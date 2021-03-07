«Бавария» продолжает лидировать. Итоги 24-го тура Бундеслиги

Завершились все матчи 24-го тура чемпионата Германии.
«Шальке-04» — «Майнц» 0:0
«Боруссия» М — «Байер» 0:1
Гол: Шик Патрик 77
«Хоффенхайм» — «Вольфсбург» 2:1
Голы: Баумгартнер Кристоф 8, Крамарич Андрей 41 — Вегхорст Вут 23
«Фрайбург» — «РБ Лейпциг» 0:3
Голы: Нкунку Кристофер 41, Серлот Александр 64, Форсберг Эмиль 79
«Айнтрахт» — «Штутгарт» 1:1
Голы: Костич Филип 69 — Каладжич Саса 68
«Герта» — «Аугсбург» 2:1
Голы: Пёнтек Кшиштоф 62, Люкебакио Доди 89 (пенальти) — Бенес Ласло 2
«Бавария» — «Боруссия» Д 4:2
Голы: Левандовски Роберт 26, Левандовски Роберт 44 (пенальти), Горецка Леон 88, Левандовски Роберт 90 — Холанд Эрлинг 2, Холанд Эрлинг 9
«Кёльн» — «Вердер» 1:1
Голы: Хектор Йонас 83 — Саржент Джошуа 66
«Арминия» — «Унион» 0:0
Всем здоровья.
Всем здоровья.