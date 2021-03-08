Парфёнов — о поражении от «Локомотива»: «Виноваты все, я в том числе»

Главный тренер тульского «Арсенала» подвёл итоги матча 21-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:3).

Преимущество нужно подкреплять голами, надо забивать. Смолов вышел и забил, перевернув ситуацию. Нам нельзя развалиться, нужно приходить в себя. Виноваты все, я в том числе, даже вопросов нет. Но еще есть игры, где можно умирать, сражаться, другого пути нет. Контролировали быстрые атаки соперника, нельзя свободно таким игрокам атаковать.