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Дюпин: «Пацаны радуются, три очка, сейчас пойдем своих женщин поздравлять»

08 марта 2021, 19:20
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ. Вратарь был признан лучшим игроком встречи, а также отразил пенальти на 99-й минуте.

Что это было? Обычные трудовые будни, ничего специфического нет. Повезло, забили и пенальти. Много эмоций, не могу слов подобрать. Пенальти? Я стоял по удару и всё, может, Артем [Дзюба] не так сильно пробил, вот и получилось легко взять мяч, стоял по удару.

Что творится в раздевалке? Пацаны радуются, три очка, сейчас пойдем своих женщин поздравлять, все довольны.

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ЮЗИК
ЮЗИК
08 марта в 21:01
Пацаны молодцы, всех порадовали
Gahi
Gahi
08 марта в 20:03
Что может быть лучше этого когда жена футболиста встречает своего ненаглядного в хорошем настроении после победы и который готов сделать в этот момент очень многое для своей половины. Хороший подарок на женский праздник преподнесли игроки Рубина своим болельщикам особенно женщинам ибо их мужья после таких матчей готовы на всё и даже носить их на руках весь день. Но, а Зениту серьёзно нужно готовиться к следующему матчу, чтобы реализовывать свои моменты, которые возникают в каждой игре. Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
08 марта в 20:03
Несмотря на тотальное игровое преимущество Зенита , Рубин все время опасно огрызался, несколько раз не удалось убежать , но в самой концовке удача улыбнулась казанцам , ну и пас был отличным, и Макаров сыграл виртуозно. Ну , а герой матча - это конечно же Дюпин. Сколько сегодня он вытащил мячей сразу и не сосчитаешь, а пенальти им взятый стал победным аккордом для Рубина.
Кто больше хотел , тот и победил!!! И у "флагманов" бывают черные дни.
Рубин с победой и удачи в следующих турах.
Всем здоровья.
КЭТиК
КЭТиК
08 марта в 19:48
Пацаны радуются премиальным.
cska1948
cska1948
08 марта в 19:44
Безусловно, Дюпин герой матча!
shlomo
shlomo
08 марта в 19:28
Ну конечно с ПОБЕДОЙ!!!!!...но задирать нос не нужно...:))))
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