Дюпин: «Пацаны радуются, три очка, сейчас пойдем своих женщин поздравлять»

Голкипер «Рубина» прокомментировал победу над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ . Вратарь был признан лучшим игроком встречи, а также отразил пенальти на 99-й минуте.

Что это было? Обычные трудовые будни, ничего специфического нет. Повезло, забили и пенальти. Много эмоций, не могу слов подобрать. Пенальти? Я стоял по удару и всё, может, Артем [Дзюба] не так сильно пробил, вот и получилось легко взять мяч, стоял по удару.

Что творится в раздевалке? Пацаны радуются, три очка, сейчас пойдем своих женщин поздравлять, все довольны.