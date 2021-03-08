Семак — о пенальти: «Третья игра подряд уже со спорными моментами»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).
Вся проблема в том, что мы пропускаем и не забиваем. Создали много моментов, но этого недостаточно для победы, потеря очков, как и в прошлом матче. Результата нет, будем работать. Назначенный пенальти за игру рукой Кузяева? Третья игра подряд уже со спорными моментами, не мне их разбирать, наше дело играть. Судейство пусть оценивают те, кому это положено.
1. тренер
2. свин-рукоблуд
3. дыра в воротх
1. тренер
2. свин-рукоблуд
3. дыра в воротх
Семак - к Галицкому, Мусаев - к Миллеру.
Можно еще парочкой игроков обменяться.
Семак - к Галицкому, Мусаев - к Миллеру.
Можно еще парочкой игроков обменяться.
Хорошо сказал, достойно уважения!
Хорошо сказал, достойно уважения!