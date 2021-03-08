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Слуцкий: «Что напишу Дзюбе? Это не та ситуация, чтобы её педалировать»

08 марта 2021, 19:26
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

Какие испытываю эмоции? Не знаю, опустошение. Всё вопреки, потому что у нас были проблемы в центральной зоне, они усилились потерей Мусаева. Качество поля было тяжелое, много верховой борьбы. Здесь не так много было футбола, сколько старания, удачи, мастерства в отдельных эпизодах.

Нереализованный пенальти Дзюбы? Это было спасение Дюпина, а не Артем плохо пробил. Что напишу Артему в Instagram? Это не та ситуация, чтобы её педалировать.

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praporchik zadov
praporchik zadov
08 марта в 20:59
Дзюбе дам совет...Не умеешь работать ногами...работай руками!
oFANATo
oFANATo
08 марта в 20:25
Дзюбе есть кому написать и без Слуцкого)))))
112910415
112910415
08 марта в 20:21
Дзюба и сам догадается запостить фото какого-нибудь толстого мужика, ибо очень он остроумный !
cska1948
cska1948
08 марта в 20:11
"...Что напишу Артему в Instagram? Это не та ситуация, чтобы её педалировать."
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У Слуцкого хватает такта и понимания, когда можно пошутить, а когда лучше промолчать.
Ironigor
Ironigor
08 марта в 20:01
А может его просто не было на поле ??? Лёня его и не заметил и писать не будет в пустоту !!!
Иван Тасминский
Иван Тасминский
08 марта в 19:42
напиши ему, чтобы он начал наконец играть, азмун хотя бы момента транжирит, где там Дзюба - непонятно.
ABir
ABir
08 марта в 19:37
Слуцкий со своим Рубином стал грозой для всех лидеров чемпионата. Если так дальше пойдёт, то вскоре его могут пригласить в цска, а может куда и повыше
shlomo
shlomo
08 марта в 19:27
Педалировать то не надо...но кое на что намекнуть нужно....
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