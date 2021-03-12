Нагельсманн: «Слухи о моём уходе в топ-клуб меня не раздражают и не льстят»

Главный тренер «РБ Лейпциг» поделился мнением о слухах, согласно которым им интересуются топ-клубы Европы.

У меня контракт до 2023 года. Было бы слишком громко сказано, что меня раздражает подобное [слухи], ведь я знаю, как устроен профессиональный футбол.

Видимо, я бы уже перешел в «Тоттенхэм», «Реал» или «Барселону». У всех этих клубов отличные тренеры, и у них есть контракты, как и у меня.

Эти слухи меня не раздражают и не льстят. Ко мне это не имеет никакого отношения. Я сконцентрирован только на игре против «Айнтрахта», где нам многое предстоит сделать.