«Я не удивлён». Гасперини — о вылете «Ювентуса» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Аталанты» прокомментировал вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов. В 1/8 финала туринская команда не смогла пройти «Порту».

Я не удивлен. В Лиге чемпионов играют сильные команды.

«Реал»? Иногда команды становятся самонадеянными только из-за названия своего клуба. «Реал» — команда высокого уровня, они играют рискованно и способны тебе навредить. Но мы не боимся менять себя. Я стремлюсь идти по пути, близкому к моим идеям.