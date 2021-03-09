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«Барселона» достигла устной договорённости с Алабой

вчера, 21:02

Защитник Давид Алаба покинет «Баварию» после этого сезона.

Как сообщает источник со ссылкой на Mundo Deportivo, «Барселона» стала главным претендентом на австрийца, опередив мадридский «Реал». «Сине-гранатовые» достигли устной договорённости с футболистом о его переходе летом на правах свободного агента.

Отмечается, что ещё одной трансферной целью каталонского клуба является нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. «Барселона» стремится оформить переход сразу двух свободных агентов, ведь контракт аргентинца с «горожанами» истекает этим летом.

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Все комментарии
van pedro
van pedro
сегодня в 02:29
Да ну, это было бы очень круто
u5fvhwwf2ykw
u5fvhwwf2ykw
вчера в 23:08
Ну... если только подписать и двинуть в "больше, чем газ"
Сантус
Сантус
вчера в 22:28
Прекрасно.Полузащита Барсы заиграет новыми красками...))Напоминаю всем,он поставил условие играть там...:)
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:59
У них и так зарплатная ведомость перегружена,а они еще на Алабу зарятся...
Давид просит большой оклад, и место в центре поля...ладно скажем место в центре полузащиты ему дадут,но вот с финансами у Барселоны сейчас большие проблемы...так что скорее всего это утка...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:58
Пока, всё, что может "Барселона", так это достигать УСТНЫЕ договорённости...

Хочется верить, что "новый-старый" Президент "Барселоны" от устных договорённостей - перейдёт к письменным договорённостям, подписывая трансферы согласно возможностям, необходимости, покупая таких игроков, чтобы они играли с максимальной самоотдачей, с максимальным КПД.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:52
Утка! Алаба минимум 15 млн в год зарплаты попросит...
aventure61
aventure61
вчера в 21:49
это будет удачный трансфер.
NOVA
NOVA
вчера в 21:27
    particular
    particular
    вчера в 21:22
    Барса запуталась в кандидатах и потеряла хватку выверенных решений...
    Конвейер последних лет перебрал много претендентов, т.ч. не факт, что австриец станет попаданием в яблочко...
    Жасур Баратов
    Жасур Баратов
    вчера в 21:22
    Только вчера президент выбрали и сразу слухи пошли
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 21:16
    Не все слухи сбываются.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 21:13
    Ну все ждём в клубе!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 21:11
    Удачи тебе в Барселоне !!!
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