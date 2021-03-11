Пике: «Горжусь командой и одноклубниками»

Защитник «Барселоны» опубликовал пост в своём твиттере после ответного матча с «Пари Сен-Жермен» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета каталонского клуба из турнира по сумме двух встреч. 34-летний футболист был вынужден пропустить игру в Париже из-за травмы.

Какой потрясающий матч. Такая игра после результата первого матча заслуживает большой похвалы. Горжусь моей командой и одноклубниками.

Нам ещё за многое предстоит побороться в этом сезоне, и мы будем продолжать делать это до самого конца.

Не вешать нос и продолжать в том же духе!