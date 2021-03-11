«Я не удивлён». Гасперини — о вылете «Ювентуса» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов. В 1/8 финала туринская команда не смогла пройти «Порту».
Я не удивлен. В Лиге чемпионов играют сильные команды.
«Реал»? Иногда команды становятся самонадеянными только из-за названия своего клуба. «Реал» — команда высокого уровня, они играют рискованно и способны тебе навредить. Но мы не боимся менять себя. Я стремлюсь идти по пути, близкому к моим идеям.
Напомним, что в 1/8 финала «Аталанта» противостоит «Реалу». Первый матч завершился победой мадридцев со счетом 1:0.