Фабиньо признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»

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сегодня, 01:19

УЕФА определил лучшего игрока ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг» (2:0). Им стал полузащитник мерсисайдцев Фабиньо.

Бразильский хавбек отыграл весь матч и результативными действиями не отметился.