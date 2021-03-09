«Челси» планирует продлить контракт с Кристенсеном

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вчера, 10:21

«Челси» планирует предложить защитнику новый контракт, сообщает Goal со ссылкой на The Telegraph.

По информации источника, главный тренер «синих» Томас Тухель полностью удовлетворен выступлениями 24-летнего футболиста и рассчитывает на него в качестве игрока основы. Лондонский клуб готов продлить соглашение с Кристенсеном.

Нынешний контракт Андреаса действует до лета 2022 года.

Ранее появлялась информация, что «Тоттенхэм» готов приобрести защитника «Челси» Антонио Рюдигера, если он не продлит контракт с клубом.