«Нет ничего невозможного». Куман оценил шансы «Барсы» пройти ПСЖ

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман оценил шансы каталонского клуба пройти в следующий раунд Лиги чемпионов. «Сине-гранатовые» дома уступили ПСЖ со счётом 1:4.
Нет ничего невозможного. Мы верим в себя. Мы знаем, что «Барсе» нужно побеждать, и мы собираемся показать тот менталитет, который мы демонстрировали уже долгое время.
Будет сложно. ПСЖ силён и стремится выиграть Лигу чемпионов. Чтобы иметь возможность отыграться, мы должны играть очень эффективно. Мы собираемся попробовать сделать это. Мы всегда стремимся побеждать и, надеюсь, сможем сделать это.