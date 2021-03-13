«Ростов» обратился в судейский комитет РФС по итогам матча с «Химками»

«Ростов» на своём официальном сайте выступил с заявлением относительно судейства в матче 22-го тура РПЛ против «Химок» (0:1).

Наш клуб обращает внимание на результативные ошибки судейства бригады арбитров Сергея Лапочкина, которые повлияли на ход игры и её итог.

Если момент с пенальти Мирзова — дискуссионный, то эпизоды с отменённым голом и не назначенным пенальти на Полозе — очевидные ошибки. «Ростов» подготовил видеоподборку моментов вчерашней игры [можно ознакомиться по ссылке], которые по мнению клуба были неправильно оценены арбитрами:

1. На 48-й минуте матча Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота «Ростова» за фол на Резиуане Мирзове, при этом арбитр не воспользовался помощью системы VAR . Мы считаем, что инициатором контакта являлся сам Мирзов: после входа в штрафную игрок «Ростова» Роман Тугарев сделал попытку выбить мяч, однако на повторе видно, что в этот момент Мирзов делает движение ногой не в сторону мяча, а в сторону соперника – чтобы заблокировать движение Тугарева

2. На 71-й минуте матча Али Соу сравнял счет, однако арбитр Сергей Лапочкин отменил гол по рекомендации видеоассистентов Ивана Сиденкова и Александра Богданова, которые оценили эпизод как совершенный «вне игры». При этом главный арбитр не воспользовался монитором VAR и не оценил эпизод, который предшествовал зафиксированному офсайду. Речь идёт о том, что Али Соу получил мяч от соперника – игрока «Химок», который принял мяч головой. Таким образом, Соу не мог находиться вне игры – даже несмотря на географическое положение игрока на поле. На наш взгляд, в таких эпизодах арбитр обязан пользоваться системой VAR и принимать решение исключительно исходя из визуальной целостной оценки игрового эпизода.