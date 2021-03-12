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Нагельсманн: «Слухи о моём уходе в топ-клуб меня не раздражают и не льстят»

вчера, 20:52

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн поделился мнением о слухах, согласно которым им интересуются топ-клубы Европы.

У меня контракт до 2023 года. Было бы слишком громко сказано, что меня раздражает подобное [слухи], ведь я знаю, как устроен профессиональный футбол.

Видимо, я бы уже перешел в «Тоттенхэм», «Реал» или «Барселону». У всех этих клубов отличные тренеры, и у них есть контракты, как и у меня.

Эти слухи меня не раздражают и не льстят. Ко мне это не имеет никакого отношения. Я сконцентрирован только на игре против «Айнтрахта», где нам многое предстоит сделать.

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:23
Слухи, это всего лишь слухи, зачем им уделять внимание...тем более, когда ты играешь в топ-Лиге, имея "на руках" контракт до 2023 года.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:22
Собака лает - караван идет...
shlomo
shlomo
вчера в 20:54
Ну все правильно...хорошие мысли...
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