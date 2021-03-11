Нагельсманн: «„Лейпциг“ был недостаточно хорош в поединке с „Ливерпулем“»

Главный тренер «РБ Лейпциг» прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Мы были недостаточно хороши сегодня либо по итогу обоих матчей. Нам не хватало таких ударов по воротам, которые бы дали нам необходимые голы. Мы не привнесли эмоции в нашу игру, как это было недавно в чемпионате и Кубке. Возможно, мы чересчур много думали. Второй тайм прошёл лучше, но мы создали недостаточно моментов.

Мои игроки — тоже люди, и они не достигли оптимального уровня игры сегодня, поэтому мы проиграли. Но мы должны забыть об этом и двигаться дальше. Мы можем позволить себе немного погрустить, но через 20 часов мы должны прийти в себя и сфокусироваться на чемпионате и Кубке.