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Президент ПСЖ: «Мбаппе и Неймар останутся в Париже навсегда»

вчера, 21:10

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи после второго матча с «Барселоной» (1:1) в 1/8 финала ЛЧ заявил, что лидеры команды Килиан Мбаппе и Неймар останутся в парижском клубе навсегда.

Мбаппе и Неймар — парижане, и они останутся в Париже навсегда.

Для меня большая честь оказаться в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это останется в истории, мы играли и выбили отличную команду.

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Все комментарии
Альфамен
Альфамен ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 23:55
Два лучших игрока мира....ну смешно!!!Мбапе конечно претендент на зм в будущем,а вот Неймар то чего дельного сделал в этом сезоне,а в прошлом,а в позапрошлом???Лига 1 останется донором молодых и не очень футболистов,для других топ лиг!!!
Ozabot
Ozabot
вчера в 23:22
Звучит как угроза )))
barcamilan
barcamilan
вчера в 23:13
оставьте петушка навсегда даже как чистильщика туалета
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 23:03
Типа невольники в оковах при неплохой зарплате, "золотая клетка" ! Правда, Париж уже не тот, что раньше, но для них - сойдет!
Pervomaez
Pervomaez
вчера в 22:51
Бабки рулят, лярд кинет на двоих и будут они там ещё 5 лет бегать
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:41
Неужто паспорта забрал?
alexando1974
alexando1974
вчера в 22:36
Килиан Мбаппе
навсегда БРЕД!!!!
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:36
Звучит как приговор.
протон1
протон1
вчера в 22:34
и похоронят во франции
juvenale
juvenale
вчера в 22:33
золотая клетка
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:06
Пока ПСЖ на коне и показывает класс в ЛЧ, выбивая топов, в этом есть смысл
DEIVID_888
DEIVID_888 ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 22:00
2 шута, а не 2 лучших игрока.
eleven LC
eleven LC ответ DEIVID_888 (раскрыть)
вчера в 21:57
Холанд крут без сомнений,просто машина по производству голов
Если пришлось бы выбрать то я хотел бы конечно что бы Холанд играл за Реал но это врядли случится,все знают что цель Реала это Мбаппе
Nazi
Nazi
вчера в 21:54
Молоток шейх, утер нос всем подряд, а то уже задолбали прям, Мбаппе должен играть за Реал! Ничего он никому не должен.

И если он сдержит слово и оставит обоих в Париже, то Лига 1 станет одной из самых востребованных, так как там будут играть два лучших игрока в мире, на фоне конца эпохи лейси с пеналдой.
DEIVID_888
DEIVID_888 ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 21:52
Пусть эта черепаха идёт в Реал. Главное Халанда не трогайте, который гораздо талантливее его.
eleven LC
eleven LC
вчера в 21:49, ред.
Размечтался что то миллиардер,конечно звучит протеворечиво
У Мбаппе в 2022 году заканчивается контракт,а мечта Килиана играть за Реал так что он (Мбаппе) сам будет решать где ему играть
Хотя шейхи ему пообещают золотые горы но я уверен что Мбаппе рано или поздно будет играть за Реал он идеально подходит!
Тасманский дьявол
Тасманский дьявол
вчера в 21:40
Потому что чёрные))
berda2003
berda2003
вчера в 21:39
и умрут в один день...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:39
Понятно, в рабство взяли.
STVA 1
STVA 1 ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
вчера в 21:38
Без Хави и Иньесты! А НЕймар это прилагательное)
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:31
Без Неймара Барселона уже не та. Увы...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:30
Жестко, самоуверенно, аж страшно становится :
Жасур Баратов
Жасур Баратов
вчера в 21:28
Да ани коренной парижане как ты
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:26
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 21:25
    ...и будут погребены на Сен-Женевьев де Буа при жизни?
    Futurista
    Futurista ответ particular (раскрыть)
    вчера в 21:19
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 21:15
    Звучит, как будто в асфальт закатать хочет). Президент ли это?
    Gahi
    Gahi
    вчера в 21:13
    Замечательно когда так уверены в команде. Но время покажет кто где будет играть. Удачи
    Пень трухлявый
    Пень трухлявый
    вчера в 21:13
    Нормальный такой чел, прям как Лаурентис.
    Неймар с Мбаппе - мы не рабы, рабы не мы!)))
    particular
    particular
    вчера в 21:12
    Страшно подумать, что шейх начнёт лепить на следующей стадии..:))
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