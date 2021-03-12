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Кокорин не сыграет с «Беневенто»

вчера, 17:20
БеневентоЛоготип футбольный клуб Беневенто-:-Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина20:00 Не начался

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не поможет команде в матче 27-го тура Серии А против «Беневенто».

Источник со ссылкой на пресс-службу «Фиорентины» сообщает, что российский форвард не поедет с командой на выездной матч, а останется во Флоренции и будет тренироваться индивидуально.

Напомним, что Кокорин получил повреждение в игре 25-го тура Серии А против «Ромы» (1:2). Александр почувствовал дискомфорт, но остался на поле, усугубив травму.

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Dima salev
Dima salev
сегодня в 04:27
Кокорин наверное войдёт в антирекорд самый худший трансфер Италии
nautilus163
nautilus163
вчера в 22:28
Кажется и там вошел в обычный ритм! Следующее, в кафешке итало- китайца стулом огреет
berda2003
berda2003
вчера в 21:49
такой подвиг - остался на поле...
конечно, бухать в одиночку - не меньший подвиг. Слава ХЕРоям!!!
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 21:17
Потенциально сильный форвард. Потенциальное усиление Фиорентины.
протон1
протон1
вчера в 20:50
кокорин так и проведет сезон . кокорин травмирован. кокорин обьелся отравился. кокорин упал повредил мышцу. кокорин заразился ковидом. кокорин отдыхает. вот и вся карьера. но отлично италия) зарплата от безделья. круто. сладкая легкая жизнь после тюрьмы)
Aris
Aris
вчера в 20:49
Такое уже проходили! Опять сачкует!
Интер чемпион 19
Интер чемпион 19
вчера в 19:25
вся мировая общественность расстроилась.Да как же так,самый легендарный игрок ПЛАНЕТЫ и не сыграет?Все все все абсолютно все расстроились.

Но если правда,мне искренне жаль Фиорентину.Лишний раз позорить российский народ в Европе совсем ник чему
Сантус
Сантус
вчера в 18:55
Ну да,он сейчас кампари потягивает в шезлонге...жалеет страшно...
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:44
И к чему такая честь для Кокорина? Не сыграет, да и хрен с ним!
санек002
санек002
вчера в 18:37
ДА !ОЧЕНЬ ЖАЛКО!КАК ЖЕ ТАК ?ЛУЧШИЙ ИГРОК КОМАНДЫ И В ЗАПАСЕ!
youtomee
youtomee
вчера в 18:36
"Кокорин не сыграет...." - на этом новость и должна заканчиваться, зачем там каждый раз приписывать разные команды)?
Добряк
Добряк
вчера в 18:24
Коко настоящий герой - остался на поле, усугубив травму. А итальяшкам и этого подвига мало...
Gahi
Gahi
вчера в 18:17
Вот это поворот, что случилось Александр? Когда сидел то постоянно, играл хата на хату, отряд на отряд, администрация на колонистов. Да и отзывы от соперников, а так же представителей прессы были всегда положительными и далеко идущими перспективами в профессиональной карьере.
kella
kella
вчера в 18:17
Шутки- шутками, однако надо заметить что постоянно просматривается стабильность и это уже радует!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:15
Я не сыграю с Беневенто,
там страшный Гайч уже царит,
моей карьере,блин,мементо
а также и едритт-мадритт!
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:05
Разве кто-то другого ожидал?)))
Tostao
Tostao
вчера в 18:04
Не для того он приехал в Италию, чтобы играть, тем более с каким-то "Беневенто"!)
shur
shur
вчера в 18:03
...зачем ему всё это на старости лет?! Нападающий не защитник, всегда на виду,
всегда в движении, скорость, азарт, это уже не про него! Возможно как то заработать
на старость, семейные обстоятельства, но это не на Западе...сидел бы Сочи и не
дергался!!!
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:59
Скоро его вернут в Спартак )
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:56
Может Ростову попробовать впарить Фиоре бесполезного и проблемного Мамая, раз с одним уголовником прокатило?
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:54
"...Александр почувствовал дискомфорт, но остался на поле, усугубив травму."
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А это уже походит на членовредительство, препятствующее исполнению обязательств по договору между клубом и футболистом. Видать Саня хорошо усвоил уроки, полученные на зоне от "бывалых", как откосить в больничке от работы.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:52
Зачем эти новости о бывшем игроке.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:52
Да никто и не сомневался
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ d_fincher (раскрыть)
вчера в 17:50
Федуну психиатра выписать надо, это явная шизофрения.
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 17:49
Мужчин на пенсию отправляют в 60лет,судя по состоянию этого ,,инвалида,,ему все 80...очень жаль клуб,как они могли клюнуть на эту сделку?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 17:48
Ну кто бы сомневался... Новость из разряда "как всегда".
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 17:47
Фиорентине не хватает Дзюбы !
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:46
Да плевать уже всем на него.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:45
Отвечу фразой из мультика , - "Ай да умница козёл, всех волков он заколол !!! " Нет придела совершенству !!! - Шурэн Бутырский.
d_fincher
d_fincher
вчера в 17:45
Кокорин - причина того, почему Федун улыбается каждый раз, проходя мимо зеркала, а Газизов - грустит.
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