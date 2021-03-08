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Петржела — о пенальти Дзюбы: «Артёма нельзя обвинять»

08 марта 2021, 19:43
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал промах с пенальти нападающего Артёма Дзюбы на 99-й минуте встречи против «Рубина» (1:2).

Дзюба не смог реализовать пенальти — такое бывает. Это были последние секунды матча, на стадионе царило бешеное напряжение. Болельщики винят Дзюбу в поражении? Это ненормально. Зачем они это делают? Промахи случаются — это часть футбола. Артёма нельзя обвинять, он классный нападающий. Нельзя зацикливаться на этом промахе — Дзюба и сам должен это понимать.

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Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ Misha78 (раскрыть)
вчера в 06:13
Забей, чел, с людьми аля "Газпром всё купил" лучше вообще не вступать в конфликт. Они не думают, и им ничего не объяснишь, просто игнорируй их и запоминай адекватов.
Навзир
Навзир
08 марта в 23:40
Да уж,у дубинье руками получается лучше, чем ногами.
sv_1969
sv_1969 ответ Misha78 (раскрыть)
08 марта в 22:04
Вам помогут и в этом мало кто сомневается!А вот в ЛЧ и Брюгге порет вас)
vitalik dobroy
vitalik dobroy
08 марта в 21:32
Надо похвалить !
makkie
makkie
08 марта в 21:19
Дзюба неприкасаемый, его нельзя критиковать и нужно поддаваться ему на поле )))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Misha78 (раскрыть)
08 марта в 20:40
Это хорошо, что у тебя "думается". А насчет итогов ЧР, будем в мае говорить. Я не фанат, я просто в футболе разбираюсь маленько. А чемпионом может и Спартак спокойно стать. По мне кто угодно, лишь бы не Зенит т.к. я сторонник честной спортивной борьбы , а не состязания денежных мешков.
25процентный клоун
25процентный клоун
08 марта в 20:29
Сравните гол с игры Промеса и удар с точки по стоящему мячу дзюбы
Misha78
Misha78 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 марта в 20:29, ред.
Не ожидал от тебя другого ответа.....
Смотри футбол и радуйся, что сейчас у ЦСКА есть хоть какой то шанс догнать Зенит, но думается мне, что уже через 2 тура всё встанет на свои места и Зенит уйдет в отрыв.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Misha78 (раскрыть)
08 марта в 20:23
Зенит лидер по двум параметрам. 1. Размер денежного мешка из госбюджета.2. По количеству должностных лиц Газпрома в РФС. Можно добавить еще и бесспорное лидерство по числе людей, мягко говоря , терпеть не могущих Зенит.
berda2003
berda2003
08 марта в 20:14
винить бревно не надо - его надо спилить и выбросить ... оно даже не вспотело, когда показали его рожу...
Misha78
Misha78 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 марта в 20:13
По моментам приимущество огромное у Зенита, матч должен был заканчиваться, как минимум ничьей, а то и победой Зенита. И играет Зенит честно, просто вам всем обидно, что мы постоянные лидеры и вам нас не догнать, вот и все.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 марта в 20:11
В поражении виновата вся команда и тренер. Кто больше забил , тот и пьет шампанское. А Дзюба сегодня был не в своей тарелке. Он крупный , поле мягкое , рыхлое , вязнет он на нем, выпрыгнуть совсем не получалось, да и подустал он , заметно было. Надо было его менять. Но Семаку виднее. Пенальти же - это заслуга Дюпина, не стал парень гадать, а играл по удару...и взял пенальти.
Дзюба стареет , пора ему замену искать .
Всем здоровья.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Misha78 (раскрыть)
08 марта в 20:08
Отчего же? По большому счету все случилось то, что и должно случиться. Футбол справедлив и признает честную спортивную борьбу, а не ту, в которую Зенит хочет играть и играет.
oFANATo
oFANATo
08 марта в 20:07
Не повезло Дзюбе что руками пробивать пенальти не разрешается .....руками у него работать лучше получается чем ногами..
112910415
112910415
08 марта в 20:00
ну, тогда похвалим
Misha78
Misha78
08 марта в 19:57
Да в том то и дело, что его эта вина полностью. Он весь матч играл в пустую, не его был день, так какого он бьет пенальти в концовке??? Сутормин заработал пенальти, ему и надо было бить, ну или Азмуну. Короче случилось то, что не должно было случится.
sv_1969
sv_1969
08 марта в 19:56
Власта следит и ждет когда место освободится!
Иван Тасминский
Иван Тасминский
08 марта в 19:48
ну как это нельзя когда на самом деле можно
ДСА
ДСА
08 марта в 19:45
Проще Азмуна поиметь, чем пенальти забить, к сожалению.
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