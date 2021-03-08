Петржела — о пенальти Дзюбы: «Артёма нельзя обвинять»

Экс-наставник «Зенита» прокомментировал промах с пенальти нападающего на 99-й минуте встречи против «Рубина» (1:2).

Дзюба не смог реализовать пенальти — такое бывает. Это были последние секунды матча, на стадионе царило бешеное напряжение. Болельщики винят Дзюбу в поражении? Это ненормально. Зачем они это делают? Промахи случаются — это часть футбола. Артёма нельзя обвинять, он классный нападающий. Нельзя зацикливаться на этом промахе — Дзюба и сам должен это понимать.