Де Лигт: «Прошу советы у Кьеллини, Бонуччи, Буффона и Роналду»

Защитник «Ювентуса» признался, что берет советы у ветеранов туринского клуба.

Я нахожусь там, где хочу быть, и где я могу узнать как можно больше.

Здесь есть опытные ребята — Кьеллини, Бонуччи, Буффон, Роналду. Это разные игроки, я не пытаюсь копировать их, но я смотрю на Роналду и вижу, что он делает, чтобы всегда быть в форме.

Я у них прошу совета. Я многое понял, что мне нужно делать. Так я нашел свою игру.