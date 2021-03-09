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«Нет ничего невозможного». Куман оценил шансы «Барсы» пройти ПСЖ

вчера, 18:21
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона23:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман оценил шансы каталонского клуба пройти в следующий раунд Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» дома уступили ПСЖ со счётом 1:4.

Нет ничего невозможного. Мы верим в себя. Мы знаем, что «Барсе» нужно побеждать, и мы собираемся показать тот менталитет, который мы демонстрировали уже долгое время.

Будет сложно. ПСЖ силён и стремится выиграть Лигу чемпионов. Чтобы иметь возможность отыграться, мы должны играть очень эффективно. Мы собираемся попробовать сделать это. Мы всегда стремимся побеждать и, надеюсь, сможем сделать это.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:58, ред.
вспомни как барсу прошёл Ливерпуль и попробуйте повторить. А вдруг... хотя вряд ли , сегодняшняя барса в кризисе, как и сегодняшний Ливерпуль
kella
kella
вчера в 20:49
Чтобы пройти ПСЖ надо иметь очень много денег, а у Барсы их нет!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:15
Сомнительные шансы, при нынешнем составе Барсы
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:14
Барса собирается стать Ливерпулем образца 2019?)
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 18:53
Мячик круглый....ворота квадратные...:))))
Football Onlooker
Football Onlooker
вчера в 18:53
В этот раз ПСЖ должен добивать каталонцев, думаю Ф1 -2
aventure61
aventure61
вчера в 18:44
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 18:24
    Не надо прежде времени сдаваться, когда ещё есть возможность сражаться!
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