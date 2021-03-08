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Пирло: «Моё будущее не зависит от матча с „Порту“»

08 марта 2021, 22:54
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 2Логотип футбольный клуб ПортуПортуЗакончился в доп. время

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло ответил на вопрос журналистов о том, что он может быть уволен, если туринский клуб не пройдёт в 1/4 финала Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала соревнования «Ювентус» уступил «Порту» со счётом 1:2.

Если бы я думал, что меня уволят после этого матча, меня бы здесь не было. Я знаю, что это важная игра, но я сосредотачиваюсь на каждом матче. Клуб будет решать моё будущее в зависимости от результатов. Я работаю изо дня в день, я знаю свой проект и проект клуба.

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Все комментарии
vastudio
vastudio
сегодня в 01:51
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 05:30
    Вылет из Лиги Чемпионов - это колоссальные убытки и кто-то должен за это ответить.
    juvenale
    juvenale
    08 марта в 23:40
    сарри также говорил
    mihaluch
    mihaluch
    08 марта в 23:20
    Первый год. Пускай набирается опыта.
    Q-J-G
    Q-J-G ответ STVA 1 (раскрыть)
    08 марта в 23:14
    Будущее не зависит, настоящее зависит)
    STVA 1
    STVA 1
    08 марта в 23:04
    Слишком уверен)
    Q-J-G
    Q-J-G
    08 марта в 23:02
    Как сказать, если не пройдут в 1/4.....
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