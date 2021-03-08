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Парфёнов — о поражении от «Локомотива»: «Виноваты все, я в том числе»

08 марта 2021, 17:07
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)0 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча 21-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:3).

Преимущество нужно подкреплять голами, надо забивать. Смолов вышел и забил, перевернув ситуацию. Нам нельзя развалиться, нужно приходить в себя. Виноваты все, я в том числе, даже вопросов нет. Но еще есть игры, где можно умирать, сражаться, другого пути нет. Контролировали быстрые атаки соперника, нельзя свободно таким игрокам атаковать.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
08 марта в 17:51
Да ладно, бери пример с Мусаева.
Он проиграл крупнее, но голову пеплом не посыпает.
ЮЗИК
ЮЗИК
08 марта в 17:51
Парфенов хоть не боится брать вину на себя
sv_1969
sv_1969
08 марта в 17:45
Жалко Тулу , но думаю это пойдёт на пользу
Leha-ha50
Leha-ha50
08 марта в 17:34
И при равной практически игре можно вполне крупно влететь. Исполнительское мастерство москвичей оказалось повыше. Они свои моменты использовали, а туляки этого сделать не смогли.
Дмитрию респект, признает свою вину , в отличии от многих других наших "гениев".
Локо с заслуженной победой.
Всем здоровья.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 марта в 17:28
Абсолютно унылая, вялая и равная игра....... кроме последних двадцати минут. До выхода Баринова и Смолова, полностью изменившего баланс сил. Но ведь удачные и своевременные замены - это прежде всего заслуга тренера. Баринов выглядел отлично, как будто не было никакой травмы. А что творит Смолов - "Реал", "Барселона", теперь еще и Арсенал. "Локомотив" и Николича с заслуженной победой! А Парфенову и "Арсеналу" удачи в борьбе за выживание.
ДСА
ДСА
08 марта в 17:18
Как будто получили техническое поражение.
нечитайло
нечитайло
08 марта в 17:14
Долго держались
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 марта в 17:09
Тренер в первую очередь...
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