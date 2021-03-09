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«Это мой второй дом». Гамшик заявил, что может вернуться в «Наполи»

вчера, 18:44

Полузащитник «Гетеборга» Марек Гамшик заявил, что однажды хотел бы вернуться в «Наполи». Словак выступал за неаполитанский клуб с 2007 по 2019 год.

Никогда не говори никогда, и я не закрою эту дверь, потому что я играл в «Наполи» почти всю свою карьеру. Этот клуб занимает особое место в моём сердце, это мой второй дом и, конечно, это одна из возможностей для продолжения карьеры, но сейчас я не думаю об этом.

Вчера я подписал контракт с «Гетеборгом» и думаю только об этом клубе. Потом мы посмотрим, что произойдёт. «Гетеборг» был единственным клубом, который действительно интересовался мной. У них были серьезные намерения, и мы уладили все вопросы очень быстро, поэтому я даже не рассматривал другие варианты.

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Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:15
Это всё лирика...

Если Марек Гамшик нужен руководству "Наполи", команде "Наполи", то пригласят...
Тем более, к чему все эти разговоры, если вчера подписал контракт с "Гетеборгом"...
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:09
Наполи сейчас не помешал бы такой игрок, Гамшик был лидером команды долгие годы, как на поле так и в раздевалке, возможно и сейчас бы пригодился
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:06
Нужен ли он там
asraeil
asraeil
вчера в 18:51
Возможно это и случиться....
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