчера в 06:31
Как истинный фанат с детства Динамо (Киев) Федун ненавидит Спартак!

Djebrael
Djebrael
07 марта в 21:50
Ну наверное не только от него...есть кому подсказать...:)))
ЮЗИК
ЮЗИК
07 марта в 21:36
Только не Черчесов, он вообще не тренер, больше на чабана похож
Leha-ha50
Leha-ha50
07 марта в 21:34
Федун настолько непредсказуем, настолько подвержен эмоциям, что от него можно ожидать очень неожиданных решений. Цорн, Тедеско, Газизов, Каррера - это как раз доказывают. Каррера - это отдельная , радостная, а в итоге печальная песня. Кто придет на место главного - этого , думаю, сам Федун даже не знает.
Всем здоровья.
cska1948
cska1948
07 марта в 21:22
Неужели Тихонов не понимает, что Федун убрал Черчесова и Карпина именно за то, что те слишком близко подбирались к первому месту. Вот Карреру он прозевал!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
07 марта в 21:12
Два вопроса. 1. А когда в последние 20 лет не все зависело от Федуна ? 2. А что Черчесов все всем доказал? Перечислять можно многое и в основном негатив. Совсем не вариант Черчесов - тренер Спартак. Больно твердолоб.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
07 марта в 21:06
Все зависит от Федуна, к сожалению...
Бубнин
Бубнин
07 марта в 20:45
"Зарема принимает решение, Федун пускай отвечает за результат."
Djebrael
Djebrael
07 марта в 20:37
Нужно снимать....
alexgurzan
alexgurzan ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
07 марта в 20:35
"Зайду и поздравлю Реал с победой"
SHMEL258
SHMEL258
07 марта в 20:30
Дайте тедеске поработать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 марта в 20:29
Рулевого спартака зовут Зарема, стесняется Андрей.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ alexgurzan (раскрыть)
07 марта в 20:24
Алексгурзан, а что мне Князь написал?
mihaluch
mihaluch
07 марта в 20:23
Полковник Федун выполняет свою задачу Спартак ниже ЦСКА.
STVA 1
STVA 1
07 марта в 20:18
Тиша по ходу пошутил
ДАША Д
ДАША Д
07 марта в 20:17
В Спартаке всё зависит от Федуна.
beefs
beefs
07 марта в 20:12
да, Черчесов наведет порядок...
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