Пирло: «Моё будущее не зависит от матча с „Порту“»

Главный тренер «Ювентуса» ответил на вопрос журналистов о том, что он может быть уволен, если туринский клуб не пройдёт в 1/4 финала Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала соревнования «Ювентус» уступил «Порту» со счётом 1:2.

Если бы я думал, что меня уволят после этого матча, меня бы здесь не было. Я знаю, что это важная игра, но я сосредотачиваюсь на каждом матче. Клуб будет решать моё будущее в зависимости от результатов. Я работаю изо дня в день, я знаю свой проект и проект клуба.