Фабиньо признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг»

УЕФА определил лучшего игрока ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг» (2:0). Им стал полузащитник мерсисайдцев Фабиньо.
Бразильский хавбек отыграл весь матч и результативными действиями не отметился.
|Ливерпуль2 : 0РБ Лейпциг
|Матч завершен
УЕФА определил лучшего игрока ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг» (2:0). Им стал полузащитник мерсисайдцев Фабиньо.
Бразильский хавбек отыграл весь матч и результативными действиями не отметился.
Ливерпуль с победой, но качество игры настораживает. Нет прежнего блеска пока, все выглядит очень натужно.
Всем здоровья.
Ливерпуль с победой, но качество игры настораживает. Нет прежнего блеска пока, все выглядит очень натужно.
Всем здоровья.