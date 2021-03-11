Президент ПСЖ: «Мбаппе и Неймар останутся в Париже навсегда»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи после второго матча с «Барселоной» (1:1) в 1/8 финала ЛЧ заявил, что лидеры команды Килиан Мбаппе и Неймар останутся в парижском клубе навсегда.
Мбаппе и Неймар — парижане, и они останутся в Париже навсегда.
Для меня большая честь оказаться в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это останется в истории, мы играли и выбили отличную команду.
навсегда БРЕД!!!!
навсегда БРЕД!!!!
Если пришлось бы выбрать то я хотел бы конечно что бы Холанд играл за Реал но это врядли случится,все знают что цель Реала это Мбаппе
Если пришлось бы выбрать то я хотел бы конечно что бы Холанд играл за Реал но это врядли случится,все знают что цель Реала это Мбаппе
И если он сдержит слово и оставит обоих в Париже, то Лига 1 станет одной из самых востребованных, так как там будут играть два лучших игрока в мире, на фоне конца эпохи лейси с пеналдой.
И если он сдержит слово и оставит обоих в Париже, то Лига 1 станет одной из самых востребованных, так как там будут играть два лучших игрока в мире, на фоне конца эпохи лейси с пеналдой.
У Мбаппе в 2022 году заканчивается контракт,а мечта Килиана играть за Реал так что он (Мбаппе) сам будет решать где ему играть
Хотя шейхи ему пообещают золотые горы но я уверен что Мбаппе рано или поздно будет играть за Реал он идеально подходит!
У Мбаппе в 2022 году заканчивается контракт,а мечта Килиана играть за Реал так что он (Мбаппе) сам будет решать где ему играть
Хотя шейхи ему пообещают золотые горы но я уверен что Мбаппе рано или поздно будет играть за Реал он идеально подходит!
https://www.youtube.com/watch?v=9o_lcINKs68
Неймар с Мбаппе - мы не рабы, рабы не мы!)))
Неймар с Мбаппе - мы не рабы, рабы не мы!)))