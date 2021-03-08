Слуцкий: «Что напишу Дзюбе? Это не та ситуация, чтобы её педалировать»

Главный тренер «Рубина» подвёл итоги матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

Какие испытываю эмоции? Не знаю, опустошение. Всё вопреки, потому что у нас были проблемы в центральной зоне, они усилились потерей Мусаева. Качество поля было тяжелое, много верховой борьбы. Здесь не так много было футбола, сколько старания, удачи, мастерства в отдельных эпизодах.

Нереализованный пенальти Дзюбы? Это было спасение Дюпина, а не Артем плохо пробил. Что напишу Артему в Instagram? Это не та ситуация, чтобы её педалировать.