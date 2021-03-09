Гвардиола: «„Манчестер Юнайтед“ всё ещё может выиграть титул АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» оценил шансы «Манчестер Юнайтед» выиграть чемпионство в нынешнем сезоне. За 10 туров до конца чемпионата «горожане» опережают «красных дьяволов» на 11 очков, однако в последней встрече между клубами МЮ смог одержать гостевую победу.

Может ли «Манчестер Юнайтед» выиграть АПЛ в этом сезоне? Конечно. В футболе может случиться всё что угодно. Никто не думал, что мы сможем выиграть 21 матч подряд, 15 из которых в АПЛ , так что всё может случиться.

Такая команда, как «Манчестер Юнайтед», может сделать это. Осталось 10 игр, и нам нужно выиграть шесть или семь, чтобы стать чемпионами. Завтра [против «Саутгемптона»] мы попытаемся выиграть первый из этих матчей.