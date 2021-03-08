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Семак — о пенальти: «Третья игра подряд уже со спорными моментами»

08 марта 2021, 19:38
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче 21-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

Вся проблема в том, что мы пропускаем и не забиваем. Создали много моментов, но этого недостаточно для победы, потеря очков, как и в прошлом матче. Результата нет, будем работать. Назначенный пенальти за игру рукой Кузяева? Третья игра подряд уже со спорными моментами, не мне их разбирать, наше дело играть. Судейство пусть оценивают те, кому это положено.

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Все комментарии
BreezeCOOL
BreezeCOOL
вчера в 10:58
Проблемы Зенита три:
1. тренер
2. свин-рукоблуд
3. дыра в воротх
311
311 ответ Сп62 (раскрыть)
08 марта в 22:10
Спартак после каждого матча ищет оправдания в судьях. Стало быть, Спартак - слабый клуб!)
Сп62
Сп62
08 марта в 21:03
Начал комментарий довольно объективно, а дальше скатился к поиску оправданий. Сильному клубу это ни к чему. Игра была в руках Зенита, сегодня не хватило фарта. Надо игру забыть и продолжать борьбу, а не ныть. А вот Рубину респект за то, что выложился до конца. Фортуна их наградила.
Naherger
Naherger
08 марта в 20:53
У вас каждая игра со чпорными моментами. Разница лишь в том, что эти спорные моменты обычно решаются в вашу пользу
oFANATo
oFANATo
08 марта в 20:34
А Семак не хочет обсудить левый пенальти в ворота Рубина, когда уже даже дополнительное время давно закончилось
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 марта в 20:21, ред.
А про свои недочеты Семак не хочет указать? Девяносто минут старались завести мяч к воротам через центр, фланги почти не использовали. Задержка с заменами минут на пятнадцать. Даже то, что форму забыли, как бы намекает на бардак, происходящий в клубе. Нет, опять судья виноват. По моему Карасев чуть ли не идеально отсудил, не поддался на давление со стороны игроков "Зенита". Наверное, то что Дзюба в компенсированное время пенальти не забил - тоже вина арбитра.
Брулин
Брулин
08 марта в 20:00
Лукавит Семак. Поле помогло Зениту сдерживать Хвичу. Так как вдвоём и втроём с ним еле справлялись
Ironigor
Ironigor ответ makkie (раскрыть)
08 марта в 19:58
Ну да , от перестановки мест слагаемых сумма не меняется !!!
Ironigor
Ironigor
08 марта в 19:56
Ни разбирать не тренировать что-то не получается. С таким составом да против такого состава как сегодня был у Рубина , вам даже было не под силу !!! Лёня разобрал ваш газпромпроект как детский лего !!! Пора и выводы делать, кто и зачем в Зените!? Всем добра !!!
makkie
makkie
08 марта в 19:54
Зениту и Краснодару можно махнуться тренерами.
Семак - к Галицкому, Мусаев - к Миллеру.
Можно еще парочкой игроков обменяться.
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
08 марта в 19:53
Тонко намекнул)))
Q-J-G
Q-J-G
08 марта в 19:45
.....Третья игра подряд уже со спорными моментами, не мне их разбирать, наше дело играть. Судейство пусть оценивают те, кому это положено.....

Хорошо сказал, достойно уважения!
25процентный клоун
25процентный клоун
08 марта в 19:44
Сергей, третий год подряд вы добиваетесь сомнительных результатов во внутреннем первенстве
STVA 1
STVA 1
08 марта в 19:42
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