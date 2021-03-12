Кокорин не сыграет с «Беневенто»

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вчера, 17:20

Нападающий «Фиорентины» не поможет команде в матче 27-го тура Серии А против «Беневенто».

Источник со ссылкой на пресс-службу «Фиорентины» сообщает, что российский форвард не поедет с командой на выездной матч, а останется во Флоренции и будет тренироваться индивидуально.

Напомним, что Кокорин получил повреждение в игре 25-го тура Серии А против «Ромы» (1:2). Александр почувствовал дискомфорт, но остался на поле, усугубив травму.