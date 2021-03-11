ГлавнаяНовости

Рамос: «У меня нет никаких новостей о продлении контракта с „Реалом“»

вчера, 21:55

Капитан «Реала» Серхио Рамос сообщил, что продвижений в переговорах с клубом касательно продления контракта на данный момент нет.

Я хотел бы что-то сказать, но все остается прежним. Я думаю только о том, чтобы вернуться и как можно лучше закончить сезон. Никаких новостей о моем контракте. Я спокоен и думаю только о том, чтобы снова играть и насладиться каким-либо титулом.

Ранее Рамос вернулся к тренировкам в общей группе «Реала».

Все новости
Сакки: «Советую „Ювентусу“ выбрать тренера с атакующими идеями»
Вчера, 22:12 Комментарии9
Президент ПСЖ: «Мбаппе и Неймар останутся в Париже навсегда»
Вчера, 21:10 Комментарии30
Рамос: «Я сторонник VAR, он помогает. Судьи могут ошибаться»
Вчера, 20:17 Комментарии8
«Я не удивлён». Гасперини — о вылете «Ювентуса» из Лиги чемпионов
Вчера, 18:57 Комментарии11
Луческу: «У „Вильярреала“ более опытные игроки, чем у нас»
Вчера, 15:01 Комментарии7
Ж. Морено — о матче с киевским «Динамо»: «Нам будет тяжело»
Вчера, 14:53 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:23
Скажешь, когда появятся
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:06
Шифруется,чтоб не сглазить!
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:42
Темнит Серёга))
Сантус
Сантус
вчера в 22:26
На прошлой неделе из госпиталя выходил после процедур помнишь?Автографы давал помнишь?Парня в красной желетке помнишь?..ну вот,это и был контракт..)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:01
...Рамос: «У меня нет никаких новостей о продлении контракта с „Реалом“»...

Вот что значит, не читать новости на soccer.ru)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100