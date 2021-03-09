«Нет ничего невозможного». Куман оценил шансы «Барсы» пройти ПСЖ

Главный тренер «Барселоны» оценил шансы каталонского клуба пройти в следующий раунд Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» дома уступили ПСЖ со счётом 1:4.

Нет ничего невозможного. Мы верим в себя. Мы знаем, что «Барсе» нужно побеждать, и мы собираемся показать тот менталитет, который мы демонстрировали уже долгое время.