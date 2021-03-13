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«Ростов» обратился в судейский комитет РФС по итогам матча с «Химками»

вчера, 15:19
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Ростов» на своём официальном сайте выступил с заявлением относительно судейства в матче 22-го тура РПЛ против «Химок» (0:1).

Наш клуб обращает внимание на результативные ошибки судейства бригады арбитров Сергея Лапочкина, которые повлияли на ход игры и её итог.

Если момент с пенальти Мирзова — дискуссионный, то эпизоды с отменённым голом и не назначенным пенальти на Полозе — очевидные ошибки. «Ростов» подготовил видеоподборку моментов вчерашней игры [можно ознакомиться по ссылке], которые по мнению клуба были неправильно оценены арбитрами:

1. На 48-й минуте матча Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота «Ростова» за фол на Резиуане Мирзове, при этом арбитр не воспользовался помощью системы VAR. Мы считаем, что инициатором контакта являлся сам Мирзов: после входа в штрафную игрок «Ростова» Роман Тугарев сделал попытку выбить мяч, однако на повторе видно, что в этот момент Мирзов делает движение ногой не в сторону мяча, а в сторону соперника – чтобы заблокировать движение Тугарева

2. На 71-й минуте матча Али Соу сравнял счет, однако арбитр Сергей Лапочкин отменил гол по рекомендации видеоассистентов Ивана Сиденкова и Александра Богданова, которые оценили эпизод как совершенный «вне игры». При этом главный арбитр не воспользовался монитором VAR и не оценил эпизод, который предшествовал зафиксированному офсайду. Речь идёт о том, что Али Соу получил мяч от соперника – игрока «Химок», который принял мяч головой. Таким образом, Соу не мог находиться вне игры – даже несмотря на географическое положение игрока на поле. На наш взгляд, в таких эпизодах арбитр обязан пользоваться системой VAR и принимать решение исключительно исходя из визуальной целостной оценки игрового эпизода.

3. На 75-й минуте в штрафной «Химок» Дмитрий Полоз первый играет в мяч, на повторе видно, что его голеностоп развёрнут к воротам соперника. Защитник Филин не успевает сыграть в мяч и наносит удар по стопе Полоза. На повторе видно, как после удара у Полоза разворачивает голеностоп, однако арбитры не зафиксировали фол в штрафной по неосторожности и не назначили пенальти в ворота «Химок», а видеоассистентами не было предложено Лапочкину изучить эпизод с помощью VAR.

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161регион
161регион
вчера в 21:44, ред.
Зайдите на официальный сайт Ростова и посмотрите повторы.... Это просто беспредел со стороны судеек.... Походу дали на лапу больше чем они зарабатывают за 3 игры.... Как всегда КДК даст отдохнуть пару игр великому судье дреду... И повториться все как в старь:пенальти, денюшка, фонарь.....
161регион
161регион
вчера в 16:26
Гореть таким судьям в аду
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:19
Ну и зачем теперь это нужно!
beefs
beefs
вчера в 15:38
когда же Лапочкина наградят, сколько же можно терпеть, возмутительно...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:35
Правду всё равно не найти.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:28
Судейский беспредел продолжается и без последствий для арбитров.
d_fincher
d_fincher
вчера в 15:22
Все видят, что там был чистый гол. Равно как в моменте с фотошопом и Мозесом никакой руки Мозеса не было. Вся Россия это знает. Но РФС - это Газпром.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:20
В итоге, всё останется так, как есть!
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