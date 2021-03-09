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Де Лигт: «Прошу советы у Кьеллини, Бонуччи, Буффона и Роналду»

вчера, 16:03

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт признался, что берет советы у ветеранов туринского клуба.

Я нахожусь там, где хочу быть, и где я могу узнать как можно больше.

Здесь есть опытные ребята — Кьеллини, Бонуччи, Буффон, Роналду. Это разные игроки, я не пытаюсь копировать их, но я смотрю на Роналду и вижу, что он делает, чтобы всегда быть в форме.

Я у них прошу совета. Я многое понял, что мне нужно делать. Так я нашел свою игру.

Ранее ходили слухи, что де Лигт — главная трансферная цель «Барселоны».

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Fahrenheit_66
Fahrenheit_66 ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 18:46
Ну так и представь какой талант, например у Буффона, если он являясь курилкой обошел всех других вратарей.
Legend 6
Legend 6
вчера в 17:59
Как можно брать советы от этих футболистов???
Кьеллини - Трус.
Бонуччи - хвастун.
Буффон - курилка.
Роналду - эгоист ныряльщик.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:55
Это просто дань уважения, он сам знает что делать.
shlomo
shlomo
вчера в 16:14
ну а что...все делает правильно...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:10
Всё правильно, так и должно быть !!! Удачи тебе в Юве !!!
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