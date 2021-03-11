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Сакки: «Советую „Ювентусу“ выбрать тренера с атакующими идеями»

сегодня, 22:12
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 2Логотип футбольный клуб ПортуПортуЗакончился в доп. время

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки поделился мнением об игре «Ювентуса» после вылета команды из Лиги чемпионов.

Я был удивлен. Очевидно, я надеялся, что они пройдут дальше. Мне казалось, что если они будут играть с «Порту» так же, как и на прошлой неделе с «Лацио», с такой же интенсивностью, то они пройдут дальше.

Вместо этого мы видели именно то, что происходит с «Ювентусом» в каждой другой игре, за исключением того второго тайма против «Лацио». Им не хватало интенсивности, они не играли как команда, не могли атаковать или защищаться всей командой.

Я даже скажу, что покажется абсурдным для такой важной игры, — они выглядели так, будто им не хватало мотивации. Трудно объяснить, как они могли быть настолько неспособны извлечь максимальную пользу из игры против 10 человек в течение 70 минут.

Что я советую «Ювентусу» сделать, так это выбрать тренера, у которого есть атакующие идеи. Затем нужно прояснить, каковы цели, и работать с ним, чтобы выбрать игроков, которые будут надежными, функциональными для этих идей и мотивированными.

«Юве» всегда побеждал в Италии, но не в Европе, где другой стиль футбола. И пока они не изменятся, они не будут побеждать.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
сегодня в 23:17
Человек, который начал развал «Ювентуса», начал что-то понимать? При нем же начало все сыпаться.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 23:09
Пирло не тот тренер
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 23:08
Им просто не фартануло,как обычно!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
сегодня в 23:03
Ну наконец то хоть один здравый отыскался. Пирло физрук по всем параметрам. Играют против 10, счёт 2-1, необходимо дожать порту, сделай замены. Выпускает макенни и де лигта. Игроков с атакующей позиции. На 104 мин только выпускает кулусевски и бернардерски и убирает лучшего игрока матча. Что ещё сказать. Криш тоже не сыграл лучшим образом, но во всем вина пирло.
Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе
сегодня в 22:57
Под атакующий футбол нужны и атакующие, топовые игроки. А их сейчас в Италию не затащишь. Тот же Симеоне выстроил команду не в атакующем стиле, но АМ успешен в ЕК. Челси Маура, Порту Маура, Реал Маура яркие примеры.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 22:54
А мне кажется что он всё по делу говорит!!!
juvenale
juvenale
сегодня в 22:23
Что он несет)))куда уж более атакующий тренер,чем Сарри и Пирло)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 22:18
Да тут не в тренере дело...
beefs
beefs
сегодня в 22:14
они и без ваших советов обойдутся...
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