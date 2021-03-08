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Семак: «Часть наших ошибок связана с качеством поля»

08 марта 2021, 19:53
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 21-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

Наверное, качество поля все видели, не стоит долго на этом останавливаться. Конечно, играть было очень сложно. Часть ошибок связана, конечно, с качеством поля. Тем не менее даже на таком поле играли и создавали моменты. Не хватило реализации, прежде всего.

Судейство? Мне сложно судить. В первом матче с «Арсеналом» судьи ошиблись, во втором судьи ошиблись — тут поставили, там не поставили, сегодня опять неоднозначное решение. Сложно разобраться в перипетиях работы судьи с VAR. Поэтому пускай оценивают такие действия те, кто лучше разбирается.

Мы играли в короткий пас? Потому что «Рубин» играл очень низко. Чтобы вывести под передачу в опасную позицию, нужно было где-то создать численное преимущество. И это, в принципе, получалось. Просто так бить, наверное, не хотелось.

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Все комментарии
Tostao
Tostao
вчера в 01:06
Нет в этих новостях почему-то шедевральной фразы Семака, что результат не есть главный кретерий игры.!!! Занавес!
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 00:02
Слуцкий просто более квалифицированный тренер, чем Серёжа Семак, вот и весь секрет.
stanichnik
stanichnik
08 марта в 23:52
А в двух предыдущих играх с Арсеналом и Ростовом, что помешало добиться победы?
Caniggia
Caniggia
08 марта в 22:02
Словами о поле Семак ещё раз расписался в своём тренерском бессилии. Как будто он командой не управляет и команда его не слышит и слушать особо не хочет. Семак сам по себе, игроки сами по себе. Нет ещё такого веского тренерского авторитета у Семака и железной психологии, заставляющей игроков подчиняться и выполнять все указания тренера на все 100. Это к нему, видимо, с возрастом придёт, надеюсь. Состав у Зенита сильнейший в России, а пинают его все подряд в Европе и половина клубов РПЛ, которые по качеству состава Зениту, зачастую, заметно уступают, как сегодняшний Рубин.
PiterGrad
PiterGrad
08 марта в 21:37
Плаческу? Плачини? Подвиньтесь, у нас новый герой - Плачмак
vitalik dobroy
vitalik dobroy
08 марта в 21:24
Ага, поле симпатизировало Рубину! Своя ведь команда !
Q-J-G
Q-J-G
08 марта в 20:24
Качество поля было одинаково, что для "Зенита", что для "Рубина", а вот "качество" главного тренера "Зенита" и "Рубина", существенно отличается, в пользу Леонида Викторовича.

Обычно, о качестве поля, говорит главный тренер, проигравшей команды...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
08 марта в 20:22
Все как обычно, то судья, то поле....
VAN ARM
VAN ARM
08 марта в 20:12
Так это иесть рок)))
cska1948
cska1948 ответ PiterGrad (раскрыть)
08 марта в 20:06
И Дюкова заодно уберите!
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
08 марта в 20:05
Так бывает, когда ищут оправдание своей несостоятельности.
oFANATo
oFANATo
08 марта в 20:04
Пора Семака в Уфу обратно отправлять....
cska1948
cska1948
08 марта в 20:04
"...Часть ошибок связана, конечно, с качеством поля..."
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А что, Рубин играл на другом поле?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
08 марта в 20:03
Кто бы мог подумать.!!! В одном матче команды играли на разных полях. Если Зенит играл на "плохом" поле, по словам Семака, значит Рубин на хорошем? Так бывает?
112910415
112910415
08 марта в 20:01
много разных причин ...
но тренер молодец, и команда тоже !
AmIIIeR89
AmIIIeR89
08 марта в 20:01
Рубин играл на этом же поле так то
mihaluch
mihaluch
08 марта в 19:59
Дзюбу на пенальти раскусили.
PiterGrad
PiterGrad
08 марта в 19:59
это самый ужасный тренер Зенита после Рапопорта. Но менять надо в первую очередь Медведева.... как он пришел, так команда просто катиться в низ,это и трансферы ужасные и игра и медиа.
ЮЗИК
ЮЗИК
08 марта в 19:56
Нашел повод,а играли то а равных условиях
Legend 6
Legend 6
08 марта в 19:55
Может все таки плохому танцору помешали бубенцы? И поле непричём?
shlomo
shlomo
08 марта в 19:54
Не надо ля-ля.....играли просто плохо....
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