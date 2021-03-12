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Карапетян: «Ситуация с „Тамбовом“ — позор России. Клуб обманывал игроков»

вчера, 17:09

Бывший нападающий «Тамбова» Александр Карапетян рассказал, с какими проблемами сталкивался в клубе.

Клуб на всём экономил, это были самые плохие шесть месяцев моей футбольной жизни. Для меня всё стало очевидно, когда из клуба через несколько дней после назначения на пост президента сбежал Валерий Оганесян. Знал ли, что могут быть проблемы, когда приходил? Да, но не ожидал, что настолько серьёзные. Сейчас надо признать, что клуб просто обманывал игроков.

Если честно, ситуация с «Тамбовом» — это позор России. Насколько я знаю, такое происходит в российском футболе не в первый раз. Мне рассказывали случаи, как клубы закрывались, а футболисты не получали деньги. У меня мало опыта игры и жизни в России, но я уверен, что «Тамбов» — не последняя такая команда.

В феврале Карапетян перешел в «Арарат-Армению».

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Все комментарии
tims
tims
вчера в 23:47
Только забыл Карапетян добавить, что развал и жульничество в "Тамбове" начались с побывавшего там тренером его соплеменника - Григоряна, летающего из клуба в клуб и хорошо обогатившегося на футболе...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:49
Опять же соглашусь с Вами... но есть опять много НО! Самое главное, а где очередь от желающих играть в РПЛ? В ФНЛ много команд, которые по игре должны идти на повышения вдруг откровенно сливают концовки и в открытую говорят, что не потянут РПЛ.
А вот тут как раз и открывается "Ящик Пандоры"! Как набрать команд кто реально хочет играть в РПЛ и что бы в финансовом плане всё было хорошо. Можно быть уверенной в финансовом плане в ФНЛ на протяжении многих лет, но стоит один сезон сыграть в РПЛ и стать банкротом. А если брать во внимание пандемию, то даже крупные клубы затягивают пояса. Да есть клубы, которым у нас повезло иметь господдержку, есть клубы частники как Спартак, Сочи, которые имеют большие льготы от государства за содержания клуба РПЛ, есть пример Гинера, который долгое время ЦСКА выдавал за частный клуб, но по факту спонсировался государством, а в последнее время даже уже Де-юре стал таким.
Ну тогда согласен, что виноваты РФС и РПЛ, что не умоляют Путина, что бы тот обязал ещё нескольких олигархов в кабалу "Тамбовами" и другими клубами.
Так, что РФС и РПЛ не от хорошей жизни подписывали документы. Ну а если действовать с точки буквы закона, то тогда надо делать суперлигу из 10 команд России, а остальным клубам не подписать документы и запретить на государственном уровне играть в футбол. Ведь у нас в Сибири и на дальнем Востоке футбол держится только на честном слове и поддержке государства, как и остальной спорт! Так, что надо не просто кричать позор, надо понимать всю проблему в целом.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:00
Доля правды в ваших словах есть. Но ведь Тамбов колбасит уже второй сезон. Сначала обещали вести в строй стадион осенью, потом к новому году , потом к весне, затем к началу следующего сезона, а потом опять к новому году .....уже весна и что??? Долги уже летом были неподъемные , стадиона не было , как могли выдать лицензию ??? Чем руководствуются чинуши , принимая такие неадекватные решения??? Отправили бы Тамбов лето на понижение и не было бы такого позора.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 19:42
Игроки в настоящее время тоже оборзевшие...такие бабки зашибают и все им мало...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:03, ред.
Leha-ha50 с одной стороны соглашусь в Вами, но можно и даже нужно посмотреть и с другой стороны. Подписали документы, которые предоставили, опять же поверили в обещания. Тут же можно вспомнить ситуацию куда более плачевную с Анжи. Там заранее было понятно, что будет полный крах, но люди шли, обещали. Тем более главный вопрос: "А кем заменить?"
Почему то все любят "разбираться" по прошествии, а в начало никто заглянуть не хочет.
Ещё хочу привести пример, он тоже может сюда вполне подойти, это Динамо (Москва). У команды появляется хороший спонсор, покупаются много игроков, а порой звёзды, пару сезонов уходит на сыгравания и кажется вот вот и будут всех рвать и вдруг пропадают все спонсоры и команда даже вылетала в пердив! Это было и в нулевые и в десятые годы и вот опять у них появились новые спонсоры, а где факт, что опять не сыграет старая история?! И "Кто виноват и что делать"?
Да это никого не красит, но надо ещё учесть, что сейчас трудно всем. Да лекго обвинять тот же РФС и РПЛ, но никто толком не зрит в корень, а корень как раз берётся из регионов, а московским клубам и питерским просто повезло, вот и всё!
Ну, а винить чиновников из РФС то значит и учитывать вину тех клубов, которые они представляют и имеют свои интересы: Дюков - Зенит, Гинер - ЦСКА, и т.д. Но как мне кажется не их вина, что с фк Тамбов случилась данная история, как и история с Анжи, да и с другими клубами.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:56
Таких как он очень много, и не только в футболе, так что он правильно всё сказал
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:51
Банальное нарушение Закона...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:30
А кто подписал лицензию на участие Тамбова в РПЛ , мы скорее всего так и не узнаем. А надо бы озвучить имена этих "героев". Так подставить и команду , и чемпионат, и болельщиков - это надо суметь. Но наши "толстолобики " себя на растерзание спортивной общественности не выставят , так что мы не никогда не сможем ответить на извечный вопрос :"Кто виноват и что делать".
А ведь это действительно ситуация , которая не красит наших непотопляемых чиновников.
Всем здоровья.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:30
НЕдавно из "Арарат-Армении" сбежал(быстрее лани) недавно назначенный главный тренер,если не ошибаюсь.А может и клубный руководитель. А обмануть армянина Карапетяна трудно,недаром есть поговорка "Нахрена козе баян,а еврею зять армян!"
Tostao
Tostao
вчера в 18:09
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 17:51
    Самая обычная ситуация.
    Создали курицу, которая несла яйца.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 17:48
    А игроки не знали, за кого играют.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ 112910415 (раскрыть)
    вчера в 17:41
    Не надо намекать и оскорблять Никиту Симоняна! Да он больше всех вместе взятых в РФС находится в главных руководителях РФС, да он уже старенький, но проявите к нему уважение! Не надо про него так!!!
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Крикун (раскрыть)
    вчера в 17:37
    Грузчики алкаши без среднего образования размышляя почему у них так плохо в жизни сложилось, всегда делаю вывод "Государство виновато". А может всё таки разобраться и понять, что они сами себе такую жизнь устроили? Надо было учиться, а не по углам курить и горькую пить!
    Так и здесь, разве Прядкин с Дюковым создали такую ситуацию в фк Тамбове? РФС и РПЛ наоборот делают всё от них возможное, что бы хотя бы фк Тамбов доиграл сезон.
    Может действительно хватит винить всех в своих бедах, а взять и спросить в первую очередь с себя?!!!
    asraeil
    asraeil
    вчера в 17:36
    Ну так Россия. что жаловаться то...
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 17:35
    Что же обычные дела в России не только в футболе.
    112910415
    112910415
    вчера в 17:35
    рыба гниёт отовсюду - и с головы, и с хвоста !
    Futurista
    Futurista
    вчера в 17:24
    Карапетян...Оганесян...при чем здесь Россия?)...
    Крикун
    Крикун
    вчера в 17:22
    Много вопросов к Дюкову и Прядкину.
    Почему вообще возникла ситуация с Тамбовом, почему рейтинг России в УЕФА упал с 6-й строчки на 8-ю, а скоро вывалится за первую 10-ку.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 17:18, ред.
      renamed 1
      renamed 1
      вчера в 17:18
      рфс - позор России
      КЭТиК
      КЭТиК
      вчера в 17:13
      Теперь игроков ещё и РФС обманывает.
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