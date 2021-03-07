ГлавнаяНовости

«Бавария» продолжает лидировать. Итоги 24-го тура Бундеслиги

07 марта 2021, 22:06

Завершились все матчи 24-го тура чемпионата Германии.

«Шальке-04» — «Майнц» 0:0

«Боруссия» М — «Байер» 0:1
Гол: Шик Патрик 77

«Хоффенхайм» — «Вольфсбург» 2:1
Голы: Баумгартнер Кристоф 8, Крамарич Андрей 41 — Вегхорст Вут 23

«Фрайбург» — «РБ Лейпциг» 0:3
Голы: Нкунку Кристофер 41, Серлот Александр 64, Форсберг Эмиль 79

«Айнтрахт» — «Штутгарт» 1:1
Голы: Костич Филип 69 — Каладжич Саса 68

«Герта» — «Аугсбург» 2:1
Голы: Пёнтек Кшиштоф 62, Люкебакио Доди 89 (пенальти) — Бенес Ласло 2

«Бавария» — «Боруссия» Д 4:2
Голы: Левандовски Роберт 26, Левандовски Роберт 44 (пенальти), Горецка Леон 88, Левандовски Роберт 90 — Холанд Эрлинг 2, Холанд Эрлинг 9

«Кёльн» — «Вердер» 1:1
Голы: Хектор Йонас 83 — Саржент Джошуа 66

«Арминия» — «Унион» 0:0

Все новости
МЮ прервал беспроигрышную серию «Ман Сити». Итоги 27-го тура АПЛ
Вчера, 00:58 Комментарии2
«Барселона» приблизилась к «Атлетико». Итоги 26-го тура Ла Лиги
Вчера, 00:55 Комментарии4
«Интер» продолжает удерживать лидерство. Итоги 26-го тура Серии А
Вчера, 00:44 Комментарии3
Отменённый матч и гол Миранчука. Итоги 25-го тура Серии А
05 марта Комментарии3
«Лилль» продолжает лидировать. Итоги 28-го тура Лиги 1
04 марта Комментарии3
ОфициальноМатч «Лацио» – «Торино» отменён из-за неявки туринцев на игру
02 марта Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
07 марта в 22:32
Баварию уже наверняка никто с олимпа не скинет. Красная машина прет не разбирая "дороги". Даже если где то и споткнется, вряд ли кто то ей помешает завоевать очередной титул : сильна , быстра, беспощадна , стабильна!!! Не доросли еще соперники до Баварии.
Всем здоровья.
beefs
beefs
07 марта в 22:18
в немецком хозяйстве все в порядке...
Alex12357
Alex12357
07 марта в 22:18
Как зарабатывается это лидерство-болельщики всего мира видели!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100