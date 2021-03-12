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Тренер «Спортинга»: «Возвращение Роналду? Это полная бессмыслица»

вчера, 22:08

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим прокомментировал слухи о возможном возвращении Криштиану Роналду в лиссабонский клуб.

Это шутка? Само собой, это полнейшая бессмыслица. Роналду – игрок «Ювентуса». Он великий футболист, который находится на уровень выше. У нас строится совершенно другой проект.

Роналду всегда будет эталоном для нашего клуба, мы даже один из спортивных залов назовем в его честь. Но не более.

«Спортинг» — на другом уровне, если уже не говорить о степени величия и об истории клуба.

Роналду является воспитанником «Спортинга». Он выступал за основную команду клуба с 2002 по 2003 год, а затем перешел в «Манчестер Юнайтед».

Также ранее сообщалось, что Роналду может вернуться в «Реал».

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:34
Если это бессмыслица, тогда зачем отвечать?!
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:33
Летять утки и два гуся
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:27
Кто-то же их распускает.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:25
Самый глупый слух.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:22
Очень много слухов , но все это фантазии.
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