Семак: «Часть наших ошибок связана с качеством поля»

Главный тренер «Зенита» подвёл итоги матча 21-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

Наверное, качество поля все видели, не стоит долго на этом останавливаться. Конечно, играть было очень сложно. Часть ошибок связана, конечно, с качеством поля. Тем не менее даже на таком поле играли и создавали моменты. Не хватило реализации, прежде всего.

Судейство? Мне сложно судить. В первом матче с «Арсеналом» судьи ошиблись, во втором судьи ошиблись — тут поставили, там не поставили, сегодня опять неоднозначное решение. Сложно разобраться в перипетиях работы судьи с VAR . Поэтому пускай оценивают такие действия те, кто лучше разбирается.

Мы играли в короткий пас? Потому что «Рубин» играл очень низко. Чтобы вывести под передачу в опасную позицию, нужно было где-то создать численное преимущество. И это, в принципе, получалось. Просто так бить, наверное, не хотелось.