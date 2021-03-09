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Гвардиола: «„Манчестер Юнайтед“ всё ещё может выиграть титул АПЛ»

вчера, 18:31

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил шансы «Манчестер Юнайтед» выиграть чемпионство в нынешнем сезоне. За 10 туров до конца чемпионата «горожане» опережают «красных дьяволов» на 11 очков, однако в последней встрече между клубами МЮ смог одержать гостевую победу.

Может ли «Манчестер Юнайтед» выиграть АПЛ в этом сезоне? Конечно. В футболе может случиться всё что угодно. Никто не думал, что мы сможем выиграть 21 матч подряд, 15 из которых в АПЛ, так что всё может случиться.

Такая команда, как «Манчестер Юнайтед», может сделать это. Осталось 10 игр, и нам нужно выиграть шесть или семь, чтобы стать чемпионами. Завтра [против «Саутгемптона»] мы попытаемся выиграть первый из этих матчей.

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Все комментарии
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
вчера в 22:30
Сити стабилен , это их главный козырь .
ilyafrom
ilyafrom
вчера в 20:43
Теоретически может, но у Сити из топ соперников остались Лестер и Челси, остальные проходные. Так что Сити чемпион
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:09
Не будет МЮ чемпионом в этом году
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:05
Пеп в хорошем настроении и решил пошутить.
allemz
allemz
вчера в 18:41
Помолчал бы, норвежец доминирует над тобой. Ты не постоянен, исправишься на какой-то срок, потом снова за старое. Это то что я увидел в матче против МЮ. Бернарду и Фодена оставил на банке, выпустил никакого КДБ с Марезом, но по ходу матча ничего не сделал, когда было понятно что их крыли и они сами выдыхались на фоне невнятной игры - картина повторяющаяся каждый год. Проблемы не ушли, точнее Пеп сам к ним возвращается. Если каталонец снова буксанет в пятый раз как это бывает начиная с весны, то с ним прощаться нужно. Господи, это уже алгоритм. Я читаю каталонца. Пора руководству сделать логичные выводы, что человек слишком упрям и неспособен меняться, не умеет приспосабливаться в зависимости от ситуации. Такими темпами до уровня Жозе опустится, если уже этого не сделал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:41
Теоретически всё возможно...
shlomo
shlomo
вчера в 18:35
Думаю, что не в этом году это случится
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