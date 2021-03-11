Президент ПСЖ: «Мбаппе и Неймар останутся в Париже навсегда»

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вчера, 21:10

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи после второго матча с «Барселоной» (1:1) в 1/8 финала ЛЧ заявил, что лидеры команды и Неймар останутся в парижском клубе навсегда.