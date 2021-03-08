Семак — о пенальти: «Третья игра подряд уже со спорными моментами»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

Вся проблема в том, что мы пропускаем и не забиваем. Создали много моментов, но этого недостаточно для победы, потеря очков, как и в прошлом матче. Результата нет, будем работать. Назначенный пенальти за игру рукой Кузяева? Третья игра подряд уже со спорными моментами, не мне их разбирать, наше дело играть. Судейство пусть оценивают те, кому это положено.