Тихонов — о новом тренере для «Спартака»: «Сейчас всё зависит от Федуна»

Экс-игрок «Спартака» посоветовал руководству клуба назначить на место главного тренера команды рулевого сборной России .

Будь я на месте Федуна, то взял бы Черчесова. Он в сборной всё доказал. Да, после 4-5 поражений подряд было много негатива в его сторону. Вспомните, как убрали Черчесова, когда он занимал 2-е место. Как убрали Карпина, который также занимал 2-е место. Тогда 2-е место было неудобным. А сейчас задача попасть в двойку, тройку.

Сейчас всё зависит от Федуна. Пусть говорят, что российские тренеры плохие. Федун принимает решение, пускай Федун отвечает за результат.