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Азмун: «Самый неудачный день, который можно представить»

08 марта 2021, 20:02
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить. Создали очень много моментов, где-то не повезло, где-то не получилось реализовать. У соперника же таких эпизодов почти не было. Будем продолжать работать, стараться улучшать свою игру.

Это поражение не должно позволять считать себя слабым. Должны сделать правильные выводы, извлечь уроки. У нас хорошие игроки высокого уровня, мы должны работать и становиться лучше.

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Все комментарии
mars6791
mars6791
вчера в 10:57
Нет Азмун, просто Рубин потихоньку растет в классе и догоняет, а вот сам Азмун приостановился в росте.
Бубнин
Бубнин
08 марта в 21:46
Да вы вообще тут ни при чем. Штанги, пенальти незабитый и т.д.- это все гений Слуцкого.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 марта в 21:29
Моменты на табло не повесишь. Значит надо бережнее к ним относиться. Рубин меньше моментов имел , а забил больше, вот и весь сказ . Игра забудется, а результат останется и с этим ничего уже не поделаешь. Было ощущение , что Зенит верил , что если не сейчас , то чуть позже забьет. Забили, но и Рубин отплатил той же монетой. А вот Дюпин "денег" не взял.
Заслуженная победа Рубина. Леонид крушит лидеров как на заказ.
Всем здоровья.
sv_1969
sv_1969
08 марта в 20:57
Все хорошо!Все довольны)
Геннадьич
Геннадьич
08 марта в 20:44
Оно и понятно-для дзюбы и азмунки международный женский день- самый неудачный...
25процентный клоун
25процентный клоун
08 марта в 20:28
Самый неудачный был с Брюгге,хотя там скорее закономерный
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
08 марта в 20:21
Кому неудачный а кому просто прекрасный день!
112910415
112910415
08 марта в 20:19
вот обидел и Арсенал, и Брюгге, и других ...
Кирилыч
Кирилыч
08 марта в 20:18
Дзюбу в тренеры зенита! Он научит!)))))
За РОСТОВ 161
За РОСТОВ 161
08 марта в 20:15, ред.
Шлюба!!! ШЛЮБА!!! Шлюба!!! ПОШЁЛ ручки тренировать!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 марта в 20:15
Да уж ,моментов запороли много. Особенно сам Азмун...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 марта в 20:11
Очень даже хороший денёк!
oFANATo
oFANATo
08 марта в 20:03
Нормально, нормально, нормально...
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