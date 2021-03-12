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Флик отреагировал на слухи о возможном уходе в сборную Германии

вчера, 18:13

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался на тему слухов о том, что он может возглавить сборную Германии после ухода Йоахима Лёва.

Понятно, какая тема актуальна в данный момент. Поэтому я расскажу, как вижу ситуацию. Я провел очень хорошее и успешное время в сборной, особенно с Лёвом во главе (Флик работал его ассистентом – прим.), он прекрасный человек. Это было абсолютно доверительное сотрудничество.

Сейчас с «Баварией» все так же. У меня есть команда, с которой мне очень нравится работать, и отличный персонал. Мне очень нравится, как и тогда, в сборной. У меня контракт до 2023 года, и я все еще хочу успешно работать в «Баварии» и завоевывать титулы. Сейчас не время строить предположения о моем будущем.

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Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:13
Прокомментировал так, как было только возможно деликатнее прокомментировать слухи в такой ситуации умному, мудрому человеку.

Когда будет конкретное предложение, только тогда и узнаем, готов ли он возглавить сборную Германии или будет "отрабатывать" контракт с "Баварией" до 2023 года...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:04
"Бавария" еще способна на титулы.
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:02
Зачем уходить из успешного клуба?
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:36
Но кому-то надо возглавлять сборную.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 18:20
Неплохой выбор
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:15
Не вижу смысла ему что то менять
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