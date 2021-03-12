Флик отреагировал на слухи о возможном уходе в сборную Германии

Главный тренер «Баварии» высказался на тему слухов о том, что он может возглавить сборную Германии после ухода Йоахима Лёва.

Понятно, какая тема актуальна в данный момент. Поэтому я расскажу, как вижу ситуацию. Я провел очень хорошее и успешное время в сборной, особенно с Лёвом во главе (Флик работал его ассистентом – прим.), он прекрасный человек. Это было абсолютно доверительное сотрудничество.

Сейчас с «Баварией» все так же. У меня есть команда, с которой мне очень нравится работать, и отличный персонал. Мне очень нравится, как и тогда, в сборной. У меня контракт до 2023 года, и я все еще хочу успешно работать в «Баварии» и завоевывать титулы. Сейчас не время строить предположения о моем будущем.