Сакки: «Советую „Ювентусу“ выбрать тренера с атакующими идеями»

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии поделился мнением об игре «Ювентуса» после вылета команды из Лиги чемпионов.

Я был удивлен. Очевидно, я надеялся, что они пройдут дальше. Мне казалось, что если они будут играть с «Порту» так же, как и на прошлой неделе с «Лацио», с такой же интенсивностью, то они пройдут дальше.

Вместо этого мы видели именно то, что происходит с «Ювентусом» в каждой другой игре, за исключением того второго тайма против «Лацио». Им не хватало интенсивности, они не играли как команда, не могли атаковать или защищаться всей командой.

Я даже скажу, что покажется абсурдным для такой важной игры, — они выглядели так, будто им не хватало мотивации. Трудно объяснить, как они могли быть настолько неспособны извлечь максимальную пользу из игры против 10 человек в течение 70 минут.

Что я советую «Ювентусу» сделать, так это выбрать тренера, у которого есть атакующие идеи. Затем нужно прояснить, каковы цели, и работать с ним, чтобы выбрать игроков, которые будут надежными, функциональными для этих идей и мотивированными.

«Юве» всегда побеждал в Италии, но не в Европе, где другой стиль футбола. И пока они не изменятся, они не будут побеждать.