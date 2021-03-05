Отменённый матч и гол Миранчука. Итоги 25-го тура Серии А

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вчера, 01:16

Завершился 25-й тур чемпионата Италии. Российский хавбек «Аталанты» отличился голом в игре с «Кротоне». Матч «Лацио» — «Торино» был отменён из-за неявки туринцев на игру. Клубу грозит техническое поражение и минус одно очко за нарушение регламента. «Торино» собирается подать апелляцию.

«Аталанта» — «Кротоне» 5:1

Голы: Госенс Робин 12, Паломино Хосе Луис 48, Муриэль Луис 50, Иличич Йосип 58, Миранчук Алексей 85 — Нванкво Симеон 23

«Ювентус» — «Специа» 3:0

Голы: Мората Альваро 62, Кьеза Федерико 71, Роналду Криштиану 89

«Сассуоло» — «Наполи» 3:3

Голы: Максимович Никола 34 (автогол), Берарди Доменико 45+1 (пенальти), Капуто Франческо 90+5 (пенальти) — Зелински Петр 38, Ди Лоренцо Джованни 72, Инсинье Лоренцо 90 (пенальти)

«Кальяри» — «Болонья» 1:0

Гол: Ругани Даниэле 19

«Фиорентина» — «Рома» 1:2

Голы: Спинаццола Леонардо 60 (автогол) — Спинаццола Леонардо 49, Диавара Амаду 88

«Дженоа» — «Сампдория» 1:1

Голы: Дзаппакоста Давиде 52 — Тонелли Лоренцо 77

«Милан» — «Удинезе» 1:1

Голы: Кессье Франк 90+7 (пенальти) — Бекао 68

«Беневенто» — «Верона» 0:3

Голы: Фараони Давиде 25, Фулон Даам 34 (автогол), Лазанья Кевин 50