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«Я не удивлён». Гасперини — о вылете «Ювентуса» из Лиги чемпионов

вчера, 18:57

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов. В 1/8 финала туринская команда не смогла пройти «Порту».

Я не удивлен. В Лиге чемпионов играют сильные команды.

«Реал»? Иногда команды становятся самонадеянными только из-за названия своего клуба. «Реал» — команда высокого уровня, они играют рискованно и способны тебе навредить. Но мы не боимся менять себя. Я стремлюсь идти по пути, близкому к моим идеям.

Напомним, что в 1/8 финала «Аталанта» противостоит «Реалу». Первый матч завершился победой мадридцев со счетом 1:0.

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:22
Смелый чувак! Его борзая Аталанта подтверждает это
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:25
Одно слово про Юве ,- " не удивлён " . Остальное все про матч Аталанты и Реала. Красивый матч нас ждёт !!! Всем добра!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:23
Я как то тоже не удивился, Порту тоже чемпион ,со своей славной историей по и разница в классе если и есть, то совсем не большая
Сантус
Сантус
вчера в 20:20, ред.
Почему провал Ювэ для многих откровение?Они очень странно вели себя на рынке в последнее время.Люди бегали от них и к ним,они подбирали скандальных свободных агентов,отдавали и брали в аренду всех и вся..Логики,плана,да хоть чего то вразумительного или идейного в действиях не было...Так чему удивляться?Время всё расставило по порядку...)P.S.Судя по тому что продлевают спортдиров(которые собственно в этом и виноваты),многое глобально и не изменится..
Сантус
Сантус ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 20:14
Думаю вырвали из контекста интервью.Спросили-ответил.Вот и новость..)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:56
При чем тут Гасперини?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:45
Семак о вылете Брюгге: я не удивлен, в ЛЕ играют сильные команды. Это в ЛЧ порой очень слабые команды залетают на госбюджете
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:30
Думаю многие не удивлены
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:24
Совершенно неудивительно. Руководство клуба в погоне за политическим весом и стремлением извлечь большие прибыли ударилась в можно так сказать популизм. На современных трендах приглашается Пирло, не имеющий до этого опыта работы с топ клубами, подписывается Роналду с безумным окладом в 31 миллион в год, на этом "Ювентус" получает баллы на медийном пространстве, но начинает просаживаться в спортивных результатах. И как результат видим потерю цены акций "Ювентуса" в связи с непопаданием в следующую стадию Лигу Чемпионов, куда все считали, что "Ювентус" просто должен зайти, не особо напрягаясь.
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:08
Немного странно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:05
Я тоже не удивлён!
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