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Тухель: «Приятно работать в „Челси“»

вчера, 01:31
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал комментарий после победы над «Эвертоном» (2:0) в матче 27-го тура АПЛ.

Мы заслужили победу. Первый там был очень трудным, но прошёл полностью под нашим контролем. Во втором тайме мы повысили уровень нашей игры и провели множество опасных атак.

Я очень доволен Каем [Хаверцем]. Мы оказали ему доверие, и он воспользовался своим шансом. Это игрок, у которого есть все возможности, чтобы быть доминирующей фигурой в нападении, и он уже сделал шаг вперёд.

Качество игроков и клуба очевидно. Приятно быть на бровке и работать с этой командой. Каждый человек в клубе делает всё возможное, чтобы конкурировать на этом уровне.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 05:43
Тухлый хорошо вписался
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 04:29
Дело в Челси пошло на лад.
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
вчера в 02:20
Тухель не представляет ,а как фанатам,приятно видеть успехи своей команды.
Mangur
Mangur
вчера в 01:37
Абрамович аовремя платит
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