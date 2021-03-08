Азмун: «Самый неудачный день, который можно представить»

Нападающий «Зенита» прокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить. Создали очень много моментов, где-то не повезло, где-то не получилось реализовать. У соперника же таких эпизодов почти не было. Будем продолжать работать, стараться улучшать свою игру.

Это поражение не должно позволять считать себя слабым. Должны сделать правильные выводы, извлечь уроки. У нас хорошие игроки высокого уровня, мы должны работать и становиться лучше.