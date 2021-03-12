Тренер «Спортинга»: «Возвращение Роналду? Это полная бессмыслица»

Главный тренер «Спортинга» прокомментировал слухи о возможном возвращении в лиссабонский клуб.

Это шутка? Само собой, это полнейшая бессмыслица. Роналду – игрок «Ювентуса». Он великий футболист, который находится на уровень выше. У нас строится совершенно другой проект.

Роналду всегда будет эталоном для нашего клуба, мы даже один из спортивных залов назовем в его честь. Но не более.

«Спортинг» — на другом уровне, если уже не говорить о степени величия и об истории клуба.