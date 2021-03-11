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Фабиньо признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»

сегодня, 01:19
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

УЕФА определил лучшего игрока ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг» (2:0). Им стал полузащитник мерсисайдцев Фабиньо.

Бразильский хавбек отыграл весь матч и результативными действиями не отметился.

Фабиньо признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:33
Объективности ради трудно кого то выделить. Несмотря на победу с разницей в два мяча Ливерпуль не был намного лучше Лейпцига. Лейпциг тоже мог забить и не раз , и не два, но не получилось. В целом равная игра, просто мастерство индивидуальное хозяев оказалось чуть выше. Только в концовке все окончательно решилось. После второго гола Лейпциг окончательно сник, смысла напрягаться просто не было.
Ливерпуль с победой, но качество игры настораживает. Нет прежнего блеска пока, все выглядит очень натужно.
Всем здоровья.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 01:27
Заслуженно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:22
Может, так и есть...
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