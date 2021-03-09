Тухель: «Приятно работать в „Челси“»

Главный тренер «Челси» дал комментарий после победы над «Эвертоном» (2:0) в матче 27-го тура АПЛ .

Мы заслужили победу. Первый там был очень трудным, но прошёл полностью под нашим контролем. Во втором тайме мы повысили уровень нашей игры и провели множество опасных атак.

Я очень доволен Каем [Хаверцем]. Мы оказали ему доверие, и он воспользовался своим шансом. Это игрок, у которого есть все возможности, чтобы быть доминирующей фигурой в нападении, и он уже сделал шаг вперёд.

Качество игроков и клуба очевидно. Приятно быть на бровке и работать с этой командой. Каждый человек в клубе делает всё возможное, чтобы конкурировать на этом уровне.