Де Лигт: «Прошу советы у Кьеллини, Бонуччи, Буффона и Роналду»

Защитник «Ювентуса» Матийс де Лигт признался, что берет советы у ветеранов туринского клуба.
Я нахожусь там, где хочу быть, и где я могу узнать как можно больше.
Здесь есть опытные ребята — Кьеллини, Бонуччи, Буффон, Роналду. Это разные игроки, я не пытаюсь копировать их, но я смотрю на Роналду и вижу, что он делает, чтобы всегда быть в форме.
Я у них прошу совета. Я многое понял, что мне нужно делать. Так я нашел свою игру.
Ранее ходили слухи, что де Лигт — главная трансферная цель «Барселоны».
Кьеллини - Трус.
Бонуччи - хвастун.
Буффон - курилка.
Роналду - эгоист ныряльщик.
Кьеллини - Трус.
Бонуччи - хвастун.
Буффон - курилка.
Роналду - эгоист ныряльщик.