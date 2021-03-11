...Рамос: «У меня нет никаких новостей о продлении контракта с „Реалом“»...

Капитан «Реала» Серхио Рамос сообщил, что продвижений в переговорах с клубом касательно продления контракта на данный момент нет.
Я хотел бы что-то сказать, но все остается прежним. Я думаю только о том, чтобы вернуться и как можно лучше закончить сезон. Никаких новостей о моем контракте. Я спокоен и думаю только о том, чтобы снова играть и насладиться каким-либо титулом.
Ранее Рамос вернулся к тренировкам в общей группе «Реала».
Вот что значит, не читать новости на soccer.ru)
Вот что значит, не читать новости на soccer.ru)