«Барселона» достигла устной договорённости с Алабой

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вчера, 21:02

Защитник покинет «Баварию» после этого сезона.

Как сообщает источник со ссылкой на Mundo Deportivo, «Барселона» стала главным претендентом на австрийца, опередив мадридский «Реал». «Сине-гранатовые» достигли устной договорённости с футболистом о его переходе летом на правах свободного агента.

Отмечается, что ещё одной трансферной целью каталонского клуба является нападающий «Манчестер Сити» . «Барселона» стремится оформить переход сразу двух свободных агентов, ведь контракт аргентинца с «горожанами» истекает этим летом.