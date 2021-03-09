«Это мой второй дом». Гамшик заявил, что может вернуться в «Наполи»

Полузащитник «Гетеборга» заявил, что однажды хотел бы вернуться в «Наполи». Словак выступал за неаполитанский клуб с 2007 по 2019 год.

Никогда не говори никогда, и я не закрою эту дверь, потому что я играл в «Наполи» почти всю свою карьеру. Этот клуб занимает особое место в моём сердце, это мой второй дом и, конечно, это одна из возможностей для продолжения карьеры, но сейчас я не думаю об этом.

Вчера я подписал контракт с «Гетеборгом» и думаю только об этом клубе. Потом мы посмотрим, что произойдёт. «Гетеборг» был единственным клубом, который действительно интересовался мной. У них были серьезные намерения, и мы уладили все вопросы очень быстро, поэтому я даже не рассматривал другие варианты.