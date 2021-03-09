«Барселона» достигла устной договорённости с Алабой

Защитник Давид Алаба покинет «Баварию» после этого сезона.
Как сообщает источник со ссылкой на Mundo Deportivo, «Барселона» стала главным претендентом на австрийца, опередив мадридский «Реал». «Сине-гранатовые» достигли устной договорённости с футболистом о его переходе летом на правах свободного агента.
Отмечается, что ещё одной трансферной целью каталонского клуба является нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. «Барселона» стремится оформить переход сразу двух свободных агентов, ведь контракт аргентинца с «горожанами» истекает этим летом.
Хочется верить, что "новый-старый" Президент "Барселоны" от устных договорённостей - перейдёт к письменным договорённостям, подписывая трансферы согласно возможностям, необходимости, покупая таких игроков, чтобы они играли с максимальной самоотдачей, с максимальным КПД.
Хочется верить, что "новый-старый" Президент "Барселоны" от устных договорённостей - перейдёт к письменным договорённостям, подписывая трансферы согласно возможностям, необходимости, покупая таких игроков, чтобы они играли с максимальной самоотдачей, с максимальным КПД.
Давид просит большой оклад, и место в центре поля...ладно скажем место в центре полузащиты ему дадут,но вот с финансами у Барселоны сейчас большие проблемы...так что скорее всего это утка...
Давид просит большой оклад, и место в центре поля...ладно скажем место в центре полузащиты ему дадут,но вот с финансами у Барселоны сейчас большие проблемы...так что скорее всего это утка...